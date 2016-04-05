RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 6851685268536854>
Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 13:23

  mephala написав:
  fox767676 написав:тобто вчились
на податки моїх батьків


а чому на податки саме ваших? він сирота і не було батьків які також би платили?


За ваших - ви питайте

Якщо у 20 років вистачало грошей сплачувати за контракти на навчання, то у 40-50 тим більш повинно вистачити на військовий збір, інакше незрозумілі інвестиції у навчання, ні з боку держави, ні збоку сім'ї
fox767676
 
Повідомлень: 1087
З нами з: 13.06.20
Подякував: 281 раз.
Подякували: 124 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 13:33

  Ostrv написав:
  vitaliiangel написав:
  Ostrv написав:Поэтому скажу еще раз, нам нужны деньги, за свои деньги мы можем купить то, что нам надо.
не можем. Танки и ракеты на польском базаре не продаются. Максимум гранатомёты. Серьёзная техника это политические решения.
  Ostrv написав:Например мне было интересно узнать инфо от фриза и сравнить со своей
вы странный. Хотите мнение фриза - напишите ему в лс. Форум - открытая площадка. В т.ч. для мнений которые вам не нравятся. Я свои мнения аргументирую цифрами. Это не эмоции.

Это форум, а не личная переписка. Получение информации. Ваше мнение мне не не нравится или нравится, я его читаю и учитываю с глубоким уважением. Вы считаете, что не можем, я знаю нескольких людей, которые при наличии необходимой суммы купили бы все прямо у москалей) Там тоже кушать хотят) Есть деньги, а есть ДЕНЬГИ! Но нет так нет, у каждого своя правда, самая правдивая правда на свете.
ДЛЯ ВОЙНЫ НУЖНЫ ТРИ ВЕЩИ: ВО-ПЕРВЫХ, ДЕНЬГИ, ВО-ВТОРЫХ, ДЕНЬГИ И, В-ТРЕТЬИХ, ДЕНЬГИ. Джан Джакомо Тривульцио (1440–1518), итальянский кондотьер и маршал Франции.

оператори бусіків {(с) (тм) fox767676} це знають?
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 34021
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1572 раз.
Подякували: 2741 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 13:37

  Ostrv написав:ДЛЯ ВОЙНЫ НУЖНЫ ТРИ ВЕЩИ: ВО-ПЕРВЫХ, ДЕНЬГИ, ВО-ВТОРЫХ, ДЕНЬГИ И, В-ТРЕТЬИХ, ДЕНЬГИ. Джан Джакомо Тр. ивульцио (1440–1518), итальянский кондотьер и маршал Франции.
здесь многие путают войну 16в с войной 21в. В наше время за деньги не купишь технологиии (если тебе не хотят их продать). Иначе бы давно купили и расстреляли крымский мост, порт новороссийск и нефтедобычу.
  Ostrv написав:Это форум, а не личная переписка.
вы сами обозначили форумчанина, чьё мнение вам интересно. Отсюда и совет, который вам не зашел. :D
  Ostrv написав:Вы считаете, что не можем, я знаю нескольких людей, которые при наличии необходимой суммы купили бы все прямо у москалей) Там тоже кушать хотят)
это прекрасно. Есть рабочие кейсы? "Хотят" на кейс не тянет. Раньше писали про трофейную технику, тира рф самый крупный поставщик бронетеники для ЗСУ, чё-то больше её не вспоминают. У меня есть догадка почему, но воздержусь. И так много зрады.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22296
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2375 раз.
Подякували: 3336 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 14:01

Британцам весело.

Крупнейшая биржа ставок Betfair начала принимать ставки на то, какой следующий город оставят ВСУ.

Это произошло сразу после заявления украинского командования о выводе подразделений из Авдеевки. Похоже у британских букмекеров появилась уверенность в скором обвале фронта. На кону стоят Запорожье, Днепр, Херсон, Харьков, Одесса и даже Киев. По мнению биржи наиболее вероятен захват именно Запорожья и Херсона, наименее - Киева.


Зображення
Xenon
 
Повідомлень: 4336
З нами з: 25.02.09
Подякував: 76 раз.
Подякували: 323 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 14:03

переписка между русскими
Авдеевка - 16 000 наших 200. Шестнадцать, блять, тысяч. Афганистан за десять лет. Четыре месяца ёбаного мяса страшного с колоннами горелой техники.

Вы этого не видите по ТВ, потому что Гусинский в Испании, НТВ больше нет, Таня Масюк [вот тут я объебался, она - Лена] не может взять интервью у оператора БПЛА ВСУ, который только что убил коптером за 40 000 рублей очередного русского солдата, рад этому и сейчас сделает это снова.

Зачем мне эти квартиры после войны?

Чтобы был выбор, в какой из них повеситься от стыда?

