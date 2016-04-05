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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6845684668476848
Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 10:26

  fox767676 написав:
  flyman написав:
  fox767676 написав: сумістити ел.кабінет платника податків з кабінетом військовозобов'язаного.
інакше - "сколько нас таких уходило в лес"
Захід все частіше перводить допомогу у комерційне русло, все менше про демократію, все більше про кредити

ідеальне рішення, за тиждень населення перейде в крипту


крипта волатільна, оператори бусиків грабіжницький курс нав'яжуть

це на важливо, так як система деценталізована
технічно залишиться можливість "прищемити окремо взятого щура", але
"щурі згуртуються в зграї"

  vitaliiangel написав:Зображення

замість 9% про яких "відомо лише ІПН", буде 30+%
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 10:37

  flyman написав:це на важливо, так як система деценталізована
технічно залишиться можливість "пімати окремо взятого щура", але
"щурі згуртуються в стаї"

  vitaliiangel написав:Зображення

замість 9% про яких "відомо лише ІПН", буде 30+%


може більшість з тих 9% у братських могилах вже
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 10:39

  fox767676 написав:
  flyman написав:це на важливо, так як система деценталізована
технічно залишиться можливість "пімати окремо взятого щура", але
"щурі згуртуються в стаї"

  vitaliiangel написав:Зображення

замість 9% про яких "відомо лише ІПН", буде 30+%


може більшість з тих 9% у братських могилах вже

а може в тіні настільки, що з державою перетинається два рази в житті:
1. коли народжується
2. коли отримує ІПН,
тому держава про них знає: вік, стать та "код від лукавого"
flyman
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  #<1 ... 6845684668476848
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