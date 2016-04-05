fox767676 написав:

Пропоную до обговорення

Нардеп пояснив, чому варто залишити опцію бронювання працівників від мобілізації



Як Ви вважаєте, чи справедливим є бронювання окремих категорій працівників?

Чи справедливим є розподіл суспільства на сільське та міське населення під час бронювання, оскільки чисельність сільського населення й без того невпинно знижується, а підприємства, чиї працівники отримуватимуть бронь - розміщені, переважно, в містах?

На що витрачається міжнародна допомога, оскільки виплати для військовослужбовців нараховують з отриманих з українців податків?

Що Ви знаєте про військовий збір і на що, на Вашу думку його витрачають?

Чи справедливе рішення керівництва Держави, мобілізовувати людей, які не здатні платити великі податки?

Яке Ваше ставлення до людей, які покинули територію України щоб уникнути мобілізації? Яке рішення Ви б ухвалили для людей, що повернуться в Україну після війни на рахунок виконання обов'язків чи сплати податків перед Державою?

- вважаю необхідним бронювання працівників військово-промислового комплексу та критичної інфраструктури безвідносно до віку, військових звань та квот. Але вважаю за доцільне скоротити перелік цих підприємств. Крім того після визначеного віку (40-45, далі берем 42) замінити призов-мобілізацію до регулярної арміїї службою в напіврегулярних територіальних збройних формуваннях чи економічним фронтом: (праця на оборонно-промисловому комплексі, праця на будівництві фортифікаційних споруд чи великий додатковий військовий податок за основним місцем роботи - 1000 EUR щомісячно для рядового віком 45р. Податок може бути скоригований враховуючи військове звання, склад сім’ї. Наприклад для офіцера X*2 = 2000, якщо батьки > 75, то мінус 500=1500, більш ніж одна дитина ще мінус 500. Стан здоров’я повинен мати третєчергове значення, щоб уникнути зловживань з збоку медичної експертизи, так і не провокувати громадян вести нездоровий спосіб життя. Скоротити перелік спеціальностей які дають відстрочку від мобілізації по навчанню, викресливши гуманітарні та економічні, залишивши «важкі» інженерно-технічні. Для комерційно-ліквідних, як ІТ, відстрочку надавати лише за сплати військовго збору (базові 1000 EUR).Сільське населення , особливо прикордонних з підконтрольними агресору(РБ,РФ,ПМР,ТОТ) регіонах повинно стати основою для формувань територіальної оборони (ландштурм віком від 42р), за умовно швейцарською моделлю. Домогосподарства повинні право на зберігання не тільки довгоствольної автоматичної зброї, але й гранатометів, птрк, пзрк, мінометів.Тоді вислів «боронити власну землю» перейде з політично-спекуляційної площини упрактичну. Тероборона-ландштурм вимагає значно меншого фінансування, але й менш суворі правила та обмеження, що відповідає потребам людям середнього та старшого віку. Так як сільське населення менш мобільне та космополітичне, менш травмоване постмодерном, можна сподіватись що Україна буде мати міцний, добреозброєний резерв мотивованих лендлордівразом з перспективами відродження козацького духу української нації.- теоретично на соціальну підтримку\оплату праці бюджетників-- є чутки що він тільки за назвою військовий, а насправді йде у загальний бюджет.Необхідно підвищити і спрямувати тільки на підвищення обороноздатності за спецрахунками держказначейства. Особливо на створення засобів дальнього (500+ км) ураження — бпла та ракет, бо у західних партнерів є якісь ментальні перешкоди у цьому напрямкуВеликі податки не повинні бути альтернативою окопам на нулі. Великі податки повинні бути альтернативою роботі в ВПК, будівництву фортифікацій чи службі в теробороні для людей віком від 40-45 і більше. Зараз і так достатньо напівконституційних слабо прихованих лазівок для багатих, які дозволяють військовозобов’язаним не тільки уникнути військової служби, але й вільно залишити країну з її економічним фронтом, не зважаючи на вік та отриману від державу освіту (в т.ч військову).Я б сформулював по-іншому - «які залишили країну в тяжкий час», бо лише меншість з них мала загрозу мобілізації і перетнула кордон незаконно.Але корисно було б викреслити з переліку перетину кордону людей 1) по догляду за НЕ власними батьками\дітьми 2) багатодітних та жінок до 40— бо Україна не має бути демографічним донором 3) інвалідів 3 групи — вони стануть у принаді на економічному фронті.Крім того, виборче право людей з іноземним ПМЖ є нонсенсом. Виборець повинен бути резидентом України хоча б пів-каденції, чи добровільно сплачувати спец.податок з закордону. Обговорити з європейськими урядами можливість безальтернативного залучення українських біженців до військового виробництва за мінімальними тарифами оплати праці.ДемобілізаціяДля 40+ річних — після 2 років БД у тероборону\ впк\ 1000 EUR щомісячно, чи після 3 років на вільні хліба