Если я выживу, мне хватит конуры в виде 60-й квартиры, чтобы завернувшись в одеяло тихо плакать по ночам на тему "Как же так это всё случилось? КАК, ЁБА МАТЬ!?!?"

Если бы сейчас были Минские, и темпы могилизации нашей армии такими не были, был бы разговор про "сдавать и тратить на фронт".

у русских ситуация тоже не шоколад (из русского военного тг канала)
Огромный дефицит беспилотников, как ударных, так и разведывательных. Вчера врагами их было отправлено по нашей позиции почти два десятка. Каждый день прилетают по 4-5 «подарков» на каждую из позиций, причиняя разрушения, ранения и смерти. У нас же дронов – несколько штук, и мы вынуждены их экономить. «Судоплатовцы», единственная организация, где на снабжение могло встать любое подразделение, не снабжают фронт уже несколько месяцев. Фактически, воюют только подразделения, у которых есть спонсоры – для покупки беспилотников и средств РЭБ. Остальные подразделения – просто потенциальные убитые и раненые. Танки за миллиарды больше не рулят. Рулят дроны за 500 долларов. И войну выиграет тот, у кого их больше.  

в серьёзное контрнаступление с их стороны я не верю. Тем более во взятие Херсона или Запорожья. жизнь покажет.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22296
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2375 раз.
Подякували: 3336 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 14:26

  vitaliiangel написав:в серьёзное контрнаступление с их стороны я не верю. Тем более во взятие Херсона или Запорожья. жизнь покажет.

їм для початку стесати плацдарми (вирівняти фронт)
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 34021
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1572 раз.
Подякували: 2741 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 14:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliiangel написав:в серьёзное контрнаступление с их стороны я не верю. Тем более во взятие Херсона или Запорожья.
Как бы у них печально не было, но пока у них больше ресурсов, чтобы продавливать где-то фронт. Медленно, но уверенно движение какое-то есть + потери с нашей стороны.
Howl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5838
З нами з: 08.03.18
Подякував: 540 раз.
Подякували: 1074 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 15:01

  Hotab написав:feecold ,

Мой ответ надеюсь Вы прочли

Нет.
Но и необязательно.

Absolutely agree, зачем мне тратить свое время, "бараны будут и дальше жевать траву".
  Hotab написав:Вы не один такой тут рассказчик о нарушении их прав в воюющей стране. Совершенно игнорирующий свои обязанности. Потому не велика потеря, если

Вы не менее прозаическая личность, занимающаяся исключительно своим делом в соответствии со своими личными интересами, и не спешите в окопы, но почему то считаете, что другие должны заниматься не своим делом вне своих личных интересов.
Такое положение вещей и дает таким заниматься исходя из своих интересов когда другие выполняют не свойственную им работу. Удобно.
Хорошего время провождения

  Hotab написав:это вы попрощались.

С вами. В остальном это исключительно мое личное дело.
feecold
 
Повідомлень: 61
З нами з: 14.08.19
Подякував: 13 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 15:04

  fox767676 написав:
столько сколько нам нужно оружия Запад не даст.

На Заході світ кліном не зійшовся. Південна Корея та Пакистан (мене за нього банили) могли б наростити виробництво якби був платоспроможний попит.
Захід ще міг би погратися в кейнсіанство і давати Україні зброю з власних конвеєрів, що недостатньо, але закупати у всяких Пакистанів йому западло

Дещо наївний погляд.
Якщо Захід дає(дарує) нам гроші, то за ці гроші ми не можемо купити пакистанську зброю - так було, є і буде. Ми можемо "купити" тільки західну зброю і то далеко не всю. Часто ми "купляємо" взагалі непотріб та ще й в три-дорога. Такі правила гри, нажаль.
Причому часто(а можливо завжди) це стосується не тільки грандів, але й кредитів.

Інакше, як правильно зауважив vitaliiangel, вже давно був би знищений кримський міст, у нас були б літаки, і т.д.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5172
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 285 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 15:09

  fox767676 написав:
  mephala написав:
  fox767676 написав:тобто вчились
на податки моїх батьків


а чому на податки саме ваших? він сирота і не було батьків які також би платили?


За ваших - ви питайте

Якщо у 20 років вистачало грошей сплачувати за контракти на навчання, то у 40-50 тим більш повинно вистачити на військовий збір, інакше незрозумілі інвестиції у навчання, ні з боку держави, ні збоку сім'ї


начали за здравие, закончили за упокой.
нащо ви змінили тему на військовій збір коли я вказав вам на ваші твердження що він вчився за податки саме ваших батьків?
що за безкультур’я змінювати тему розмови і навіть не примружуватися.
mephala
 
Повідомлень: 8957
З нами з: 07.04.14
Подякував: 330 раз.
Подякували: 1017 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6851685268536854>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1491 169965
Переглянути останнє повідомлення
Чет 01 лют, 2024 12:06
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 563188
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 25947
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.