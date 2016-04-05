Zebra написав: А жители крупных городов - выдыхайте. Хотели бы, и по старым 1000 бригад набрали за год и еще за полгода выиграли войну.
В каждом селе чуть ли не каждую неделю похороны, и люди на коленях стоят. У вас на районе на коленях кого то хоронят?
В західних селах це точно, в основному зостались лиш взагалі непридатні або списані. Тепер на рахунок видихайте. Ситуація не така як рік тому, днів з 10 тому партнери нас кинули. Снарядний голод по всьому фронту. На нашому напрямку москалі пруть методично мясом, да в них втрати вищі, но вони підвозять запас свіжих і молодих натасканих пару місяців на полігонах як штурмовики. Такими темпами до лютого про результати контрнаступу можна забути , а до весни всі шанси в запоріжжя стати прифронтовим як херсон. Тоді умови мобілізації стануть іншими.
Літо-2024 - битва за Часів Яр. Зима-весна 2025 - битва за Краматорсько-Слов'янську агломерацію і закінчення активної фази війни. 2026 рік - погіршення здоров'я Путіна 2027 рік - самоусунення від влади і нові вибори президента. 2028 рік - новий президент педерації заявляє, що попередній загнав у могилу 500 тисяч росіян, і взагалі потрібно налагоджувати бізнес-відносини з Заходом, майже усі захоплені міста зруйновані на їх відновлення треба сікстіліон трільйонів рублів, тому треба відкотитися на 24.02.2022 - хай Україна і Захід відновлюють.
Скріньте, я бачив це майбутнє.
Це базовий прогноз від мудрої людини. Але від нас залежить наскільки швидко втомиться путін і населення педерації, буде у могилі 500т москвінів чи мілліон, вирішать вони заморизити так як є чи віддати більшу частину загарбаного і заректися коли-небудь зазіхати на Україну
Пропоную до обговорення Нардеп пояснив, чому варто залишити опцію бронювання працівників від мобілізації
Як Ви вважаєте, чи справедливим є бронювання окремих категорій працівників?
- вважаю необхідним бронювання працівників військово-промислового комплексу та критичної інфраструктури безвідносно до віку, військових звань та квот. Але вважаю за доцільне скоротити перелік цих підприємств. Крім того після визначеного віку (40-45, далі берем 42) замінити призов-мобілізацію до регулярної арміїї службою в напіврегулярних територіальних збройних формуваннях чи економічним фронтом: (праця на оборонно-промисловому комплексі, праця на будівництві фортифікаційних споруд чи великий додатковий військовий податок за основним місцем роботи - 1000 EUR щомісячно для рядового віком 45р. Податок може бути скоригований враховуючи військове звання, склад сім’ї. Наприклад для офіцера X*2 = 2000, якщо батьки > 75, то мінус 500=1500, більш ніж одна дитина ще мінус 500. Стан здоров’я повинен мати третєчергове значення, щоб уникнути зловживань з збоку медичної експертизи, так і не провокувати громадян вести нездоровий спосіб життя. Скоротити перелік спеціальностей які дають відстрочку від мобілізації по навчанню, викресливши гуманітарні та економічні, залишивши «важкі» інженерно-технічні. Для комерційно-ліквідних, як ІТ, відстрочку надавати лише за сплати військовго збору (базові 1000 EUR).
Чи справедливим є розподіл суспільства на сільське та міське населення під час бронювання, оскільки чисельність сільського населення й без того невпинно знижується, а підприємства, чиї працівники отримуватимуть бронь - розміщені, переважно, в містах?
Сільське населення , особливо прикордонних з підконтрольними агресору(РБ,РФ,ПМР,ТОТ) регіонах повинно стати основою для формувань територіальної оборони (ландштурм віком від 42р), за умовно швейцарською моделлю. Домогосподарства повинні право на зберігання не тільки довгоствольної автоматичної зброї, але й гранатометів, птрк, пзрк, мінометів. Тоді вислів «боронити власну землю» перейде з політично-спекуляційної площини у практичну. Тероборона-ландштурм вимагає значно меншого фінансування, але й менш суворі правила та обмеження, що відповідає потребам людям середнього та старшого віку. Так як сільське населення менш мобільне та космополітичне, менш травмоване постмодерном, можна сподіватись що Україна буде мати міцний, добреозброєний резерв мотивованих лендлордів разом з перспективами відродження козацького духу української нації.
