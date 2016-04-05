Після взяття Авдіївки, ротні/бригадні замполіти(рф) отримали вказівку пушити перемогу для підняття бойового духу, зараз кацапи на куражі, тому наступати будуть багато де, месенджі дуже прості:

-Зброї у них нема.

-Людей у них нормальних вже нема.

-У нас є Каби (до речі, їх побільшає, якщо партнери будуть тягнуть кота за яйца з авіацією та прифронтовим ППО - буде погано).

- Українські війська не здатні тримати оборону, вони тікають.

- Давайте ще трішки і на Київ.

-Генерал у них котловий.



Зараз у нас дійсно багато негативних факторів, мобілізаційна машина не може поповнити ряди Збройних Сил, навіть, не зважаючи на купу відосіків з участю "Дон Бусіконе".



Деякі роти перетворили в взводи і близько місяця сидять без поповнення. В взводи перетворились не тому, що повмирали всі, а, скоріше, посписувались, злігли в госпіталя і тд і тп.



Зі зброєю також соу соу. Стрілкотні вистачає, але прикриття хромає, хотілось би більше. Тобто її стільки, скільки треба для оборони згідно книжки.

А книжка, на жаль, не враховує, що робити, коли твої позиції сиплять кабами та купою м'яса.

Тут навіть не встигають їх оновлювати, бо піздячка одна за одною.



Наступний місяць може менше або більше, тенденція буде однакова, частково посадка за посадкою, село за селом нас будуть продавлювати. Бої будуть жорстокі та важкі, їх наслідок залежить від нашого тилу (на який йде дуже серйозне полювання в плані атак на підтримку цивільних), так і в плані морального стану військових.

Їм не так треба була та Авдіївка, чи то Роботіне або Часів Яр, їм треба символізм перемоги.

Наші в свою чергу чи випадково набивають ціну, чи спеціально, щоб наганяти мух на пастку, тут хз.



В цілому, месендж один.

Зараз треба мати сили, копати, донатити, тягнути час до моменту, поки кацапи в куражі не проїбуть всі свої наступальні можливості.

Якщо захід до цього часу оперативно піджене необхідні балабаси, буде дуже гарно.



Якщо ні, то ця війна буде до тих пір, поки якась сторона не заїбеться морально і підніме лапки.

Хто зробить це першим?

Залежить від фронту, пропаганди та мотивації.



Критичного поки нічого немає в плані проривів. Найважчі бої ще попереду. Найстрашніше вже давно позаду.



Зараз кацап увімкнув Рембо, повірив в себе і погнав.

Нам головне, не проїбати той момент, коли до них дійде, що дуже перестарались.



Війна, все ж таки, жере багато ресурсів. Важко їх підтримувати при таких інтенсивних наступальних діях.