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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6843684468456846
Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 07:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

От які перспективи очікують Україну в цій війні? Хто вірить у вихід на кордони 91 року? І взагалі чим це може закінчитися? Роботинський клин буде наступний
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 08:49

  Ostrv написав:
  Ukrainian написав:Німеччина купила непридатні БТРи для ЗСУ за високими цінами — розслідування BILD
Ціни держпідряду були завищені втричі: на світовому ринку БТРи від TAG коштують близько 200 000 євро, а міноборони ФРН заплатило за них по 600 000 євро за штуку", — пишуть журналісти.


Нам совершенно все равно почем они там у себя покупают если это для нас и нам за это не надо платить, хоть за сто тыщ миллионов, это их дела. ) Другое дело, если нам дали другие ттх, но для этого у нас целое министерство есть с толпами икспэрдов.


Ну так нельзя говорить.
Например (грубо говоря) на помощь Украине выделили 120 млн. евро. Купили 200 (например) этих БТР и помощь закончилась. За следующее выделение средств нужно голосовать, находить где взять и т.д. А если бы закупили по 200, то еще бы осталось 80 млн. евро, которые можно было бы потратить на другое вооружение. А так, всё, извините...
Hennady
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 09:07

  ihorsic написав:От які перспективи очікують Україну в цій війні? Хто вірить у вихід на кордони 91 року? І взагалі чим це може закінчитися? Роботинський клин буде наступний

Російські війська наступають одразу на п’яти напрямках, - The New York

перспективи...
https://forum.finance.ua/topic247991.html?p=5680678#p5680678
Hennady
 
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  #<1 ... 6843684468456846
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