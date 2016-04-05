sens написав:якщо на будівництві закінчується кошти , то будівельники збігають і будівництво заморожується, в Україні поки що закінчуються кошти...
кто сбегает? руководство. Строители (если штатные) наоборот требуют зарплату хоть у кого нибудь. Смысл им сбегать?
Якщо на сусідніх будовах подібна ситуація, то можна сидіти у вагончиках і потрохи підбирати що погано лежить. Якщо на сусідніх будовах таки платять, то можна спробувати влаштуватися. В Ірпені з часу окупації багато бачив будівельників на майданчиках де "заморозилося"?
Наразі "кабанчика", прикрутити полицю, чи замінити буксу в крані, від 500 грн. лише за виклик.
Востаннє редагувалось flyman в Пон 19 лют, 2024 11:01, всього редагувалось 1 раз.
mephala написав:_hunter 27 статья явно не про защиту Украины. тут вы загоняетесь. 27 статья про то что нельзя ЗАБРАТЬ жизнь у человека. типа там расстрелять как предателя родины или еще по какой прихоти (те же заград отряды) то что кацапы забирают жизни защитников наша Конституция на это не в силе повлиять.
>>> 27 статья явно не про защиту Украины так я этого и не говорил. Я про "условия в которых жизни угрожает опасность" говорил -- например фронт.
>>> или еще по какой прихоти (те же заград отряды) а где эта тонкая грань проходит? -- "мясные штурмы" -- это еще можно или уже нет? во всех уставах/методичках про потери в наступлении в 3:1 пишут -- т.е. наступать уже, вроде как, нельзя -- только обороняться...
Но, в любом случае, в этом споре я особого смысла не вижу: если уж по 19-ти летнему мобилизованному решение полтора года принимали -- тут, пока дело до Конституционно Суда дойдет -- все 10 будут
flyman написав:вороже ІПСО про 1млн "у братських могилах" детекдет а чи не засланий козачок fox767676 з наратівами? і пропонує зробити ще гірше.
що саме я пропоную зробити ще гірше? Щоб тяготи війни якось розподілити рівномірно? А то хтось отримав від держави 4 освіти, включно з військовою кафедрою, але до 40 років підірвав здоров'я на економічних фронтах в серверних, а хтось все життя вчився на свої і досяг середньозахідного рівня доходів, якщо б більшість громадян так робила, той не стояло би зараз гостро питання з західною допомогою, все б купили\виробили сами
Податкова мобілізація. Де влада шукатиме додатковий трильйон гривень, щоб закрити діру
схоже, у 2024 році українська економіка наблизилася до межі своїх можливостей фінансувати армію.
Про необхідність перегляду оборонного бюджету на 2024 рік було відомо ще на етапі його складання Міністерством фінансів восени минулого року. Тоді Генеральний штаб озвучив депутатам та урядовцям: потреба у коштах на цей рік становить не багато не мало – 17 трлн грн. Ця сума не просто не підйомна для країни. Вона трикратно перевищує розмір її економіки.
е брати гроші? Існують декілька шляхів забезпечити додаткові внутрішні надходження бюджету, тобто ті, які можна було б використати для потреб оборони:
перевиконати план доходів бюджету; збільшити внутрішні ринкові запозичення (наростити продаж ОВДП); "надрукувати" гроші; збільшити податкове навантаження, зокрема запровадивши нові або підвищити існуючі податки; вигадати нові незвичні джерела надходжень. Цьогоріч держбюджет має певний простір для перевиконання.
По-перше, ймовірно буде перевиконано доходи за статтею "власні надходження бюджетних установ", адже це вже відбувалося у 2022-2023 роках. Так, у 2023 році за цією статтею на рахунки держави надійшло 812,4 млрд грн проти запланованих 45,6 млрд грн (перевиконання у 18 разів), зауважують у Центрі аналізу публічних фінансів та публічного управління KSE.
Дещо менше можливостей існує у залученні додаткових ресурсів на внутрішньому борговому ринку. Тут економіка практично досягнула межі можливостей у кредитуванні держави.
В умовах високих відсоткових ставок, нові запозичення уряду збільшують видатки на обслуговування боргу, які Мінфін гасить, позичаючи ще більше. За підрахунками KSE, у 2023 році уряд витратив на 17 млрд грн більше на погашення та обслуговування ОВДП, аніж залучив. Подібна ситуація повториться й цьогоріч.
"У 2024 році, від продажу ОВДП планується залучити 525,9 мільярда гривень в той час, як на погашення таких облігацій держава витратить 384,3 мільярда гривень, ще 211,1 мільярда, буде спрямовано на обслуговування внутрішнього боргу", – додають у KSE.
У січні 2024 року загальна сума видатків державного бюджету становила 150,2 мільярда гривень.
Про це свідчать дані Державної казначейської служби України, передає пресслужба Міністерства фінансів.
У структурі видатків найбільше спрямували:
75,9 млрд грн – на оплату праці з нарахуваннями або 50,5% від загального обсягу видатків, витрачених за січень 2024 року (з них грошове утримання військовослужбовців становило 57,4 млрд грн). 9,3 млрд грн – на оплату використання товарів і послуг або 6,2% від загального обсягу видатків (в тому числі 1,2 млрд грн – для підтримки ЗСУ, 4,2 млрд грн – НСЗУ на реалізацію програми державних гарантій медичного обслуговування населення) 4 млрд грн – на соціальне забезпечення (виплату пенсій, допомоги, стипендій) або 27,9% від загального обсягу видатків. Ще 9,5 млрд грн було витрачено на обслуговування державного боргу або 6,3% від загального обсягу та 11,8 млрд грн – на трансферти місцевим бюджетам або 7,9% від загального обсягу.
Держава через брак бюджетних коштів близько 5 місяців не виплачує банкам компенсації процентів за держпрограмою "Доступні кредити 5-7-9%". На початок 2024 року борг досягнув 7 мільярдів гривень.
Про це повідомляє Forbes з посиланням на джерела.
Про припинення виплат виданню розповіли четверо банкірів та один урядовець на умовах анонімності.
Сума боргу становить 7 млрд грн на початок року, повідомили в Департаменты фінансової стабільності НБУ.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Пон 19 лют, 2024 11:25, всього редагувалось 2 разів.