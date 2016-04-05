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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6848684968506851>
Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 11:45

  vitaliiangel написав:
  whois2010 написав:Швидше за все це буде конфіскація вкладів та золотих зубів у населення.
я тоже так думаю. сначала начнут с техники, все что может перевозить снаряды, трактора, внедорожники и т.д. потом заморозят вклады, запретят продажу валюты, когда не будет хватать рабочих рук введут трудовую повинность.

Чтобы никто не филонил, еду станут продавать по карточкам - отдельно к деньгам будут начисляться "съедобные баллы" (типа как начисляют на транспортную карту поездки в метро). Кто не работает или кто работает неофициально "съедобные баллы" не получает. Их будет невозможно продать или передать другому лицу.

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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 11:46

  fox767676 написав:flyman

ви вчились на військовій кафедрі ?

ви теж хочете підписатися в онфліфанс (по легенді закінчив сільську школу і курси при фермі з програмування доїльних апаратів)
Востаннє редагувалось flyman в Пон 19 лют, 2024 11:53, всього редагувалось 2 разів.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 11:51

  vitaliiangel написав:
  whois2010 написав:Швидше за все це буде конфіскація вкладів та золотих зубів у населення.
я тоже так думаю. сначала начнут с техники, все что может перевозить снаряды, трактора, внедорожники и т.д. потом заморозят вклады, запретят продажу валюты, когда не будет хватать рабочих рук введут трудовую повинность.

Чтобы никто не филонил, еду станут продавать по карточкам - отдельно к деньгам будут начисляться "съедобные баллы" (типа как начисляют на транспортную карту поездки в метро). Кто не работает или кто работает неофициально "съедобные баллы" не получает. Их будет невозможно продать или передать другому лицу.


В тяжелый период для государства оправданы любые экономические решения по стабилизации ситуации. Не мы первые. https://ru.wikipedia.org/wiki/Конфискация_золота_у_населения_США_в_1933_году. Так там только стабилизация финансовой системы была. А у нас выживание нации. Почувствуйте разницу!
Ostrv
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 11:54

  flyman написав:
  fox767676 написав:flyman

ви вчились на військовій кафедрі ?

ви теж хочете підписатися в онфліфанс


тобто вчились
на податки моїх батьків
а зараз лейтенантики підгоріли на економічному фронті
і щось вякають про іпсо і про занурення в тіньову економіку
"щоб тільки ні копійки антинародному режиму"
ось що з такою біомасою робити?
Я знаходжу відповіді у теоретиків марксизму-ленінізму
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 11:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Сьогодні повідомляють про знищення московитськіх су-34 та су-35. За останні кілька днів це вже шість аппаратів. Схоже, у ЗСУ з'явилася нова іграшка. Не можуть же Петріот декілька днів вздовж фронту тягати
whois2010
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 11:55

  fox767676 написав:
  flyman написав:
  fox767676 написав:flyman

ви вчились на військовій кафедрі ?

ви теж хочете підписатися в онфліфанс


тобто вчились
на податки моїх батьків
а зараз лейтенантики підгоріли на економічному фронті
і щось вякають про іпсо і про занурення в тіньову економіку
"щоб тільки ні копійки антинародному режиму"
ось що з такою біомасою робити?
Я знаходжу відповіді у теоретиків марксизму-ленінізму

то ти ще школяр
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 11:56

  Ostrv написав:А у нас выживание нации.
сравните моб ресурс русских и наш. Конфискацией золота эта проблема не решается, но конечно попробуют пантенолом лечить гангрену.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 11:58

  whois2010 написав:Сьогодні повідомляють про знищення московитськіх су-34 та су-35. За останні кілька днів це вже шість аппаратів. Схоже, у ЗСУ з'явилася нова іграшка. Не можуть же Петріот декілька днів вздовж фронту тягати

схоже, що з того боку тактика асвабаждєнія КАБами наскільки вистачить сушок: "за цєной нє постоім"
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 11:58

  Ostrv написав:
В тяжелый период для государства оправданы любые экономические решения по стабилизации ситуации. Не мы первые. https://ru.wikipedia.org/wiki/Конфискация_золота_у_населения_США_в_1933_году. Так там только стабилизация финансовой системы была. А у нас выживание нации. Почувствуйте разницу!

Ми це розуміємо. А влада? Вже висловлював думку, що загалом по країні ніхто не бачить, що йде війна і влада намагається існувати в режимі мирного часу: капітальне будівництво доріг, кожен день корупціонні скандали (без судових вироків), недолугі телемарафони, музеї голодомора та бруківка.
Але умовне золото при цьому має здати населення. Бо виживання...
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 11:59

  fox767676 написав:
  flyman написав:
  fox767676 написав:flyman

ви вчились на військовій кафедрі ?

ви теж хочете підписатися в онфліфанс


тобто вчились
на податки моїх батьків
а зараз лейтенантики підгоріли на економічному фронті
і щось вякають про іпсо і про занурення в тіньову економіку
"щоб тільки ні копійки антинародному режиму"
ось що з такою біомасою робити?
Я знаходжу відповіді у теоретиків марксизму-ленінізму

>>> на податки моїх батьків
я могу ошибаться, но кафедры были и платные/контрактные...
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