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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 68496850685168526853>
Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 12:00

  flyman написав:
  fox767676 написав:
  flyman написав:ви теж хочете підписатися в онфліфанс


тобто вчились
на податки моїх батьків
а зараз лейтенантики підгоріли на економічному фронті
і щось вякають про іпсо і про занурення в тіньову економіку
"щоб тільки ні копійки антинародному режиму"
ось що з такою біомасою робити?
Я знаходжу відповіді у теоретиків марксизму-ленінізму

то ти ще школяр


Я дослідник
Досліджую випромінювання у тепляк суспільних паразитів
пора б вам на білоруський кордон для початку
Я не розумію чому успіхи повинні захищаи ваші кавлірки навть не за дякую
Востаннє редагувалось fox767676 в Пон 19 лют, 2024 12:03, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 12:03

  vitaliiangel написав:
  Ostrv написав:А у нас выживание нации.
сравните моб ресурс русских и наш. Конфискацией золота эта проблема не решается, но конечно попробуют. Как пантенолом лечить гангрену.


По гангрене то к холяве). Но на сегодня нам тупо не хватает денег. Поэтому будут оправданы и станок, и блокировки счетов, и выплаты зп облигациями, и централизованное распределение пищевых ресурсов.
https://forbes.ua/ru/news/zelenskiy-viy ... 2023-18006.
Первые ласточки уже тихонько озвучивают. https://www.epravda.com.ua/rus/news/2024/02/16/710044/
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 12:19

vitaliiangel

Сума боргу становить 7 млрд грн на початок року, повідомили в Департаменты фінансової стабільності НБУ.


таку невеличку суму банки спроможні покрити самі (за рахунок прибутку у 2022-23)

треба скоротити кількість вишів у 3 рази, країні потрібні слюсарі, водії, електрозварники і ще 30 спеціальностей (де потрібен фізичний труд але труд кваліфікованого працівника)-на сьогодні у чоловіків немає можливості заробляти
1500 евро в Польші, то нехай навчають у пту(коледжах) зміни ветераном(бо середній вік сантехника/електрозварника 50+ ), тому є можливість знайти кошти на міністерство освіти в бюджеті 2024-179млдр грн (залиште 129)і вже маєте 50млрд
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 12:20

Новороссийск является главным черноморским нефтяным портом России, экспортирующим около 600 тыс баррелей в день. Это также главный пункт экспорта нефти из Казахстана, где заканчивается магистраль Каспийского трубопроводного консорциума с мощностью 1,2 млн баррелей в сутки.
Расстояние Новороссийск Одесса по прямой - 581 км. Ракеты дальностью 600км- что реально могло бы изменить настроние русских.

Далее нефтепереработка. Технике надо топливо. Там конечно география другая Башкортостан Самарская Иркутская Кемеровская Тюменская Омская, то есть в основном за уралом.

Ну и нефтедобыча Ханты-Мансийский АО. Ямало-Ненецкий АО. Это кратчайший путь к завершению войны.
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 12:25

  Ostrv написав:Но на сегодня нам тупо не хватает денег.
смотрите на 2-3 хода вперёд. Деньги это циферки на экране. Даже если нам нальют 100 ярдов проблему моб.ресурса это не решает. А решение давать ли нам ракеты с дальностью 500+км вообще не про деньги. Или вы предлагаете деньгами по русским кидать?
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 12:30

  prodigy написав:vitaliiangel

Сума боргу становить 7 млрд грн на початок року, повідомили в Департаменты фінансової стабільності НБУ.


таку невеличку суму банки спроможні покрити самі (за рахунок прибутку у 2022-23)

треба скоротити кількість вишів у 3 рази, країні потрібні слюсарі, водії, електрозварники і ще 30 спеціальностей (де потрібен фізичний труд але труд кваліфікованого працівника)-на сьогодні у чоловіків немає можливості заробляти
1500 евро в Польші, то нехай навчають у пту(коледжах) зміни ветераном(бо середній вік сантехника/електрозварника 50+ ), тому є можливість знайти кошти на міністерство освіти в бюджеті 2024-179млдр грн (залиште 129)і вже маєте 50млрд
може одразу як в одному відео - відрізати всім Х..р? Бусифікація і відправлення до навчального закладу за 1 сутки, перевчати за 1 тиждень??) Хто добровільно готовий жити бідно або через тиждень померти ???) Звідки такі гарні ідеї ????)
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 12:34

  Ostrv написав:
  vitaliiangel написав:
  Ostrv написав:А у нас выживание нации.
сравните моб ресурс русских и наш. Конфискацией золота эта проблема не решается, но конечно попробуют. Как пантенолом лечить гангрену.


