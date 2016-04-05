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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 684368446845684668476848>
Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 01:22

  Water написав:
  ЛАД написав:ЕС обещал 1 млн. снарядов до марта 2024. Уже давно признали, что не смогут.

Ви не читали новину шо Чехія десь знайшла 800 тис. боєприпасів, потрібна лише їх доставка? Я надавав з посиланням.

Видел.
Проблема в том, что они обещали, насколько понял, снаряды собственного производства, а Чехия нашла "десь".
ЕС уже обсуждала вопрос о закупках вооружений на стороне, но несколько государств (в т.ч. и Германия) против такого решения. Хотят, чтобы закупки из средств европейского фонда производились именно в ЕС. Эту новость читал несколько дней назад, но не помню где (на каком-то западном сайте), сейчас искать не буду.
Из-за этого, по-видимому, Петер Павел и говорит:
"Наразі ми знайшли півмільйона снарядів калібру 155 мм, і ще 300 тисяч снарядів калібру 122 мм, які ми зможемо переправити (в Україну) за кілька тижнів, якщо знайдемо фінансування на це.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 01:36

  Ukrainian написав:
  mephala написав:грят в Авдеевку была брошена не только 3я штурмовая только генерал 200 пришел к власти.
пока они прорывались в Авдеевку - потеряли до 30% состава.
после команды выходи кто как можешь - потеряли еще 30% состава.
короче за не полную неделю потеряли более половины состава из того что было брошено в Авдеевку.
да и вообще я как послушал что там творится даже не в плане войны а тупо в плане оплат и доган то этот вечно недовольный артеллирист вызывает одно удивление. что бы не сказать хуже.

Невідомі хакери здійснили кібератаку на відомі українських медіа. Зокрема, йдеться про видання “Українська правда” та Liga.net. На сторінці УП в мережі X та сайті "Ліги" з’явилися фейкові новини, до яких редакції не мають відношення.

Про це видання повідомили на своїх сайтах. Редакції ЗМІ втратили доступи до акаунтів у соцмережі X (Twitter).

Зазначається, що на сторінках УП в соцмережі X вийшла публікація про те, що російські війська нібито “розгромили елітні підрозділи ЗСУ” в Авдіївці. Ця інформація є фейковою, а українські журналісти до неї відношення не мають.

“Ми намагаємося відновити доступ. Просимо не вважати опубліковану в соцмережі інформацію такою, що має відношення до УП”, – написала редакція “Української правди”
https://informator.ua/uk/hakeri-zlamali ... -avdijivku


ну и зачем ты это написал приплев мое сообщение?
тебе так зудит что никак забыть не можешь?
повторю еще раз тем которым не доходит с трех - моя инфа не из инета. так что мне с высокой горки плевать на то что где и как взломал и написал.

ЗЫ
ты кстати умеешь отвечать на то что тебя спрашивают?
ты писал что войска наши отступили на подготовленные позиции
наши войска теперь будут в низине или на высоте по отношению к Авлеевке?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 06:16

Німеччина купила непридатні БТРи для ЗСУ за високими цінами — розслідування BILD
Ціни держпідряду були завищені втричі: на світовому ринку БТРи від TAG коштують близько 200 000 євро, а міноборони ФРН заплатило за них по 600 000 євро за штуку", — пишуть журналісти.
Вони (БТРи — Ред.) виявилися абсолютно непридатними для передової в Україні та взагалі для використання у бойових умовах. У них тонка обшивка, немає протимінної та осколкової броні від артилерійського, ракетного та мінометного вогню. Поставлені APC захищають лише від ручної зброї та підходять для тилових операцій", — йдеться в матеріалі.
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 06:18

Чи здатні російські війська просуватися на захід від Авдіївки після захоплення міста: висновок ISW
https://trueua.info/news/chi-zdatni-ros ... snovok-isw
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 06:20

  Ukrainian написав:Німеччина купила непридатні БТРи для ЗСУ за високими цінами — розслідування BILD
Ціни держпідряду були завищені втричі: на світовому ринку БТРи від TAG коштують близько 200 000 євро, а міноборони ФРН заплатило за них по 600 000 євро за штуку", — пишуть журналісти.
Вони (БТРи — Ред.) виявилися абсолютно непридатними для передової в Україні та взагалі для використання у бойових умовах. У них тонка обшивка, немає протимінної та осколкової броні від артилерійського, ракетного та мінометного вогню. Поставлені APC захищають лише від ручної зброї та підходять для тилових операцій", — йдеться в матеріалі.


