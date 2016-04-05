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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6850685168526853>
Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 12:38

Корупція продовження

  buratinyo написав:
  whois2010 написав:
  Ostrv написав:
В тяжелый период для государства оправданы любые экономические решения по стабилизации ситуации. Не мы первые. https://ru.wikipedia.org/wiki/Конфискация_золота_у_населения_США_в_1933_году. Так там только стабилизация финансовой системы была. А у нас выживание нации. Почувствуйте разницу!

Ми це розуміємо. А влада? Вже висловлював думку, що загалом по країні ніхто не бачить, що йде війна і влада намагається існувати в режимі мирного часу: капітальне будівництво доріг, кожен день корупціонні скандали (без судових вироків), недолугі телемарафони, музеї голодомора та бруківка.
Але умовне золото при цьому має здати населення. Бо виживання...

Есть такое сейчас в Украине, есть. И ремонт дорог, и ремонт разрушенного жилья и активное строительство нового в киеве.

Коррупционные скандалы это всего лишь скандалы. Неужели забыли как освободили Тимошенко, убрав из Криминального кодекса статью за разбазаривание активов государственного предприятия? Теперь хуле удивляться? Коррупция узаконена и это называется оказание посреднических услуг при совершении сделок.

Но все же воюющей стране нужна работающая экономика. Это как сердце, качающее кровь по сосудам. Строительство и капитальные ремонты дорог в том числе поддерживают сердцебиение как лекарство. Именно так к этому надо относиться.

В противном случае преступность захлестнет страну. Из двух вариантов надо всегда выбирать лучший.



Яйца по 17 грн. - это просто коррупция для новичков. ДСНС во время войны закупило на 1 млрд грн. пожарных автолестниц IVECO MAGIRUS по цене 44 млн грн. за штуку, при условии, что европейский потребитель за них платит 25 млн грн. за штуку - выяснила команда BlackBOX OSINT

Это примерно 400 млн грн. украденных денег, или четыре выстрела PATRIOT, или четыре целых многоэтажки, живые украинцы и спасенные квартиры.

Сколько же еще таких схем и таких сволочей в госорганах..? Пока одни умирают, другие считают, что это не их война, не их страна. Они уже наворовали миллионы на войне и смертях и планируют дальше жить в другой стране.

Может эти фамилии привлекут внимание компетентных и не очень органов - Крук (ДСНС), Васьковский (ДСНС), Залесский (поставщик автолестниц).
sens
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 12:43

деньги - не основная проблема.
Что касается военной помощи, то с 24 февраля 2022 года по 1 декабря 2023-го Украина получила военную помощь на сумму более $100 млрд. Основными донорами стали США ($49 млрд) и ЕС ($48 млрд). Ожидается, что в 2024 году объем военной помощи превысит $50 млрд.

Зображення

Что касается военной поддержки, то план поступлений техники и вооружения не покроет все возможные потребности Украины. Враг параллельно наращивает свою мощность более быстрыми темпами. Поэтому внутренние процессы и внутреннее производство в Украине должно стать приоритетом.


столько сколько нам нужно оружия Запад не даст.
От около 800 единиц бронетехники в январе до нуля в октябре. Почему Запад перестал активно поставлять Украине тяжелое вооружение? Исследование Forbes
ЗображенняЗображення

Планирование поддержки Украины базировалось на ожиданиях Запада, что контрнаступление станет определенной отправной точкой, после которой ситуация изменится коренным образом и война либо окончательно зайдет в тупик, либо Россия потеряет перспективу удержать юг.

Но после начала контрнаступления в ситуацию вмешалось большое количество непредсказуемых факторов.

Линии обороны армии РФ оказались гораздо более мощными, чем ожидалось. Это сделало контрнаступление длительным и медленным.
Северная Корея начала прямые поставки РФ боеприпасов в значительных масштабах, тем самым отсрочив коллапс русской артиллерии.
ВСУ продолжают наносить огромные потери России в активной обороне на востоке.
В итоге обе стороны все еще имеют ресурсы для продолжения войны, и ее судьба так же неопределенна, как и год назад.

В глобальном измерении контрнаступление, по крайней мере пока, не принесло фундаментальных подвижек, и Запад, очевидно, не был готов к этому.

Существенной проблемой стало резкое ухудшение отношений с Польшей, что привело к потере главного союзника в «танковой коалиции». Польский премьер Матеуш Моравецкий после зернового скандала заявил, что Польша больше не передает вооружение Украине и теперь фокусируется на собственных нуждах безопасности.

Это поставило дальнейшую передачу танков Leopard 2A на паузу. Поскольку другие крупные операторы германских танков пока не готовы изымать их у своих вооруженных сил.

Наиболее горячую поддержку Украине все еще оказывают Дания и Нидерланды, однако у них нет большого количества бронетехники и сейчас фокусируются на передаче Украине истребителей F-16.

В итоге Украина может потерять стабильные поставки танков и бронетехники уже в ближайшее время. Запасы техники у небольших стран, обычно наиболее горячо поддерживающих Украину, заканчиваются, и мы все больше зависим от крупных игроков: США, Германии и Франции, не имеющих достаточной политической поддержки внутри страны для поставки в Украину нового тяжелого вооружения.

https://forbes.ua/ru/war-in-ukraine/vid ... 2023-17145
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 12:54

столько сколько нам нужно оружия Запад не даст.

