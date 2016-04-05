Додано: Пон 19 лют, 2024 14:03

Авдеевка - 16 000 наших 200. Шестнадцать, блять, тысяч. Афганистан за десять лет. Четыре месяца ёбаного мяса страшного с колоннами горелой техники.



Вы этого не видите по ТВ, потому что Гусинский в Испании, НТВ больше нет, Таня Масюк [вот тут я объебался, она - Лена] не может взять интервью у оператора БПЛА ВСУ, который только что убил коптером за 40 000 рублей очередного русского солдата, рад этому и сейчас сделает это снова.



Зачем мне эти квартиры после войны?



Чтобы был выбор, в какой из них повеситься от стыда?



Если я выживу, мне хватит конуры в виде 60-й квартиры, чтобы завернувшись в одеяло тихо плакать по ночам на тему "Как же так это всё случилось? КАК, ЁБА МАТЬ!?!?"



Если бы сейчас были Минские, и темпы могилизации нашей армии такими не были, был бы разговор про "сдавать и тратить на фронт".



Огромный дефицит беспилотников, как ударных, так и разведывательных. Вчера врагами их было отправлено по нашей позиции почти два десятка. Каждый день прилетают по 4-5 «подарков» на каждую из позиций, причиняя разрушения, ранения и смерти. У нас же дронов – несколько штук, и мы вынуждены их экономить. «Судоплатовцы», единственная организация, где на снабжение могло встать любое подразделение, не снабжают фронт уже несколько месяцев. Фактически, воюют только подразделения, у которых есть спонсоры – для покупки беспилотников и средств РЭБ. Остальные подразделения – просто потенциальные убитые и раненые. Танки за миллиарды больше не рулят. Рулят дроны за 500 долларов. И войну выиграет тот, у кого их больше.

переписка между русскимиу русских ситуация тоже не шоколад (из русского военного тг канала)в серьёзное контрнаступление с их стороны я не верю. Тем более во взятие Херсона или Запорожья. жизнь покажет.