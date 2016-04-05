Hennady написав:перспективи...
Напад росії і білорусі на Україну
цей план Б якого результату прагне? по корейські чи повна капітуляція
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Додано: Пон 19 лют, 2024 09:25
Re: Напад росії і білорусі на Україну
цей план Б якого результату прагне? по корейські чи повна капітуляція
Додано: Пон 19 лют, 2024 09:30
Корисні ідіоти - вони такі корисні..для педераційників.
1 Йде війна тому втрати неминучі
2 Ми не знаємо скільки залишалось в Авдіївці бійців 110 бригади
3 Ми не знаємо як входила 3-тя Штурмова ( може вони входили як ДРГ для прикриття відступу 110 )
Тому
Може заткнешся будучи в мукачівському котлі-і перестанеш корчити з себе головного переживальщика і критика військових?
Додано: Пон 19 лют, 2024 09:43
Re: Напад росії і білорусі на Україну
- вважаю необхідним бронювання працівників військово-промислового комплексу та критичної інфраструктури безвідносно до віку, військових звань та квот. Але вважаю за доцільне скоротити перелік цих підприємств. Крім того після визначеного віку (40-45, далі берем 42) замінити призов-мобілізацію до регулярної арміїї службою в напіврегулярних територіальних збройних формуваннях чи економічним фронтом: (праця на оборонно-промисловому комплексі, праця на будівництві фортифікаційних споруд чи великий додатковий військовий податок за основним місцем роботи - 1000 EUR щомісячно для рядового віком 45р. Податок може бути скоригований враховуючи військове звання, склад сім’ї. Наприклад для офіцера X*2 = 2000, якщо батьки > 75, то мінус 500=1500, більш ніж одна дитина ще мінус 500. Стан здоров’я повинен мати третєчергове значення, щоб уникнути зловживань з збоку медичної експертизи, так і не провокувати громадян вести нездоровий спосіб життя. Скоротити перелік спеціальностей які дають відстрочку від мобілізації по навчанню, викресливши гуманітарні та економічні, залишивши «важкі» інженерно-технічні. Для комерційно-ліквідних, як ІТ, відстрочку надавати лише за сплати військовго збору (базові 1000 EUR).
Сільське населення , особливо прикордонних з підконтрольними агресору(РБ,РФ,ПМР,ТОТ) регіонах повинно стати основою для формувань територіальної оборони (ландштурм віком від 42р), за умовно швейцарською моделлю. Домогосподарства повинні право на зберігання не тільки довгоствольної автоматичної зброї, але й гранатометів, птрк, пзрк, мінометів.
Тоді вислів «боронити власну землю» перейде з політично-спекуляційної площини у
практичну. Тероборона-ландштурм вимагає значно меншого фінансування, але й менш суворі правила та обмеження, що відповідає потребам людям середнього та старшого віку. Так як сільське населення менш мобільне та космополітичне, менш травмоване постмодерном, можна сподіватись що Україна буде мати міцний, добреозброєний резерв мотивованих лендлордів
разом з перспективами відродження козацького духу української нації.
- теоретично на соціальну підтримку\оплату праці бюджетників
-- є чутки що він тільки за назвою військовий, а насправді йде у загальний бюджет.
Необхідно підвищити і спрямувати тільки на підвищення обороноздатності за спецрахунками держказначейства. Особливо на створення засобів дальнього (500+ км) ураження — бпла та ракет, бо у західних партнерів є якісь ментальні перешкоди у цьому напрямку
Великі податки не повинні бути альтернативою окопам на нулі. Великі податки повинні бути альтернативою роботі в ВПК, будівництву фортифікацій чи службі в теробороні для людей віком від 40-45 і більше. Зараз і так достатньо напівконституційних слабо прихованих лазівок для багатих, які дозволяють військовозобов’язаним не тільки уникнути військової служби, але й вільно залишити країну з її економічним фронтом, не зважаючи на вік та отриману від державу освіту (в т.ч військову).
Я б сформулював по-іншому - «які залишили країну в тяжкий час», бо лише меншість з них мала загрозу мобілізації і перетнула кордон незаконно.
Але корисно було б викреслити з переліку перетину кордону людей 1) по догляду за НЕ власними батьками\дітьми 2) багатодітних та жінок до 40— бо Україна не має бути демографічним донором 3) інвалідів 3 групи — вони стануть у принаді на економічному фронті.
Крім того, виборче право людей з іноземним ПМЖ є нонсенсом. Виборець повинен бути резидентом України хоча б пів-каденції, чи добровільно сплачувати спец.податок з закордону. Обговорити з європейськими урядами можливість безальтернативного залучення українських біженців до військового виробництва за мінімальними тарифами оплати праці.
Демобілізація
Для 40+ річних — після 2 років БД у тероборону\ впк\ 1000 EUR щомісячно, чи після 3 років на вільні хліба
Додано: Пон 19 лют, 2024 09:43
У партнерів корупції нема, "єто другоє"
Додано: Пон 19 лют, 2024 09:55
Додано: Пон 19 лют, 2024 09:59
Додано: Пон 19 лют, 2024 09:59
adeges
ви давно на форумі, але на цій гілці вас не бачили
для чого ви тут почали 3 дні поспіль зраду помножувати?
якщо маєте розум або сором-припиніть це негайно
ситуація на фронті вкрай важка, замість того щоб множити зраду (хто винен і так ясно) і кидатись лайном один в одного
скидайте на дрони хоч по 100 грн
Додано: Пон 19 лют, 2024 10:00
Додано: Пон 19 лют, 2024 10:01
Можливо, це, в тому числі, і "другоє". Наприклад, оголосити і надати транш допомоги, а те, що в тому транші могло бути фізично в 3 рази більше допомоги, то, дійсно, "єто другоє". А так ніби "хороші" для всіх сторін: і для нас, бо дають, і для "інших", бо дають по мінімуму як можуть.
Додано: Пон 19 лют, 2024 10:01
Це базовий прогноз від мудрої людини. Але від нас залежить наскільки швидко втомиться путін і населення педерації, буде у могилі 500т москвінів чи мілліон, вирішать вони заморизити так як є чи віддати більшу частину загарбаного і заректися коли-небудь зазіхати на Україну
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