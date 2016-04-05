Ostrv написав:В тяжелый период для государства оправданы любые экономические решения по стабилизации ситуации. Не мы первые. https://ru.wikipedia.org/wiki/Конфискация_золота_у_населения_США_в_1933_году. Так там только стабилизация финансовой системы была. А у нас выживание нации. Почувствуйте разницу!
зараз не початок 20 століття і сусіди наші не Мексика і океан. Як перевести все населення на сто років назад в воєнно-трудовий концлагерь, що працює/воює за миску супа то нація може раптом вирішити виживати в іншому місці суттєво західніше Карпат
Hotab Ты в каком процентосекторе того круга-диаграммы? От транспортных вертолётов на моменте есть какой то толк на ЛБД? Кроме как раненых критических за час на операционный стол в Мечку привезти. Штурмовые то уже себя изжили та и откуда они у нас
Востаннє редагувалось барабашов в Пон 19 лют, 2024 15:22, всього редагувалось 1 раз.
Hotab написав:Будемо всіх рахувати по кілька разів, шалено плосувати до купи і казати , що «нема нікого. Всі закінчились!»
назвіть свою цифру? )
Цифри повинен називає той, хто їх знає. А не безтолкові хайполови. Я ще до війни казав, що якщо нас 20 років не переписували, то хто що може тут порахувати? Як створять електронний кабінет ухилянта, як народ стане без реєстрації в ньому поза законом, тоді і буде зрозуміло, скільки є вільних чоловіків.
_hunter написав:>>> 27 статья явно не про защиту Украины так я этого и не говорил. Я про "условия в которых жизни угрожает опасность" говорил -- например фронт.
ну да. на фронте опасно. но вы как в том анекдоте про пожарника - когда пожар хоть увольняйся. ведь когда на работе никто не рассуждает что нарушаются конституционные права когда отправили пожар тушить? вы сейчас начнете рассказывать что в пожарники идут добровольно. так и гражданство у вас добровольное. хоть оно и приобретено по рождению но никто не мешает его сменить. потому рассказы про 27 статью это конкретный бред. в данной статье говорится что никто не имеет права отобрать жизнь своим решением (кстати потому и смертную казнь отменили так как выходило что отбирали жизнь по решению. не цепочка событий с третьими лицами а именно судья решал) а не о то что вы приплетаете в виде опасности которая грозит на фронте от граждан третей стороны.
>>> вы сейчас начнете рассказывать что в пожарники идут добровольно именно
>>> так и гражданство у вас добровольное так в 27-й статье про гражданство ни слова. В чем вы противоречие видите?
>>> в данной статье говорится что никто не имеет права отобрать жизнь своим решением это вы какое-то толкование смотрите?
Каждый человек имеет неотъемлемое право на жизнь. Никто не может быть произвольно лишен жизни. Обязанность государства - защищать жизнь человека. Каждый имеет право защищать свою жизнь и здоровье, жизнь и здоровье других людей от противоправных посягательств
решение отправить человека "на 0" вроде как противоречит "защищать свою жизнь и здоровье" -- потому как для их защиты нужно максимально отдаляться от "ноля"...
mephala написав: а чому на податки саме ваших? він сирота і не було батьків які також би платили?
За ваших - ви питайте
Якщо у 20 років вистачало грошей сплачувати за контракти на навчання, то у 40-50 тим більш повинно вистачити на військовий збір, інакше незрозумілі інвестиції у навчання, ні з боку держави, ні збоку сім'ї
начали за здравие, закончили за упокой. нащо ви змінили тему на військовій збір коли я вказав вам на ваші твердження що він вчився за податки саме ваших батьків? що за безкультур’я змінювати тему розмови і навіть не примружуватися.
Що я змінив ? Я закінчив 2 виша без військової кафедри за грощі сім'ї, ще 10+ екщаменаційних сертифікатів міжнародних вендорів. Не наполягаю на кордонах 1991. Плачу податки, великий військовий збір, пропоную закріпити це законодавчо. Умовний опонент-одноліток отримав за держбюжет вищу освіту з військовою кафедрою, але має довідку що встиг медично поїзноситися, при цьому платить мізерні податки\донати але турбопатріотично вимагає від інших як не кордонів 1991, то хоча б захисту його нерухомості, а "гроші дасть США на захист демократія, вони завжди дають гроші захисникам демократії" Спробуйте мене переконати, що якщо США гроші не дасть, то додаткове навантаження мусить брати не опонент а я.
_hunter еще раз - когда вы будете добровольно работать пожарником и вас отправят в пекло пожара его тушить вы тоже будете рассказывать что у вас есть конституционные права и вы никуда не пойдете? спать в каптерке будете а на пожар ни ни. так и тут - если в стране случился пожар то вас отправят туда где его нужно гасить. не хотите быть пожарником (гражданином Украины) - нужно было думать раньше и увольняться (менять гражданство) 27 статья она вообще про другую ситуацию а не про то что вас отправят в опасную зону по должностным обязанностям. а защищать страну и есть должностные обязанности каждого гражданина. в данной ситуации можно только разглагольствовать почему это одни исполняют свои обязанности а другие нет (монако, судьи и их семиьи, прокуроры и их семьи и прочие хитросделанные) - но это никак не тема 27 статьи Конституции.
Ukrainian написав:Німеччина купила непридатні БТРи для ЗСУ за високими цінами — розслідування BILD Ціни держпідряду були завищені втричі: на світовому ринку БТРи від TAG коштують близько 200 000 євро, а міноборони ФРН заплатило за них по 600 000 євро за штуку", — пишуть журналісти. Вони (БТРи — Ред.) виявилися абсолютно непридатними для передової в Україні та взагалі для використання у бойових умовах. У них тонка обшивка, немає протимінної та осколкової броні від артилерійського, ракетного та мінометного вогню. Поставлені APC захищають лише від ручної зброї та підходять для тилових операцій", — йдеться в матеріалі.
Нам совершенно все равно почем они там у себя покупают если это для нас и нам за это не надо платить, хоть за сто тыщ миллионов, это их дела. ) Другое дело, если нам дали другие ттх, но для этого у нас целое министерство есть с толпами икспэрдов.
Не всё равно. За те же деньги они могли бы поставить больше оружия.
Я как и папа с дедушкой не вошёл в высшую касту людей способных на мёртвую петлю,ибо не могу влезть в узкий кокпит боевых стрижей, поэтому будем пока жирной тыловой крИсой
А какая тут взаимосвязь? Под 150 кг прекрасно помещаются в окопы и делают стремительную военную карьеру. Не кокпитом единым.. И да, не надо жалобить что родословной не вышел. Моя - еще прозаичнее. И вообще, люди с «родословной» не идут в принципе в военку, а если и идут, то увольняются едва получив диплом, чтобы рубить бабло сразу с юных лет, не откладывая этот вопрос на старость.
vitaliiangel написав:здесь многие путают войну 16в с войной 21в. В наше время за деньги не купишь технологиии (если тебе не хотят их продать). Иначе бы давно купили и расстреляли крымский мост, порт новороссийск и нефтедобычу.
За х5-х10 від ринкової вартості все продадуть. Просто в нас нема грошей. І в мене гіпотеза, що за підрив газопроводів, атаки на танкери в Новоросійську нам пояснили, що перестануть давати гроші.