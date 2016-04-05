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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 19 лют, 2024 11:24
vitaliiangel написав:
что мешает военкому вызвать кабанчика? дешевле и эффективнее бусика, кабанчик сам придёт по нужному адресу.
Не знаю, як в Ірпені, в мене на "історичній батьківщині" через нетворкінг (тобто по рекомендації знайомих) непогано працюють кабанчики.
Воєнком рекомендованого знайомими/родичами/сусідами/колегами сантехніка/електрика буде викликати не для оновлення даних?
Востаннє редагувалось flyman
в Пон 19 лют, 2024 11:27, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 19 лют, 2024 11:26
flyman написав: vitaliiangel написав:
что мешает военкому вызвать кабанчика? дешевле и эффективнее бусика, кабанчик сам придёт по нужному адресу.
Не знаю, як в Ірпені, в мене на "історичній батьківщині" через нетворкінг (тобто по рекомендації знайомих) непогано працюють кабанчики.
Воєнком знайомого сантехніка/електрика буде викликати не для оновлення даних?
жена военкома. а на квартире будет засада. Нетворкинг тоже можно подключить. На счёт знакомого сантехника. В мелких городах все друг друга знают (в т.ч. много кто знает военкома, если не лично то через кума/соседа) и как то идёт мобилизация. Экстраполируй.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Пон 19 лют, 2024 11:28, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 19 лют, 2024 11:29
yama написав: budivelnik написав:
По офіційній заявці прес-служби 3 Штурмової Бригади
Воїни бригади знищили 1500 ворогів і ще 3500 поранили.
Чи розумієте ви що навіть у випадку 1 до 10 - Бригада втратила 150 вбитих і 350 поранених... і це успіх, бо у випадку втрат 1 до 5 - Україна гарантовано переможе.
звідки такий оптимізм по наших втратах ? Ізраїль їх не приховувує. А наші приховують, напевно є що приховувати ? Так би й написали ми в боях за Авідївку втратили в 5 раз менше людей ніж москалі, але є ні
Кстати да: там как-то МО шутканул про 100 тысяч и что нужно бы потери рассекретить.
Потом, похоже, кто-то ему цифры показал -- и к этой теме он больше не возвращался...
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Додано: Пон 19 лют, 2024 11:33
vitaliiangel написав:
Де брати гроші?
Існують декілька шляхів забезпечити додаткові внутрішні надходження бюджету, тобто ті, які можна було б використати для потреб оборони:
перевиконати план доходів бюджету;
збільшити внутрішні ринкові запозичення (наростити продаж ОВДП);
"надрукувати" гроші;
збільшити податкове навантаження, зокрема запровадивши нові або підвищити існуючі податки;
вигадати нові незвичні джерела надходжень.
Скорочувати витрати на все, не пов'язане з обороною, звичайно ніхто не буде. Треба більше доїти.
"Незвичні джерела надходжень". Можна пофантазувати: ̶с̶к̶о̶р̶о̶т̶и̶т̶и̶ ̶а̶р̶м̶і̶ю̶ ̶д̶е̶р̶ж̶с̶л̶у̶ж̶б̶о̶в̶ц̶і̶в̶,̶ ̶в̶и̶т̶р̶а̶т̶и̶ ̶н̶а̶ ̶к̶а̶б̶а̶р̶е̶ ̶т̶а̶ ̶т̶е̶л̶е̶м̶а̶р̶а̶ф̶о̶н̶и̶,̶ ̶з̶у̶п̶и̶н̶и̶т̶и̶ ̶б̶у̶д̶в̶н̶и̶ц̶т̶в̶о̶ ̶в̶с̶ь̶о̶г̶о̶,̶ ̶щ̶о̶ ̶н̶е̶ ̶п̶о̶в̶'̶я̶з̶а̶н̶о̶ ̶з̶ ̶о̶б̶о̶р̶о̶н̶о̶ю̶ ̶к̶р̶а̶ї̶н̶и̶,̶ ̶н̶е̶ ̶к̶у̶п̶у̶в̶а̶т̶и̶ ̶б̶а̶р̶а̶б̶а̶н̶и̶. Але ні, це все маєчня. Швидше за все це буде конфіскація вкладів та золотих зубів у населення.
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Додано: Пон 19 лют, 2024 11:34
flyman написав:
навряд чи жінка воєнкома буде щаслива мити "пельмень з сельодкою" в тазіку
Тяготи і лішєнія воінской служби вони такі, безжальні
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Додано: Пон 19 лют, 2024 11:39
whois2010 написав:
Швидше за все це буде конфіскація вкладів та золотих зубів у населення.
я тоже так думаю. сначала начнут с техники, все что может перевозить снаряды, трактора, внедорожники и т.д. потом заморозят вклады, запретят продажу валюты, когда не будет хватать рабочих рук введут трудовую повинность.
Чтобы никто не филонил, еду станут продавать по карточкам - отдельно к деньгам будут начисляться "съедобные баллы" (типа как начисляют на транспортную карту поездки в метро). Кто не работает или кто работает неофициально "съедобные баллы" не получает. Их будет невозможно продать или передать другому лицу.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Пон 19 лют, 2024 11:42, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 19 лют, 2024 11:41
vitaliiangel написав: whois2010 написав:
Швидше за все це буде конфіскація вкладів та золотих зубів у населення.
я тоже так думаю. сначала начнут с техники, все что может перевозить снаряды, трактора, внедорожники и т.д. потом заморозят вклады, запретят продажу валюты, когда не будет хватать рабочих рук введут трудовую повинность. Чтобы никто не филонил еду станут продавать по карточкам. Отдельно к деньгам будут начисляться "съедобные баллы" типа купонов в электронном виде. Кто не работает или кто работает неофициально "съедобные баллы
" не получает. Их будет невозможно продать или передать другому лицу.
съебаллы
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Додано: Пон 19 лют, 2024 11:42
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Додано: Пон 19 лют, 2024 11:43
_hunter написав: yama написав: budivelnik написав:
По офіційній заявці прес-служби 3 Штурмової Бригади
Воїни бригади знищили 1500 ворогів і ще 3500 поранили.
Чи розумієте ви що навіть у випадку 1 до 10 - Бригада втратила 150 вбитих і 350 поранених... і це успіх, бо у випадку втрат 1 до 5 - Україна гарантовано переможе.
звідки такий оптимізм по наших втратах ? Ізраїль їх не приховувує. А наші приховують, напевно є що приховувати ? Так би й написали ми в боях за Авідївку втратили в 5 раз менше людей ніж москалі, але є ні
Кстати да: там как-то МО шутканул про 100 тысяч и что нужно бы потери рассекретить.
Потом, похоже, кто-то ему цифры показал -- и к этой теме он больше не возвращался...
Це ваші домисли , чи можете документи показати ?
Хтось , комусь ,щось показав
Як це ваші думки то 100 відсотків лайно .
Скільки би зрадоеби тут не відписувались , то по вашому не буде .
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Додано: Пон 19 лют, 2024 11:44
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