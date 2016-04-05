whois2010 написав:Швидше за все це буде конфіскація вкладів та золотих зубів у населення.
я тоже так думаю. сначала начнут с техники, все что может перевозить снаряды, трактора, внедорожники и т.д. потом заморозят вклады, запретят продажу валюты, когда не будет хватать рабочих рук введут трудовую повинность.
Чтобы никто не филонил, еду станут продавать по карточкам - отдельно к деньгам будут начисляться "съедобные баллы" (типа как начисляют на транспортную карту поездки в метро). Кто не работает или кто работает неофициально "съедобные баллы" не получает. Их будет невозможно продать или передать другому лицу.
whois2010 написав:Швидше за все це буде конфіскація вкладів та золотих зубів у населення.
я тоже так думаю. сначала начнут с техники, все что может перевозить снаряды, трактора, внедорожники и т.д. потом заморозят вклады, запретят продажу валюты, когда не будет хватать рабочих рук введут трудовую повинность.
Чтобы никто не филонил, еду станут продавать по карточкам - отдельно к деньгам будут начисляться "съедобные баллы" (типа как начисляют на транспортную карту поездки в метро). Кто не работает или кто работает неофициально "съедобные баллы" не получает. Их будет невозможно продать или передать другому лицу.
В тяжелый период для государства оправданы любые экономические решения по стабилизации ситуации. Не мы первые. https://ru.wikipedia.org/wiki/Конфискация_золота_у_населения_США_в_1933_году. Так там только стабилизация финансовой системы была. А у нас выживание нации. Почувствуйте разницу!
тобто вчились на податки моїх батьків а зараз лейтенантики підгоріли на економічному фронті і щось вякають про іпсо і про занурення в тіньову економіку "щоб тільки ні копійки антинародному режиму" ось що з такою біомасою робити? Я знаходжу відповіді у теоретиків марксизму-ленінізму
Сьогодні повідомляють про знищення московитськіх су-34 та су-35. За останні кілька днів це вже шість аппаратів. Схоже, у ЗСУ з'явилася нова іграшка. Не можуть же Петріот декілька днів вздовж фронту тягати
тобто вчились на податки моїх батьків а зараз лейтенантики підгоріли на економічному фронті і щось вякають про іпсо і про занурення в тіньову економіку "щоб тільки ні копійки антинародному режиму" ось що з такою біомасою робити? Я знаходжу відповіді у теоретиків марксизму-ленінізму
whois2010 написав:Сьогодні повідомляють про знищення московитськіх су-34 та су-35. За останні кілька днів це вже шість аппаратів. Схоже, у ЗСУ з'явилася нова іграшка. Не можуть же Петріот декілька днів вздовж фронту тягати
схоже, що з того боку тактика асвабаждєнія КАБами наскільки вистачить сушок: "за цєной нє постоім"
Ostrv написав: В тяжелый период для государства оправданы любые экономические решения по стабилизации ситуации. Не мы первые. https://ru.wikipedia.org/wiki/Конфискация_золота_у_населения_США_в_1933_году. Так там только стабилизация финансовой системы была. А у нас выживание нации. Почувствуйте разницу!
Ми це розуміємо. А влада? Вже висловлював думку, що загалом по країні ніхто не бачить, що йде війна і влада намагається існувати в режимі мирного часу: капітальне будівництво доріг, кожен день корупціонні скандали (без судових вироків), недолугі телемарафони, музеї голодомора та бруківка. Але умовне золото при цьому має здати населення. Бо виживання...
тобто вчились на податки моїх батьків а зараз лейтенантики підгоріли на економічному фронті і щось вякають про іпсо і про занурення в тіньову економіку "щоб тільки ні копійки антинародному режиму" ось що з такою біомасою робити? Я знаходжу відповіді у теоретиків марксизму-ленінізму
>>> на податки моїх батьків я могу ошибаться, но кафедры были и платные/контрактные...