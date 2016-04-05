Ostrv написав:ДЛЯ ВОЙНЫ НУЖНЫ ТРИ ВЕЩИ: ВО-ПЕРВЫХ, ДЕНЬГИ, ВО-ВТОРЫХ, ДЕНЬГИ И, В-ТРЕТЬИХ, ДЕНЬГИ. Джан Джакомо Тр. ивульцио (1440–1518), итальянский кондотьер и маршал Франции.
здесь многие путают войну 16в с войной 21в. В наше время за деньги не купишь технологиии (если тебе не хотят их продать). Иначе бы давно купили и расстреляли крымский мост, порт новороссийск и нефтедобычу.
Ostrv написав:Это форум, а не личная переписка.
вы сами обозначили форумчанина, чьё мнение вам интересно. Отсюда и совет, который вам не зашел.
Ostrv написав:Вы считаете, что не можем, я знаю нескольких людей, которые при наличии необходимой суммы купили бы все прямо у москалей) Там тоже кушать хотят)
это прекрасно. Есть рабочие кейсы? "Хотят" на кейс не тянет. Раньше писали про трофейную технику, тира рф самый крупный поставщик бронетеники для ЗСУ, чё-то больше её не вспоминают. У меня есть догадка почему, но воздержусь. И так много зрады.
Крупнейшая биржа ставок Betfair начала принимать ставки на то, какой следующий город оставят ВСУ.
Это произошло сразу после заявления украинского командования о выводе подразделений из Авдеевки. Похоже у британских букмекеров появилась уверенность в скором обвале фронта. На кону стоят Запорожье, Днепр, Херсон, Харьков, Одесса и даже Киев. По мнению биржи наиболее вероятен захват именно Запорожья и Херсона, наименее - Киева.
Авдеевка - 16 000 наших 200. Шестнадцать, блять, тысяч. Афганистан за десять лет. Четыре месяца ёбаного мяса страшного с колоннами горелой техники.
Вы этого не видите по ТВ, потому что Гусинский в Испании, НТВ больше нет, Таня Масюк [вот тут я объебался, она - Лена] не может взять интервью у оператора БПЛА ВСУ, который только что убил коптером за 40 000 рублей очередного русского солдата, рад этому и сейчас сделает это снова.
Зачем мне эти квартиры после войны?
Чтобы был выбор, в какой из них повеситься от стыда?
Если я выживу, мне хватит конуры в виде 60-й квартиры, чтобы завернувшись в одеяло тихо плакать по ночам на тему "Как же так это всё случилось? КАК, ЁБА МАТЬ!?!?"
Если бы сейчас были Минские, и темпы могилизации нашей армии такими не были, был бы разговор про "сдавать и тратить на фронт".
у русских ситуация тоже не шоколад (из русского военного тг канала)
Огромный дефицит беспилотников, как ударных, так и разведывательных. Вчера врагами их было отправлено по нашей позиции почти два десятка. Каждый день прилетают по 4-5 «подарков» на каждую из позиций, причиняя разрушения, ранения и смерти. У нас же дронов – несколько штук, и мы вынуждены их экономить. «Судоплатовцы», единственная организация, где на снабжение могло встать любое подразделение, не снабжают фронт уже несколько месяцев. Фактически, воюют только подразделения, у которых есть спонсоры – для покупки беспилотников и средств РЭБ. Остальные подразделения – просто потенциальные убитые и раненые. Танки за миллиарды больше не рулят. Рулят дроны за 500 долларов. И войну выиграет тот, у кого их больше.
в серьёзное контрнаступление с их стороны я не верю. Тем более во взятие Херсона или Запорожья. жизнь покажет.
Absolutely agree, зачем мне тратить свое время, "бараны будут и дальше жевать траву".
Hotab написав:Вы не один такой тут рассказчик о нарушении их прав в воюющей стране. Совершенно игнорирующий свои обязанности. Потому не велика потеря, если
Вы не менее прозаическая личность, занимающаяся исключительно своим делом в соответствии со своими личными интересами, и не спешите в окопы, но почему то считаете, что другие должны заниматься не своим делом вне своих личных интересов. Такое положение вещей и дает таким заниматься исходя из своих интересов когда другие выполняют не свойственную им работу. Удобно.
