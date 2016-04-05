Можливо, це, в тому числі, і "другоє". Наприклад, оголосити і надати транш допомоги, а те, що в тому транші могло бути фізично в 3 рази більше допомоги, то, дійсно, "єто другоє". А так ніби "хороші" для всіх сторін: і для нас, бо дають, і для "інших", бо дають по мінімуму як можуть.
якщо на будівництві закінчується кошти , то будівельники збігають і будівництво заморожується, в Україні поки що закінчуються кошти...
корупційне корито то зараз , критично важливі кавярні, вантажники, дисертанти з риття чорного моря шумерами і по сумісництву 35 річні лейтенанти запасу що воюють в інтернеті за контрибуції з репараціями, чи взагалі євроінтегруються по довідці з плоскостопія, чи підірваної на економічних фронах печінки
потрібно створити декілька державних агенцій "з управління бронюванням"
корупційне корито то зараз , критично важливі кавярні, вантажники, дисертанти з риття чорного моря шумерами і по сумісництву 35 річні лейтенанти запасу що воюють в інтернеті за контрибуції з репараціями, чи взагалі євроінтегруються по довідці з плоскостопія, чи підірваної на економічних фронах печінки
потрібно створити декілька державних агенцій "з управління бронюванням"
вистачить 2-3 панельних наради
достатньо одної, на якій вирішити "заблокувати всі рахунки, а розблокування через оновлення даних в ТЦК", але перед тим потрібно скласти список "неблокованих"
Востаннє редагувалось flyman в Пон 19 лют, 2024 10:13, всього редагувалось 2 разів.
sens написав:якщо на будівництві закінчується кошти , то будівельники збігають і будівництво заморожується, в Україні поки що закінчуються кошти...
та в тому-то і справа, що коштів на нашому "будівництві" дуже і дуже багато, от тільки все розкрадається керівниками "будівництва" і прорабами на місцях, а "будівництво" поки жевріє на зусиллях і власних коштах простих "будівельників" та їх рідних, друзів і просто небайдужих.
корупційне корито то зараз , критично важливі кавярні, вантажники, дисертанти з риття чорного моря шумерами і по сумісництву 35 річні лейтенанти запасу що воюють в інтернеті за контрибуції з репараціями, чи взагалі євроінтегруються по довідці з плоскостопія, чи підірваної на економічних фронах печінки
потрібно створити декілька державних агенцій "з управління бронюванням"
вистачить 2-3 панельних наради
достатньо одної, на якій вирішити "заблокувати всі рахунки, а розблокування через оновлення даних в ТЦК".
сумістити ел.кабінет платника податків з кабінетом військовозобов'язаного. інакше - "сколько нас таких уходило в лес" Захід все частіше перводить допомогу у комерційне русло, все менше про демократію, все більше про кредити
fox767676 написав: сумістити ел.кабінет платника податків з кабінетом військовозобов'язаного. інакше - "сколько нас таких уходило в лес" Захід все частіше перводить допомогу у комерційне русло, все менше про демократію, все більше про кредити
ідеальне рішення, за тиждень економічно активне населення перейде в крипту
fox767676 написав: сумістити ел.кабінет платника податків з кабінетом військовозобов'язаного. інакше - "сколько нас таких уходило в лес" Захід все частіше перводить допомогу у комерційне русло, все менше про демократію, все більше про кредити
ідеальне рішення, за тиждень населення перейде в крипту
крипта волатільна, оператори бусиків грабіжницький курс нав'яжуть
Після взяття Авдіївки, ротні/бригадні замполіти(рф) отримали вказівку пушити перемогу для підняття бойового духу, зараз кацапи на куражі, тому наступати будуть багато де, месенджі дуже прості: -Зброї у них нема. -Людей у них нормальних вже нема. -У нас є Каби (до речі, їх побільшає, якщо партнери будуть тягнуть кота за яйца з авіацією та прифронтовим ППО - буде погано). - Українські війська не здатні тримати оборону, вони тікають. - Давайте ще трішки і на Київ. -Генерал у них котловий.
Зараз у нас дійсно багато негативних факторів, мобілізаційна машина не може поповнити ряди Збройних Сил, навіть, не зважаючи на купу відосіків з участю "Дон Бусіконе".
Деякі роти перетворили в взводи і близько місяця сидять без поповнення. В взводи перетворились не тому, що повмирали всі, а, скоріше, посписувались, злігли в госпіталя і тд і тп.
Зі зброєю також соу соу. Стрілкотні вистачає, але прикриття хромає, хотілось би більше. Тобто її стільки, скільки треба для оборони згідно книжки. А книжка, на жаль, не враховує, що робити, коли твої позиції сиплять кабами та купою м'яса. Тут навіть не встигають їх оновлювати, бо піздячка одна за одною.
Наступний місяць може менше або більше, тенденція буде однакова, частково посадка за посадкою, село за селом нас будуть продавлювати. Бої будуть жорстокі та важкі, їх наслідок залежить від нашого тилу (на який йде дуже серйозне полювання в плані атак на підтримку цивільних), так і в плані морального стану військових. Їм не так треба була та Авдіївка, чи то Роботіне або Часів Яр, їм треба символізм перемоги. Наші в свою чергу чи випадково набивають ціну, чи спеціально, щоб наганяти мух на пастку, тут хз.
В цілому, месендж один. Зараз треба мати сили, копати, донатити, тягнути час до моменту, поки кацапи в куражі не проїбуть всі свої наступальні можливості. Якщо захід до цього часу оперативно піджене необхідні балабаси, буде дуже гарно.
Якщо ні, то ця війна буде до тих пір, поки якась сторона не заїбеться морально і підніме лапки. Хто зробить це першим? Залежить від фронту, пропаганди та мотивації.
Критичного поки нічого немає в плані проривів. Найважчі бої ще попереду. Найстрашніше вже давно позаду.
Зараз кацап увімкнув Рембо, повірив в себе і погнав. Нам головне, не проїбати той момент, коли до них дійде, що дуже перестарались.
Війна, все ж таки, жере багато ресурсів. Важко їх підтримувати при таких інтенсивних наступальних діях.
fox767676 написав: сумістити ел.кабінет платника податків з кабінетом військовозобов'язаного. інакше - "сколько нас таких уходило в лес" Захід все частіше перводить допомогу у комерційне русло, все менше про демократію, все більше про кредити
ідеальне рішення, за тиждень населення перейде в крипту
крипта волатільна, оператори бусиків грабіжницький курс нав'яжуть
це на важливо, так як система деценталізована технічно залишиться можливість "прищемити окремо взятого щура", але "щурі згуртуються в зграї"