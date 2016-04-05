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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6850685168526853
Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 13:23

  mephala написав:
  fox767676 написав:тобто вчились
на податки моїх батьків


а чому на податки саме ваших? він сирота і не було батьків які також би платили?


За ваших - ви питайте

Якщо у 20 років вистачало грошей сплачувати за контракти на навчання, то у 40-50 тим більш повинно вистачити на військовий збір, інакше незрозумілі інвестиції у навчання, ні з боку держави, ні збоку сім'ї
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 13:33

  Ostrv написав:
  vitaliiangel написав:
  Ostrv написав:Поэтому скажу еще раз, нам нужны деньги, за свои деньги мы можем купить то, что нам надо.
не можем. Танки и ракеты на польском базаре не продаются. Максимум гранатомёты. Серьёзная техника это политические решения.
  Ostrv написав:Например мне было интересно узнать инфо от фриза и сравнить со своей
вы странный. Хотите мнение фриза - напишите ему в лс. Форум - открытая площадка. В т.ч. для мнений которые вам не нравятся. Я свои мнения аргументирую цифрами. Это не эмоции.

Это форум, а не личная переписка. Получение информации. Ваше мнение мне не не нравится или нравится, я его читаю и учитываю с глубоким уважением. Вы считаете, что не можем, я знаю нескольких людей, которые при наличии необходимой суммы купили бы все прямо у москалей) Там тоже кушать хотят) Есть деньги, а есть ДЕНЬГИ! Но нет так нет, у каждого своя правда, самая правдивая правда на свете.
ДЛЯ ВОЙНЫ НУЖНЫ ТРИ ВЕЩИ: ВО-ПЕРВЫХ, ДЕНЬГИ, ВО-ВТОРЫХ, ДЕНЬГИ И, В-ТРЕТЬИХ, ДЕНЬГИ. Джан Джакомо Тривульцио (1440–1518), итальянский кондотьер и маршал Франции.

оператори бусіків {(с) (тм) fox767676} це знають?
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 13:37

  Ostrv написав:ДЛЯ ВОЙНЫ НУЖНЫ ТРИ ВЕЩИ: ВО-ПЕРВЫХ, ДЕНЬГИ, ВО-ВТОРЫХ, ДЕНЬГИ И, В-ТРЕТЬИХ, ДЕНЬГИ. Джан Джакомо Тр. ивульцио (1440–1518), итальянский кондотьер и маршал Франции.
здесь многие путают войну 16в с войной 21в. В наше время за деньги не купишь технологиии (если тебе не хотят их продать). Иначе бы давно купили и расстреляли крымский мост, порт новороссийск и нефтедобычу.
  Ostrv написав:Это форум, а не личная переписка.
вы сами обозначили форумчанина, чьё мнение вам интересно. Отсюда и совет, который вам не зашел. :D
  Ostrv написав:Вы считаете, что не можем, я знаю нескольких людей, которые при наличии необходимой суммы купили бы все прямо у москалей) Там тоже кушать хотят)
это прекрасно. Есть рабочие кейсы? "Хотят" на кейс не тянет. Раньше писали про трофейную технику, тира рф самый крупный поставщик бронетеники для ЗСУ, чё-то больше её не вспоминают. У меня есть догадка почему, но воздержусь. И так много зрады.
vitaliiangel
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  #<1 ... 6850685168526853
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