Хорошего время провождения
Hotab написав:это вы попрощались.
С вами. В остальном это исключительно мое личное дело.
На Заході світ кліном не зійшовся. Південна Корея та Пакистан (мене за нього банили) могли б наростити виробництво якби був платоспроможний попит. Захід ще міг би погратися в кейнсіанство і давати Україні зброю з власних конвеєрів, що недостатньо, але закупати у всяких Пакистанів йому западло
Дещо наївний погляд. Якщо Захід дає(дарує) нам гроші, то за ці гроші ми не можемо купити пакистанську зброю - так було, є і буде. Ми можемо "купити" тільки західну зброю і то далеко не всю. Часто ми "купляємо" взагалі непотріб та ще й в три-дорога. Такі правила гри, нажаль. Причому часто(а можливо завжди) це стосується не тільки грандів, але й кредитів.
Інакше, як правильно зауважив vitaliiangel, вже давно був би знищений кримський міст, у нас були б літаки, і т.д.
fox767676 написав:тобто вчились на податки моїх батьків
а чому на податки саме ваших? він сирота і не було батьків які також би платили?
За ваших - ви питайте
Якщо у 20 років вистачало грошей сплачувати за контракти на навчання, то у 40-50 тим більш повинно вистачити на військовий збір, інакше незрозумілі інвестиції у навчання, ні з боку держави, ні збоку сім'ї
начали за здравие, закончили за упокой. нащо ви змінили тему на військовій збір коли я вказав вам на ваші твердження що він вчився за податки саме ваших батьків? що за безкультур’я змінювати тему розмови і навіть не примружуватися.
Нині в Україні теоретично є 11,1 мільйона чоловіків, які підлягають мобілізації. Саме стільки чоловіків від 25 до 60 років мають реєстраційний номер платника податків - ІПН. Понад мільйон осіб, 11% від усієї кількості, служать у різних структурах Сил оборони. Майже 3 мільйони чоловіків залишились на окупованих із 2014 року територіях, близько мільйона - перебуває за кордоном і ще щонайменше 1,5 мільйона мають різні групи інвалідності. У підсумку реально мобілізувати можна лише 2,8 мільйона офіційно працевлаштованих людей і майже 0,6 мільйона активних ФОПів. Є ще чоловіки, які перебувають в Україні, однак державі про них взагалі нічогоне відомо, крім ІПН: вони ніде не працюють, не платять податки, не служать у війську. Вони просто є. І їх ціла армія - майже 950 тисяч, навіть забагато для того, щоб провести найближчим часом мобілізацію.
тобто нарахували моб. резерв 4,5 млн? Але судячи по тексту тут не враховані різні види "неівалідних" відсрочок: заброньовані, студенти, багатодітні, опікуни, родичі загиблих. Не враховані також люди з грошима хто не піде при любих розкладах (і їх діти теж). В результаті для отримання бажаного числа 500тис - потрібно мобілізовувати кожного третього-пятого, а аж ніяк не 1 із 100, як писав містер "Генератор випадкових чисел"
ще щонайменше 1,5 мільйона мають різні групи інвалідності.
Одні і ті ж статистичні граблі з дня в день. А нерозумні дописувачі носять цей маразм в маси. А оці 1.5 млн «з інвалідністю», вони не входять в число тих, хто за кордоном? А в число «на окупованих»? А в студенти і заброньовані ? А серед ФОПів і викладачів вузів нема з інвалідністю?
Будемо всіх рахувати по кілька разів, шалено плосувати до купи і казати , що «нема нікого. Всі закінчились!»
Feecold
почему то считаете, что другие должны заниматься не своим делом вне своих личных интересов.
Це ваші фантазії. Мої фантазії- це всі повинні бути корисні у воюючій державі. А не як ви кажете «заниматься не своим делом». Користь може бути як робота на оборонному заводі, так і робота на себе зі сплатою суттєвих податків, так і в окоп.
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 19 лют, 2024 15:22, всього редагувалось 2 разів.