Ostrv написав: В тяжелый период для государства оправданы любые экономические решения по стабилизации ситуации. Не мы первые. https://ru.wikipedia.org/wiki/Конфискация_золота_у_населения_США_в_1933_году. Так там только стабилизация финансовой системы была. А у нас выживание нации. Почувствуйте разницу!
Ми це розуміємо. А влада? Вже висловлював думку, що загалом по країні ніхто не бачить, що йде війна і влада намагається існувати в режимі мирного часу: капітальне будівництво доріг, кожен день корупціонні скандали (без судових вироків), недолугі телемарафони, музеї голодомора та бруківка. Але умовне золото при цьому має здати населення. Бо виживання...
Есть такое сейчас в Украине, есть. И ремонт дорог, и ремонт разрушенного жилья и активное строительство нового в киеве.
Коррупционные скандалы это всего лишь скандалы. Неужели забыли как освободили Тимошенко, убрав из Криминального кодекса статью за разбазаривание активов государственного предприятия? Теперь хуле удивляться? Коррупция узаконена и это называется оказание посреднических услуг при совершении сделок.
Но все же воюющей стране нужна работающая экономика. Это как сердце, качающее кровь по сосудам. Строительство и капитальные ремонты дорог в том числе поддерживают сердцебиение как лекарство. Именно так к этому надо относиться.
В противном случае преступность захлестнет страну. Из двух вариантов надо всегда выбирать лучший.
Яйца по 17 грн. - это просто коррупция для новичков. ДСНС во время войны закупило на 1 млрд грн. пожарных автолестниц IVECO MAGIRUS по цене 44 млн грн. за штуку, при условии, что европейский потребитель за них платит 25 млн грн. за штуку - выяснила команда BlackBOX OSINT
Это примерно 400 млн грн. украденных денег, или четыре выстрела PATRIOT, или четыре целых многоэтажки, живые украинцы и спасенные квартиры.
Сколько же еще таких схем и таких сволочей в госорганах..? Пока одни умирают, другие считают, что это не их война, не их страна. Они уже наворовали миллионы на войне и смертях и планируют дальше жить в другой стране.
Может эти фамилии привлекут внимание компетентных и не очень органов - Крук (ДСНС), Васьковский (ДСНС), Залесский (поставщик автолестниц).
Что касается военной помощи, то с 24 февраля 2022 года по 1 декабря 2023-го Украина получила военную помощь на сумму более $100 млрд. Основными донорами стали США ($49 млрд) и ЕС ($48 млрд). Ожидается, что в 2024 году объем военной помощи превысит $50 млрд.
Что касается военной поддержки, то план поступлений техники и вооружения не покроет все возможные потребности Украины. Враг параллельно наращивает свою мощность более быстрыми темпами. Поэтому внутренние процессы и внутреннее производство в Украине должно стать приоритетом.
столько сколько нам нужно оружия Запад не даст.
От около 800 единиц бронетехники в январе до нуля в октябре. Почему Запад перестал активно поставлять Украине тяжелое вооружение? Исследование Forbes
Планирование поддержки Украины базировалось на ожиданиях Запада, что контрнаступление станет определенной отправной точкой, после которой ситуация изменится коренным образом и война либо окончательно зайдет в тупик, либо Россия потеряет перспективу удержать юг.
Но после начала контрнаступления в ситуацию вмешалось большое количество непредсказуемых факторов.
Линии обороны армии РФ оказались гораздо более мощными, чем ожидалось. Это сделало контрнаступление длительным и медленным. Северная Корея начала прямые поставки РФ боеприпасов в значительных масштабах, тем самым отсрочив коллапс русской артиллерии. ВСУ продолжают наносить огромные потери России в активной обороне на востоке. В итоге обе стороны все еще имеют ресурсы для продолжения войны, и ее судьба так же неопределенна, как и год назад.
В глобальном измерении контрнаступление, по крайней мере пока, не принесло фундаментальных подвижек, и Запад, очевидно, не был готов к этому.
Существенной проблемой стало резкое ухудшение отношений с Польшей, что привело к потере главного союзника в «танковой коалиции». Польский премьер Матеуш Моравецкий после зернового скандала заявил, что Польша больше не передает вооружение Украине и теперь фокусируется на собственных нуждах безопасности.
Это поставило дальнейшую передачу танков Leopard 2A на паузу. Поскольку другие крупные операторы германских танков пока не готовы изымать их у своих вооруженных сил.
Наиболее горячую поддержку Украине все еще оказывают Дания и Нидерланды, однако у них нет большого количества бронетехники и сейчас фокусируются на передаче Украине истребителей F-16.