На Заході світ кліном не зійшовся. Південна Корея та Пакистан (мене за нього банили) могли б наростити виробництво якби був платоспроможний попит.
Захід ще міг би погратися в кейнсіанство і давати Україні зброю з власних конвеєрів, що недостатньо, але закупати у всяких Пакистанів йому западло
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 12:55

  Ostrv написав:Поэтому скажу еще раз, нам нужны деньги, за свои деньги мы можем купить то, что нам надо.
не можем. Танки и ракеты на польском базаре не продаются. Максимум гранатомёты. Серьёзная техника это политические решения.
  Ostrv написав:Например мне было интересно узнать инфо от фриза и сравнить со своей
вы странный. Хотите мнение фриза - напишите ему в лс. Форум - открытая площадка. В т.ч. для мнений которые вам не нравятся. Я свои мнения подкрепляю цифрами в отличии от вас. viewtopic.php?p=5688268#p5688268
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Пон 19 лют, 2024 13:07, всього редагувалось 2 разів.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 12:59

  Ostrv написав:
  vitaliiangel написав:
  Ostrv написав:А у нас выживание нации.
сравните моб ресурс русских и наш. Конфискацией золота эта проблема не решается, но конечно попробуют. Как пантенолом лечить гангрену.


По гангрене то к холяве). Но на сегодня нам тупо не хватает денег. Поэтому будут оправданы и станок, и блокировки счетов, и выплаты зп облигациями, и централизованное распределение пищевых ресурсов.
https://forbes.ua/ru/news/zelenskiy-viy ... 2023-18006.
Первые ласточки уже тихонько озвучивают. https://www.epravda.com.ua/rus/news/2024/02/16/710044/

какие блдь облигации и распределение харча централизованно? Станок нехай включают если платить нечем и точка
Как пойдут карточки - сразу вместо колбасы или мяса по ним будут выдавать гнилую картоху
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 13:02

  _hunter написав:>>> 27 статья явно не про защиту Украины
так я этого и не говорил. Я про "условия в которых жизни угрожает опасность" говорил -- например фронт.


ну да. на фронте опасно. но вы как в том анекдоте про пожарника - когда пожар хоть увольняйся.
ведь когда на работе никто не рассуждает что нарушаются конституционные права когда отправили пожар тушить?
вы сейчас начнете рассказывать что в пожарники идут добровольно. так и гражданство у вас добровольное. хоть оно и приобретено по рождению но никто не мешает его сменить. потому рассказы про 27 статью это конкретный бред. в данной статье говорится что никто не имеет права отобрать жизнь своим решением (кстати потому и смертную казнь отменили так как выходило что отбирали жизнь по решению. не цепочка событий с третьими лицами а именно судья решал) а не о то что вы приплетаете в виде опасности которая грозит на фронте от граждан третей стороны.
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 13:04

  vitaliiangel написав:
  Ostrv написав:Поэтому скажу еще раз, нам нужны деньги, за свои деньги мы можем купить то, что нам надо.
не можем. Танки и ракеты на польском базаре не продаются. Максимум гранатомёты. Серьёзная техника это политические решения.
  Ostrv написав:Например мне было интересно узнать инфо от фриза и сравнить со своей
вы странный. Хотите мнение фриза - напишите ему в лс. Форум - открытая площадка. В т.ч. для мнений которые вам не нравятся. Я свои мнения аргументирую цифрами. Это не эмоции.

Это форум, а не личная переписка. Получение информации. Ваше мнение мне не не нравится или нравится, я его читаю и учитываю с глубоким уважением. Вы считаете, что не можем, я знаю нескольких людей, которые при наличии необходимой суммы купили бы все прямо у москалей) Там тоже кушать хотят) Есть деньги, а есть ДЕНЬГИ! Но нет так нет, у каждого своя правда, самая правдивая правда на свете.
ДЛЯ ВОЙНЫ НУЖНЫ ТРИ ВЕЩИ: ВО-ПЕРВЫХ, ДЕНЬГИ, ВО-ВТОРЫХ, ДЕНЬГИ И, В-ТРЕТЬИХ, ДЕНЬГИ. Джан Джакомо Тривульцио (1440–1518), итальянский кондотьер и маршал Франции.
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 13:09

  mephala написав:
  _hunter написав:>>> 27 статья явно не про защиту Украины
так я этого и не говорил. Я про "условия в которых жизни угрожает опасность" говорил -- например фронт.


ну да. на фронте опасно. но вы как в том анекдоте про пожарника - когда пожар хоть увольняйся.
ведь когда на работе никто не рассуждает что нарушаются конституционные права когда отправили пожар тушить?
вы сейчас начнете рассказывать что в пожарники идут добровольно. так и гражданство у вас добровольное. хоть оно и приобретено по рождению но никто не мешает его сменить. потому рассказы про 27 статью это конкретный бред. в данной статье говорится что никто не имеет права отобрать жизнь своим решением (кстати потому и смертную казнь отменили так как выходило что отбирали жизнь по решению. не цепочка событий с третьими лицами а именно судья решал) а не о то что вы приплетаете в виде опасности которая грозит на фронте от граждан третей стороны.

Можно і нужно (с) починати мобресурс "силовиків", держслужбовців, суддів, бюджетників, і т.п. тих, що десятиліттями цмудили бюджетну сісю, а не як виконувати обов"язок, то успіхи.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 13:11

  fox767676 написав:тобто вчились
на податки моїх батьків


а чому на податки саме ваших? він сирота і не було батьків які також би платили?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 13:13

на замітку онліфанам

  mephala написав:
  fox767676 написав:тобто вчились
на податки моїх батьків


а чому на податки саме ваших? він сирота і не було батьків які також би платили?

За те що вчився, давно відпрацював "за направленням" і набагато більше 3х років, а як молодий спеціаліст житла не отримав.

Словами класика: "Я вам ничего не должен. Я должен только своим родителям. Мне неприятен формат вашего разговора. Я думал, что вы приличный парень."

Зустрічне запитання, як щодо частки надр, яке належить як 1/30000000 народу?
Щось капає з ГОКів, АЕС, та інших "народних богатств"?
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