От около 800 единиц бронетехники в январе до нуля в октябре. Почему Запад перестал активно поставлять Украине тяжелое вооружение? Исследование ForbesПланирование поддержки Украины базировалось на ожиданиях Запада, что контрнаступление станет определенной отправной точкой, после которой ситуация изменится коренным образом и война либо окончательно зайдет в тупик, либо Россия потеряет перспективу удержать юг.Но после начала контрнаступления в ситуацию вмешалось большое количество непредсказуемых факторов.Линии обороны армии РФ оказались гораздо более мощными, чем ожидалось. Это сделало контрнаступление длительным и медленным.Северная Корея начала прямые поставки РФ боеприпасов в значительных масштабах, тем самым отсрочив коллапс русской артиллерии.ВСУ продолжают наносить огромные потери России в активной обороне на востоке.В итоге обе стороны все еще имеют ресурсы для продолжения войны, и ее судьба так же неопределенна, как и год назад.Это поставило дальнейшую передачу танков Leopard 2A на паузу. Поскольку другие крупные операторы германских танков пока не готовы изымать их у своих вооруженных сил.Наиболее горячую поддержку Украине все еще оказывают Дания и Нидерланды, однако у них нет большого количества бронетехники и сейчас фокусируются на передаче Украине истребителей F-16.В итоге Украина может потерять стабильные поставки танков и бронетехники уже в ближайшее время. Запасы техники у небольших стран, обычно наиболее горячо поддерживающих Украину, заканчиваются, и мы все больше зависим от крупных игроков: США, Германии и Франции, не имеющих достаточной политической поддержки внутри страны для поставки в Украину нового тяжелого вооружения.