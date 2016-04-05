fox767676 написав: сумістити ел.кабінет платника податків з кабінетом військовозобов'язаного. інакше - "сколько нас таких уходило в лес" Захід все частіше перводить допомогу у комерційне русло, все менше про демократію, все більше про кредити
ідеальне рішення, за тиждень населення перейде в крипту
крипта волатільна, оператори бусиків грабіжницький курс нав'яжуть
це на важливо, так як система деценталізована технічно залишиться можливість "прищемити окремо взятого щура", але "щурі згуртуються в зграї"