В итоге Украина может потерять стабильные поставки танков и бронетехники уже в ближайшее время. Запасы техники у небольших стран, обычно наиболее горячо поддерживающих Украину, заканчиваются, и мы все больше зависим от крупных игроков: США, Германии и Франции, не имеющих достаточной политической поддержки внутри страны для поставки в Украину нового тяжелого вооружения.
На Заході світ кліном не зійшовся. Південна Корея та Пакистан (мене за нього банили) могли б наростити виробництво якби був платоспроможний попит. Захід ще міг би погратися в кейнсіанство і давати Україні зброю з власних конвеєрів, що недостатньо, але закупати у всяких Пакистанів йому западло
Ostrv написав:Поэтому скажу еще раз, нам нужны деньги, за свои деньги мы можем купить то, что нам надо.
не можем. Танки и ракеты на польском базаре не продаются. Максимум гранатомёты. Серьёзная техника это политические решения.
Ostrv написав:Например мне было интересно узнать инфо от фриза и сравнить со своей
вы странный. Хотите мнение фриза - напишите ему в лс. Форум - открытая площадка. В т.ч. для мнений которые вам не нравятся. Я свои мнения подкрепляю цифрами в отличии от вас. viewtopic.php?p=5688268#p5688268
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Пон 19 лют, 2024 13:07, всього редагувалось 2 разів.
_hunter написав:>>> 27 статья явно не про защиту Украины так я этого и не говорил. Я про "условия в которых жизни угрожает опасность" говорил -- например фронт.
ну да. на фронте опасно. но вы как в том анекдоте про пожарника - когда пожар хоть увольняйся. ведь когда на работе никто не рассуждает что нарушаются конституционные права когда отправили пожар тушить? вы сейчас начнете рассказывать что в пожарники идут добровольно. так и гражданство у вас добровольное. хоть оно и приобретено по рождению но никто не мешает его сменить. потому рассказы про 27 статью это конкретный бред. в данной статье говорится что никто не имеет права отобрать жизнь своим решением (кстати потому и смертную казнь отменили так как выходило что отбирали жизнь по решению. не цепочка событий с третьими лицами а именно судья решал) а не о то что вы приплетаете в виде опасности которая грозит на фронте от граждан третей стороны.
Ostrv написав:Поэтому скажу еще раз, нам нужны деньги, за свои деньги мы можем купить то, что нам надо.
не можем. Танки и ракеты на польском базаре не продаются. Максимум гранатомёты. Серьёзная техника это политические решения.
Ostrv написав:Например мне было интересно узнать инфо от фриза и сравнить со своей
вы странный. Хотите мнение фриза - напишите ему в лс. Форум - открытая площадка. В т.ч. для мнений которые вам не нравятся. Я свои мнения аргументирую цифрами. Это не эмоции.
Это форум, а не личная переписка. Получение информации. Ваше мнение мне не не нравится или нравится, я его читаю и учитываю с глубоким уважением. Вы считаете, что не можем, я знаю нескольких людей, которые при наличии необходимой суммы купили бы все прямо у москалей) Там тоже кушать хотят) Есть деньги, а есть ДЕНЬГИ! Но нет так нет, у каждого своя правда, самая правдивая правда на свете. ДЛЯ ВОЙНЫ НУЖНЫ ТРИ ВЕЩИ: ВО-ПЕРВЫХ, ДЕНЬГИ, ВО-ВТОРЫХ, ДЕНЬГИ И, В-ТРЕТЬИХ, ДЕНЬГИ. Джан Джакомо Тривульцио (1440–1518), итальянский кондотьер и маршал Франции.
_hunter написав:>>> 27 статья явно не про защиту Украины так я этого и не говорил. Я про "условия в которых жизни угрожает опасность" говорил -- например фронт.
ну да. на фронте опасно. но вы как в том анекдоте про пожарника - когда пожар хоть увольняйся. ведь когда на работе никто не рассуждает что нарушаются конституционные права когда отправили пожар тушить? вы сейчас начнете рассказывать что в пожарники идут добровольно. так и гражданство у вас добровольное. хоть оно и приобретено по рождению но никто не мешает его сменить. потому рассказы про 27 статью это конкретный бред. в данной статье говорится что никто не имеет права отобрать жизнь своим решением (кстати потому и смертную казнь отменили так как выходило что отбирали жизнь по решению. не цепочка событий с третьими лицами а именно судья решал) а не о то что вы приплетаете в виде опасности которая грозит на фронте от граждан третей стороны.
Можно і нужно (с) починати мобресурс "силовиків", держслужбовців, суддів, бюджетників, і т.п. тих, що десятиліттями цмудили бюджетну сісю, а не як виконувати обов"язок, то успіхи.