На що витрачається міжнародна допомога, оскільки виплати для військовослужбовців нараховують з отриманих з українців податків?
- теоретично на соціальну підтримку\оплату праці бюджетників
Що Ви знаєте про військовий збір і на що, на Вашу думку його витрачають?
-- є чутки що він тільки за назвою військовий, а насправді йде у загальний бюджет. Необхідно підвищити і спрямувати тільки на підвищення обороноздатності за спецрахунками держказначейства. Особливо на створення засобів дальнього (500+ км) ураження — бпла та ракет, бо у західних партнерів є якісь ментальні перешкоди у цьому напрямку
Чи справедливе рішення керівництва Держави, мобілізовувати людей, які не здатні платити великі податки?
Великі податки не повинні бути альтернативою окопам на нулі. Великі податки повинні бути альтернативою роботі в ВПК, будівництву фортифікацій чи службі в теробороні для людей віком від 40-45 і більше. Зараз і так достатньо напівконституційних слабо прихованих лазівок для багатих, які дозволяють військовозобов’язаним не тільки уникнути військової служби, але й вільно залишити країну з її економічним фронтом, не зважаючи на вік та отриману від державу освіту (в т.ч військову).
Яке Ваше ставлення до людей, які покинули територію України щоб уникнути мобілізації? Яке рішення Ви б ухвалили для людей, що повернуться в Україну після війни на рахунок виконання обов'язків чи сплати податків перед Державою?
Я б сформулював по-іншому - «які залишили країну в тяжкий час», бо лише меншість з них мала загрозу мобілізації і перетнула кордон незаконно. Але корисно було б викреслити з переліку перетину кордону людей 1) по догляду за НЕ власними батьками\дітьми 2) багатодітних та жінок до 40— бо Україна не має бути демографічним донором 3) інвалідів 3 групи — вони стануть у принаді на економічному фронті. Крім того, виборче право людей з іноземним ПМЖ є нонсенсом. Виборець повинен бути резидентом України хоча б пів-каденції, чи добровільно сплачувати спец.податок з закордону. Обговорити з європейськими урядами можливість безальтернативного залучення українських біженців до військового виробництва за мінімальними тарифами оплати праці.
Демобілізація Для 40+ річних — після 2 років БД у тероборону\ впк\ 1000 EUR щомісячно, чи після 3 років на вільні хліба
яке шикарне корупційно-бюрократичне корито: градації, винятки, коефіцієнти ... і потрібно створити декілька державних агенцій "з управління бронюванням"
Востаннє редагувалось flyman в Пон 19 лют, 2024 10:04, всього редагувалось 1 раз.
Можливо, це, в тому числі, і "другоє". Наприклад, оголосити і надати транш допомоги, а те, що в тому транші могло бути фізично в 3 рази більше допомоги, то, дійсно, "єто другоє". А так ніби "хороші" для всіх сторін: і для нас, бо дають, і для "інших", бо дають по мінімуму як можуть.
якщо на будівництві закінчується кошти , то будівельники збігають і будівництво заморожується, в Україні поки що закінчуються кошти...
корупційне корито то зараз , критично важливі кавярні, вантажники, дисертанти з риття чорного моря шумерами і по сумісництву 35 річні лейтенанти запасу що воюють в інтернеті за контрибуції з репараціями, чи взагалі євроінтегруються по довідці з плоскостопія, чи підірваної на економічних фронах печінки
потрібно створити декілька державних агенцій "з управління бронюванням"
корупційне корито то зараз , критично важливі кавярні, вантажники, дисертанти з риття чорного моря шумерами і по сумісництву 35 річні лейтенанти запасу що воюють в інтернеті за контрибуції з репараціями, чи взагалі євроінтегруються по довідці з плоскостопія, чи підірваної на економічних фронах печінки
потрібно створити декілька державних агенцій "з управління бронюванням"
вистачить 2-3 панельних наради
достатньо одної, на якій вирішити "заблокувати всі рахунки, а розблокування через оновлення даних в ТЦК", але перед тим потрібно скласти список "неблокованих"
Востаннє редагувалось flyman в Пон 19 лют, 2024 10:13, всього редагувалось 2 разів.
sens написав:якщо на будівництві закінчується кошти , то будівельники збігають і будівництво заморожується, в Україні поки що закінчуються кошти...
