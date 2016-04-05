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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6852685368546855
Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 16:03

  Hotab написав:барабашов ,

Я как и папа с дедушкой не вошёл в высшую касту людей способных на мёртвую петлю,ибо не могу влезть в узкий кокпит боевых стрижей, поэтому будем пока жирной тыловой крИсой


А какая тут взаимосвязь? Под 150 кг прекрасно помещаются в окопы и делают стремительную военную карьеру. Не кокпитом единым..
И да, не надо жалобить что родословной не вышел. Моя - еще прозаичнее. И вообще, люди с «родословной» не идут в принципе в военку, а если и идут, то увольняются едва получив диплом, чтобы рубить бабло сразу с юных лет, не откладывая этот вопрос на старость.

Да нет у меня и 120 уже, какие 150
И в окопы мне нельзя, спина, колени, артриты с артрозами, годы ж прожиты не зря
Да и потом вус не та, чтоб в окопы прыгать, ну разве с комбригом в блиндаже план стирания оркоконтрнаступа из за горизонта перетереть(есть одногруппник комбриг)
А вот пример Геринга в НСДАП в рейхе показывает, что ВВС страны являются мощным драйвером для молодёжи стать патриотом своей страны, ну вы помните асов Геринга с почти 300ми "звёздочками" на Фоккерах и Мессерах, может возьмёте процесс под свой контроль?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 16:05

  mephala написав:_hunter
еще раз - когда вы будете добровольно работать пожарником и вас отправят в пекло пожара его тушить вы тоже будете рассказывать что у вас есть конституционные права и вы никуда не пойдете? спать в каптерке будете а на пожар ни ни.
так и тут - если в стране случился пожар то вас отправят туда где его нужно гасить.
не хотите быть пожарником (гражданином Украины) - нужно было думать раньше и увольняться (менять гражданство)
27 статья она вообще про другую ситуацию а не про то что вас отправят в опасную зону по должностным обязанностям. а защищать страну и есть должностные обязанности каждого гражданина.
в данной ситуации можно только разглагольствовать почему это одни исполняют свои обязанности а другие нет (монако, судьи и их семиьи, прокуроры и их семьи и прочие хитросделанные) - но это никак не тема 27 статьи Конституции.

еще раз -- в пожарники бусики не возят (пока?). Как начнут -- можно будет о чем-то говорить.

>>> а защищать страну и есть должностные обязанности каждого гражданина.
ну да -- как ВГК -- снимать небритые видосики/кататься по разным странам по гастролям -- "от каждого по возможностям" так сказать.
А про фронт -- в Конституции ни слова. :wink:

>>> 27 статья она вообще про другую ситуацию
это _ваше_ мнение. Мое -- другое. На этом предлагаю закончить: ибо по кругу ходим...
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 16:06

барабашов ,

спина, колени, артриты с артрозами,


может возьмёте процесс под свой контроль?


К Холяве… без наркоза.
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Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 16:19

  _hunter написав:еще раз -- в пожарники бусики не возят (пока?). Как начнут -- можно будет о чем-то говорить.


вы путаете совершенно два разных события.
в пожарники (стали гражданином Украины) вы попали с легкой руки родителей.
и вот вы всю жизнь пожарником проспали в каптерке а во время пожара решили рассказывать что вам это не нравится и ничего вы тушить не пойдете. так раньше нужно было думать и увольняться (выходить из гражданства).
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 16:31

  fox767676 написав:............
Я дослідник
Досліджую випромінювання у тепляк суспільних паразитів
пора б вам на білоруський кордон для початку
Я не розумію чому успіхи повинні захищаи ваші кавлірки навть не за дякую

Можна поцікавитись, на якому кордоні особисто Ви досліджуєте випромінювання у тепляк?
І особисто Вашу кавалірку успіхи захищають за "дякую"? Щось я не чув від Вас подяк Успіху.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 16:44

  ЛАД написав:
  fox767676 написав:............
Я дослідник
Досліджую випромінювання у тепляк суспільних паразитів
пора б вам на білоруський кордон для початку
Я не розумію чому успіхи повинні захищаи ваші кавлірки навть не за дякую

Можна поцікавитись, на якому кордоні особисто Ви досліджуєте випромінювання у тепляк?
І особисто Вашу кавалірку успіхи захищають за "дякую"? Щось я не чув від Вас подяк Успіху.


були подяки колективні захисникам, і Успіха я майже не тролю., якщо в нього і були прєгрєшєнія, то людина вже виросла духовно та інтелектуально, це помітно.
Приймаю участь у всіх зборах віртуально знайомим військовослужбовцям, у фонди бригад ЗСУ та спецрахунки за 2 роки віддав вже мабуть прикиївську кавалірку.
Хочу щоб люди приблизно аудиторії цього форума(45+), не прикривались аспірантурами та медичними довідками, а робили приблизно те саме. Тоді й цілі у війні стануть більш осяжними
Востаннє редагувалось fox767676 в Пон 19 лют, 2024 16:48, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 16:46

  whois2010 написав:Сьогодні повідомляють про знищення московитськіх су-34 та су-35. За останні кілька днів це вже шість аппаратів. Схоже, у ЗСУ з'явилася нова іграшка. Не можуть же Петріот декілька днів вздовж фронту тягати

Приблизно по сотні літаків кожного типу в раші на озброєні плюс нове виробництво. Знищили десь 25% по самим скромним оцінкам.
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