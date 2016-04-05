flyman написав:ви теж хочете підписатися в онфліфанс
тобто вчились на податки моїх батьків а зараз лейтенантики підгоріли на економічному фронті і щось вякають про іпсо і про занурення в тіньову економіку "щоб тільки ні копійки антинародному режиму" ось що з такою біомасою робити? Я знаходжу відповіді у теоретиків марксизму-ленінізму
то ти ще школяр
Я дослідник Досліджую випромінювання у тепляк суспільних паразитів пора б вам на білоруський кордон для початку Я не розумію чому успіхи повинні захищаи ваші кавлірки навть не за дякую
Востаннє редагувалось fox767676 в Пон 19 лют, 2024 12:03, всього редагувалось 1 раз.
whois2010 написав:Швидше за все це буде конфіскація вкладів та золотих зубів у населення.
я тоже так думаю. сначала начнут с техники, все что может перевозить снаряды, трактора, внедорожники и т.д. потом заморозят вклады, запретят продажу валюты, когда не будет хватать рабочих рук введут трудовую повинность.
Чтобы никто не филонил, еду станут продавать по карточкам - отдельно к деньгам будут начисляться "съедобные баллы" (типа как начисляют на транспортную карту поездки в метро). Кто не работает или кто работает неофициально "съедобные баллы" не получает. Их будет невозможно продать или передать другому лицу.
В тяжелый период для государства оправданы любые экономические решения по стабилизации ситуации. Не мы первые. https://ru.wikipedia.org/wiki/Конфискация_золота_у_населения_США_в_1933_году. Так там только стабилизация финансовой системы была. А у нас выживание нации. Почувствуйте разницу!