Німеччина купила непридатні БТРи для ЗСУ за високими цінами — розслідування BILD Ціни держпідряду були завищені втричі: на світовому ринку БТРи від TAG коштують близько 200 000 євро, а міноборони ФРН заплатило за них по 600 000 євро за штуку", — пишуть журналісти. Вони (БТРи — Ред.) виявилися абсолютно непридатними для передової в Україні та взагалі для використання у бойових умовах. У них тонка обшивка, немає протимінної та осколкової броні від артилерійського, ракетного та мінометного вогню. Поставлені APC захищають лише від ручної зброї та підходять для тилових операцій", — йдеться в матеріалі.
Ukrainian написав:Німеччина купила непридатні БТРи для ЗСУ за високими цінами — розслідування BILD Ціни держпідряду були завищені втричі: на світовому ринку БТРи від TAG коштують близько 200 000 євро, а міноборони ФРН заплатило за них по 600 000 євро за штуку", — пишуть журналісти. Вони (БТРи — Ред.) виявилися абсолютно непридатними для передової в Україні та взагалі для використання у бойових умовах. У них тонка обшивка, немає протимінної та осколкової броні від артилерійського, ракетного та мінометного вогню. Поставлені APC захищають лише від ручної зброї та підходять для тилових операцій", — йдеться в матеріалі.
Нам совершенно все равно почем они там у себя покупают если это для нас и нам за это не надо платить, хоть за сто тыщ миллионов, это их дела. ) Другое дело, если нам дали другие ттх, но для этого у нас целое министерство есть с толпами икспэрдов.