та в тому-то і справа, що коштів на нашому "будівництві" дуже і дуже багато, от тільки все розкрадається керівниками "будівництва" і прорабами на місцях, а "будівництво" поки жевріє на зусиллях і власних коштах простих "будівельників" та їх рідних, друзів і просто небайдужих.
корупційне корито то зараз , критично важливі кавярні, вантажники, дисертанти з риття чорного моря шумерами і по сумісництву 35 річні лейтенанти запасу що воюють в інтернеті за контрибуції з репараціями, чи взагалі євроінтегруються по довідці з плоскостопія, чи підірваної на економічних фронах печінки
потрібно створити декілька державних агенцій "з управління бронюванням"
вистачить 2-3 панельних наради
достатньо одної, на якій вирішити "заблокувати всі рахунки, а розблокування через оновлення даних в ТЦК".
сумістити ел.кабінет платника податків з кабінетом військовозобов'язаного. інакше - "сколько нас таких уходило в лес" Захід все частіше перводить допомогу у комерційне русло, все менше про демократію, все більше про кредити
fox767676 написав: сумістити ел.кабінет платника податків з кабінетом військовозобов'язаного. інакше - "сколько нас таких уходило в лес" Захід все частіше перводить допомогу у комерційне русло, все менше про демократію, все більше про кредити
ідеальне рішення, за тиждень економічно активне населення перейде в крипту
fox767676 написав: сумістити ел.кабінет платника податків з кабінетом військовозобов'язаного. інакше - "сколько нас таких уходило в лес" Захід все частіше перводить допомогу у комерційне русло, все менше про демократію, все більше про кредити
ідеальне рішення, за тиждень населення перейде в крипту
крипта волатільна, оператори бусиків грабіжницький курс нав'яжуть
Після взяття Авдіївки, ротні/бригадні замполіти(рф) отримали вказівку пушити перемогу для підняття бойового духу, зараз кацапи на куражі, тому наступати будуть багато де, месенджі дуже прості: -Зброї у них нема. -Людей у них нормальних вже нема. -У нас є Каби (до речі, їх побільшає, якщо партнери будуть тягнуть кота за яйца з авіацією та прифронтовим ППО - буде погано). - Українські війська не здатні тримати оборону, вони тікають. - Давайте ще трішки і на Київ. -Генерал у них котловий.
Зараз у нас дійсно багато негативних факторів, мобілізаційна машина не може поповнити ряди Збройних Сил, навіть, не зважаючи на купу відосіків з участю "Дон Бусіконе".
Деякі роти перетворили в взводи і близько місяця сидять без поповнення. В взводи перетворились не тому, що повмирали всі, а, скоріше, посписувались, злігли в госпіталя і тд і тп.
Зі зброєю також соу соу. Стрілкотні вистачає, але прикриття хромає, хотілось би більше. Тобто її стільки, скільки треба для оборони згідно книжки. А книжка, на жаль, не враховує, що робити, коли твої позиції сиплять кабами та купою м'яса. Тут навіть не встигають їх оновлювати, бо піздячка одна за одною.
Наступний місяць може менше або більше, тенденція буде однакова, частково посадка за посадкою, село за селом нас будуть продавлювати. Бої будуть жорстокі та важкі, їх наслідок залежить від нашого тилу (на який йде дуже серйозне полювання в плані атак на підтримку цивільних), так і в плані морального стану військових. Їм не так треба була та Авдіївка, чи то Роботіне або Часів Яр, їм треба символізм перемоги. Наші в свою чергу чи випадково набивають ціну, чи спеціально, щоб наганяти мух на пастку, тут хз.
В цілому, месендж один. Зараз треба мати сили, копати, донатити, тягнути час до моменту, поки кацапи в куражі не проїбуть всі свої наступальні можливості. Якщо захід до цього часу оперативно піджене необхідні балабаси, буде дуже гарно.
Якщо ні, то ця війна буде до тих пір, поки якась сторона не заїбеться морально і підніме лапки. Хто зробить це першим? Залежить від фронту, пропаганди та мотивації.
Критичного поки нічого немає в плані проривів. Найважчі бої ще попереду. Найстрашніше вже давно позаду.
Зараз кацап увімкнув Рембо, повірив в себе і погнав. Нам головне, не проїбати той момент, коли до них дійде, що дуже перестарались.
Війна, все ж таки, жере багато ресурсів. Важко їх підтримувати при таких інтенсивних наступальних діях.