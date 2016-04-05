fox767676 написав:тобто вчились на податки моїх батьків
а чому на податки саме ваших? він сирота і не було батьків які також би платили?
За ваших - ви питайте
Якщо у 20 років вистачало грошей сплачувати за контракти на навчання, то у 40-50 тим більш повинно вистачити на військовий збір, інакше незрозумілі інвестиції у навчання, ні з боку держави, ні збоку сім'ї
Ostrv написав:Поэтому скажу еще раз, нам нужны деньги, за свои деньги мы можем купить то, что нам надо.
не можем. Танки и ракеты на польском базаре не продаются. Максимум гранатомёты. Серьёзная техника это политические решения.
Ostrv написав:Например мне было интересно узнать инфо от фриза и сравнить со своей
вы странный. Хотите мнение фриза - напишите ему в лс. Форум - открытая площадка. В т.ч. для мнений которые вам не нравятся. Я свои мнения аргументирую цифрами. Это не эмоции.
Это форум, а не личная переписка. Получение информации. Ваше мнение мне не не нравится или нравится, я его читаю и учитываю с глубоким уважением. Вы считаете, что не можем, я знаю нескольких людей, которые при наличии необходимой суммы купили бы все прямо у москалей) Там тоже кушать хотят) Есть деньги, а есть ДЕНЬГИ! Но нет так нет, у каждого своя правда, самая правдивая правда на свете. ДЛЯ ВОЙНЫ НУЖНЫ ТРИ ВЕЩИ: ВО-ПЕРВЫХ, ДЕНЬГИ, ВО-ВТОРЫХ, ДЕНЬГИ И, В-ТРЕТЬИХ, ДЕНЬГИ. Джан Джакомо Тривульцио (1440–1518), итальянский кондотьер и маршал Франции.
Ostrv написав:ДЛЯ ВОЙНЫ НУЖНЫ ТРИ ВЕЩИ: ВО-ПЕРВЫХ, ДЕНЬГИ, ВО-ВТОРЫХ, ДЕНЬГИ И, В-ТРЕТЬИХ, ДЕНЬГИ. Джан Джакомо Тр. ивульцио (1440–1518), итальянский кондотьер и маршал Франции.
здесь многие путают войну 16в с войной 21в. В наше время за деньги не купишь технологиии (если тебе не хотят их продать). Иначе бы давно купили и расстреляли крымский мост, порт новороссийск и нефтедобычу.
Ostrv написав:Это форум, а не личная переписка.
вы сами обозначили форумчанина, чьё мнение вам интересно. Отсюда и совет, который вам не зашел.
Ostrv написав:Вы считаете, что не можем, я знаю нескольких людей, которые при наличии необходимой суммы купили бы все прямо у москалей) Там тоже кушать хотят)
это прекрасно. Есть рабочие кейсы? "Хотят" на кейс не тянет. Раньше писали про трофейную технику, тира рф самый крупный поставщик бронетеники для ЗСУ, чё-то больше её не вспоминают. У меня есть догадка почему, но воздержусь. И так много зрады.
Крупнейшая биржа ставок Betfair начала принимать ставки на то, какой следующий город оставят ВСУ.
Это произошло сразу после заявления украинского командования о выводе подразделений из Авдеевки. Похоже у британских букмекеров появилась уверенность в скором обвале фронта. На кону стоят Запорожье, Днепр, Херсон, Харьков, Одесса и даже Киев. По мнению биржи наиболее вероятен захват именно Запорожья и Херсона, наименее - Киева.
Авдеевка - 16 000 наших 200. Шестнадцать, блять, тысяч. Афганистан за десять лет. Четыре месяца ёбаного мяса страшного с колоннами горелой техники.
Вы этого не видите по ТВ, потому что Гусинский в Испании, НТВ больше нет, Таня Масюк [вот тут я объебался, она - Лена] не может взять интервью у оператора БПЛА ВСУ, который только что убил коптером за 40 000 рублей очередного русского солдата, рад этому и сейчас сделает это снова.
Зачем мне эти квартиры после войны?
Чтобы был выбор, в какой из них повеситься от стыда?
Если я выживу, мне хватит конуры в виде 60-й квартиры, чтобы завернувшись в одеяло тихо плакать по ночам на тему "Как же так это всё случилось? КАК, ЁБА МАТЬ!?!?"
Если бы сейчас были Минские, и темпы могилизации нашей армии такими не были, был бы разговор про "сдавать и тратить на фронт".
у русских ситуация тоже не шоколад (из русского военного тг канала)
Огромный дефицит беспилотников, как ударных, так и разведывательных. Вчера врагами их было отправлено по нашей позиции почти два десятка. Каждый день прилетают по 4-5 «подарков» на каждую из позиций, причиняя разрушения, ранения и смерти. У нас же дронов – несколько штук, и мы вынуждены их экономить. «Судоплатовцы», единственная организация, где на снабжение могло встать любое подразделение, не снабжают фронт уже несколько месяцев. Фактически, воюют только подразделения, у которых есть спонсоры – для покупки беспилотников и средств РЭБ. Остальные подразделения – просто потенциальные убитые и раненые. Танки за миллиарды больше не рулят. Рулят дроны за 500 долларов. И войну выиграет тот, у кого их больше.
в серьёзное контрнаступление с их стороны я не верю. Тем более во взятие Херсона или Запорожья. жизнь покажет.
Absolutely agree, зачем мне тратить свое время, "бараны будут и дальше жевать траву".
Hotab написав:Вы не один такой тут рассказчик о нарушении их прав в воюющей стране. Совершенно игнорирующий свои обязанности. Потому не велика потеря, если
Вы не менее прозаическая личность, занимающаяся исключительно своим делом в соответствии со своими личными интересами, и не спешите в окопы, но почему то считаете, что другие должны заниматься не своим делом вне своих личных интересов. Такое положение вещей и дает таким заниматься исходя из своих интересов когда другие выполняют не свойственную им работу. Удобно.
Хорошего время провождения
Hotab написав:это вы попрощались.
С вами. В остальном это исключительно мое личное дело.
На Заході світ кліном не зійшовся. Південна Корея та Пакистан (мене за нього банили) могли б наростити виробництво якби був платоспроможний попит. Захід ще міг би погратися в кейнсіанство і давати Україні зброю з власних конвеєрів, що недостатньо, але закупати у всяких Пакистанів йому западло
Дещо наївний погляд. Якщо Захід дає(дарує) нам гроші, то за ці гроші ми не можемо купити пакистанську зброю - так було, є і буде. Ми можемо "купити" тільки західну зброю і то далеко не всю. Часто ми "купляємо" взагалі непотріб та ще й в три-дорога. Такі правила гри, нажаль. Причому часто(а можливо завжди) це стосується не тільки грандів, але й кредитів.
Інакше, як правильно зауважив vitaliiangel, вже давно був би знищений кримський міст, у нас були б літаки, і т.д.
fox767676 написав:тобто вчились на податки моїх батьків
а чому на податки саме ваших? він сирота і не було батьків які також би платили?
За ваших - ви питайте
Якщо у 20 років вистачало грошей сплачувати за контракти на навчання, то у 40-50 тим більш повинно вистачити на військовий збір, інакше незрозумілі інвестиції у навчання, ні з боку держави, ні збоку сім'ї
начали за здравие, закончили за упокой. нащо ви змінили тему на військовій збір коли я вказав вам на ваші твердження що він вчився за податки саме ваших батьків? що за безкультур’я змінювати тему розмови і навіть не примружуватися.