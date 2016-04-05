Ukrainian написав:Німеччина купила непридатні БТРи для ЗСУ за високими цінами — розслідування BILD Ціни держпідряду були завищені втричі: на світовому ринку БТРи від TAG коштують близько 200 000 євро, а міноборони ФРН заплатило за них по 600 000 євро за штуку", — пишуть журналісти.
Нам совершенно все равно почем они там у себя покупают если это для нас и нам за это не надо платить, хоть за сто тыщ миллионов, это их дела. ) Другое дело, если нам дали другие ттх, но для этого у нас целое министерство есть с толпами икспэрдов.
Ну так нельзя говорить. Например (грубо говоря) на помощь Украине выделили 120 млн. евро. Купили 200 (например) этих БТР и помощь закончилась. За следующее выделение средств нужно голосовать, находить где взять и т.д. А если бы закупили по 200, то еще бы осталось 80 млн. евро, которые можно было бы потратить на другое вооружение. А так, всё, извините...