По гангрене то к холяве). Но на сегодня нам тупо не хватает денег. Поэтому будут оправданы и станок, и блокировки счетов, и выплаты зп облигациями, и централизованное распределение пищевых ресурсов.
https://forbes.ua/ru/news/zelenskiy-viy ... 2023-18006.
Первые ласточки уже тихонько озвучивают. https://www.epravda.com.ua/rus/news/2024/02/16/710044/

Коли розвалювався совок, то хоч давали по 6 соток людям щоб вижили.
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 12:35

  vitaliiangel написав:
  Ostrv написав:Но на сегодня нам тупо не хватает денег.
смотрите на 2-3 хода вперёд. Деньги это циферки на экране. Даже если нам нальют 100 ярдов проблему моб.ресурса это не решает. А решение давать ли нам ракеты с дальностью 500+км вообще не про деньги. Или вы предлагаете деньгами по русским кидать?
.


Повернувся з Києва. Життя в цьому місті інше. Дивлюсь по місту змінюють на однакові МАФи по центральним вулицям ( добрий заробіток на реконструкції у рекомендованого підрядника ) , на базарах повним ходом демонтаж наметів. Гроші ділять поки пани воюють.
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 12:36

  whois2010 написав:
  Ostrv написав:
В тяжелый период для государства оправданы любые экономические решения по стабилизации ситуации. Не мы первые. https://ru.wikipedia.org/wiki/Конфискация_золота_у_населения_США_в_1933_году. Так там только стабилизация финансовой системы была. А у нас выживание нации. Почувствуйте разницу!

Ми це розуміємо. А влада? Вже висловлював думку, що загалом по країні ніхто не бачить, що йде війна і влада намагається існувати в режимі мирного часу: капітальне будівництво доріг, кожен день корупціонні скандали (без судових вироків), недолугі телемарафони, музеї голодомора та бруківка.
Але умовне золото при цьому має здати населення. Бо виживання...

Есть такое сейчас в Украине, есть. И ремонт дорог, и ремонт разрушенного жилья и активное строительство нового в киеве.

Коррупционные скандалы это всего лишь скандалы. Неужели забыли как освободили Тимошенко, убрав из Криминального кодекса статью за разбазаривание активов государственного предприятия? Теперь хуле удивляться? Коррупция узаконена и это называется оказание посреднических услуг при совершении сделок.

Но все же воюющей стране нужна работающая экономика. Это как сердце, качающее кровь по сосудам. Строительство и капитальные ремонты дорог в том числе поддерживают сердцебиение как лекарство. Именно так к этому надо относиться.

В противном случае преступность захлестнет страну. Из двух вариантов надо всегда выбирать лучший.

  whois2010 написав:Сьогодні повідомляють про знищення московитськіх су-34 та су-35. За останні кілька днів це вже шість аппаратів. Схоже, у ЗСУ з'явилася нова іграшка. Не можуть же Петріот декілька днів вздовж фронту тягати


Я, конечно, не военный стратег, но с бомбардировочной авиацией рашистов надо срочно что-то делать. Она уже разбивает целые города, не говоря про защитные позиции.

Речь идет про Тушки в первую очередь и тяжелые Миги. Интересно каким образом можно сделать невозможным бомбардировки Украины или ракетные обстрелы из глубины территории росии? Какие варианты существуют, кроме теоретически сложного физического устранения летчиков с помощью ДРГ?
Востаннє редагувалось buratinyo в Пон 19 лют, 2024 12:54, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 12:37

  vitaliiangel написав:
  Ostrv написав:Но на сегодня нам тупо не хватает денег.
смотрите на 2-3 хода вперёд. Деньги это циферки на экране. Даже если нам нальют 100 ярдов проблему моб.ресурса это не решает. А решение давать ли нам ракеты с дальностью 500+км вообще не про деньги. Или вы предлагаете деньгами по русским кидать?


Что бы я/Вы/мы здесь на форуме не предлагали , это ниачем) Мы здесь можем обмениваться мнениями исходя из той скудной информации, которая у каждого есть. Например мне было интересно узнать инфо от фриза и сравнить со своей, совпало) Раньше, когда мне был интересен курс доллара и я немного играл на этом, я читал здесь эту инфо. Поэтому скажу еще раз, нам нужны деньги, за свои деньги мы можем купить то, что нам надо. А пока мы просим что то дать, то и получаем не по нашим, а по их желаниям, спасибо им огромное конечно. Кстати , идея закидать русских деньгами не лишена изящества. Кинул чемоданом с баксами и наступление остановилось, пока не поделят не пойдут. Где то это уже было… А, Сердца трёх Джека Лондона)
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