Податкова мобілізація. Де влада шукатиме додатковий трильйон гривень, щоб закрити дірусхоже, у 2024 році українська економіка наблизилася до межі своїх можливостей фінансувати армію.Про необхідність перегляду оборонного бюджету на 2024 рік було відомо ще на етапі його складання Міністерством фінансів восени минулого року. Тоді Генеральний штаб озвучив депутатам та урядовцям: потреба у коштах на цей рік становить не багато не мало – 17 трлн грн.е брати гроші?Існують декілька шляхів забезпечити додаткові внутрішні надходження бюджету, тобто ті, які можна було б використати для потреб оборони:перевиконати план доходів бюджету;збільшити внутрішні ринкові запозичення (наростити продаж ОВДП);"надрукувати" гроші;збільшити податкове навантаження, зокрема запровадивши нові або підвищити існуючі податки;вигадати нові незвичні джерела надходжень.Цьогоріч держбюджет має певний простір для перевиконання.По-перше, ймовірно буде перевиконано доходи за статтею "власні надходження бюджетних установ", адже це вже відбувалося у 2022-2023 роках. Так, у 2023 році за цією статтею на рахунки держави надійшло 812,4 млрд грн проти запланованих 45,6 млрд грн (перевиконання у 18 разів), зауважують у Центрі аналізу публічних фінансів та публічного управління KSE.Дещо менше можливостей існує у залученні додаткових ресурсів на внутрішньому борговому ринку. Тут економіка практично досягнула межі можливостей у кредитуванні держави.В умовах високих відсоткових ставок, нові запозичення уряду збільшують видатки на обслуговування боргу, які Мінфін гасить, позичаючи ще більше. За підрахунками KSE, у 2023 році уряд витратив на 17 млрд грн більше на погашення та обслуговування ОВДП, аніж залучив. Подібна ситуація повториться й цьогоріч.