Нам совершенно все равно почем они там у себя покупают если это для нас и нам за это не надо платить, хоть за сто тыщ миллионов, это их дела. ) Другое дело, если нам дали другие ттх, но для этого у нас целое министерство есть с толпами икспэрдов.
Ostrv
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 07:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

От які перспективи очікують Україну в цій війні? Хто вірить у вихід на кордони 91 року? І взагалі чим це може закінчитися? Роботинський клин буде наступний
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 08:49

  Ostrv написав:
  Ukrainian написав:Німеччина купила непридатні БТРи для ЗСУ за високими цінами — розслідування BILD
Ціни держпідряду були завищені втричі: на світовому ринку БТРи від TAG коштують близько 200 000 євро, а міноборони ФРН заплатило за них по 600 000 євро за штуку", — пишуть журналісти.


Нам совершенно все равно почем они там у себя покупают если это для нас и нам за это не надо платить, хоть за сто тыщ миллионов, это их дела. ) Другое дело, если нам дали другие ттх, но для этого у нас целое министерство есть с толпами икспэрдов.


Ну так нельзя говорить.
Например (грубо говоря) на помощь Украине выделили 120 млн. евро. Купили 200 (например) этих БТР и помощь закончилась. За следующее выделение средств нужно голосовать, находить где взять и т.д. А если бы закупили по 200, то еще бы осталось 80 млн. евро, которые можно было бы потратить на другое вооружение. А так, всё, извините...
Hennady
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 09:07

  ihorsic написав:От які перспективи очікують Україну в цій війні? Хто вірить у вихід на кордони 91 року? І взагалі чим це може закінчитися? Роботинський клин буде наступний

Російські війська наступають одразу на п’яти напрямках, - The New York

перспективи...
https://forum.finance.ua/topic247991.html?p=5680678#p5680678
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 09:22

  mephala написав:
  Ukrainian написав:
  mephala написав:грят в Авдеевку была брошена не только 3я штурмовая только генерал 200 пришел к власти.
пока они прорывались в Авдеевку - потеряли до 30% состава.
после команды выходи кто как можешь - потеряли еще 30% состава.
короче за не полную неделю потеряли более половины состава из того что было брошено в Авдеевку.

Невідомі хакери здійснили кібератаку на відомі українських медіа. Зокрема, йдеться про видання “Українська правда” та Liga.net. На сторінці УП в мережі X та сайті "Ліги" з’явилися фейкові новини, до яких редакції не мають відношення.

Зазначається, що на сторінках УП в соцмережі X вийшла публікація про те, що російські війська нібито “розгромили елітні підрозділи ЗСУ” в Авдіївці. Ця інформація є фейковою, а українські журналісти до неї відношення не мають.


ну и зачем ты это написал приплев мое сообщение?
тебе так зудит что никак забыть не можешь?
повторю еще раз тем которым не доходит с трех - моя инфа не из инета. так что мне с высокой горки плевать на то что где и как взломал и написал.


Ukrainian озвучує офіційну інфо що в майже оточену Авдіївку, яку криють всі видами озброєння, в самий критичний момент може увірватись штурмова бригада (без переваги у повітрі та в артилерії) повбивати капаців з втратами 1 до 10 і вийти.

Чому кацапи могли покинути Херсон організовано не чекаючи оточення, а у нас потрібно дотягнути до останнього дня, паралельно кинувши в безнадійну мясорубку одну з кращих бригад. Знову політичне рішення?
А бригаду поповнять 58-річними гіпертоніками, пацифістами з творчої інтелігенції та переляканими трактористами ((
Letusrock
 
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