Додано: Пон 19 лют, 2024 15:48

_hunter

еще раз - когда вы будете добровольно работать пожарником и вас отправят в пекло пожара его тушить вы тоже будете рассказывать что у вас есть конституционные права и вы никуда не пойдете? спать в каптерке будете а на пожар ни ни.

так и тут - если в стране случился пожар то вас отправят туда где его нужно гасить.

не хотите быть пожарником (гражданином Украины) - нужно было думать раньше и увольняться (менять гражданство)

27 статья она вообще про другую ситуацию а не про то что вас отправят в опасную зону по должностным обязанностям. а защищать страну и есть должностные обязанности каждого гражданина.

в данной ситуации можно только разглагольствовать почему это одни исполняют свои обязанности а другие нет (монако, судьи и их семиьи, прокуроры и их семьи и прочие хитросделанные) - но это никак не тема 27 статьи Конституции.