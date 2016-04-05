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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 68536854685568566857>
Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 16:03

  Hotab написав:барабашов ,

Я как и папа с дедушкой не вошёл в высшую касту людей способных на мёртвую петлю,ибо не могу влезть в узкий кокпит боевых стрижей, поэтому будем пока жирной тыловой крИсой


А какая тут взаимосвязь? Под 150 кг прекрасно помещаются в окопы и делают стремительную военную карьеру. Не кокпитом единым..
И да, не надо жалобить что родословной не вышел. Моя - еще прозаичнее. И вообще, люди с «родословной» не идут в принципе в военку, а если и идут, то увольняются едва получив диплом, чтобы рубить бабло сразу с юных лет, не откладывая этот вопрос на старость.

Да нет у меня и 120 уже, какие 150
И в окопы мне нельзя, спина, колени, артриты с артрозами, годы ж прожиты не зря
Да и потом вус не та, чтоб в окопы прыгать, ну разве с комбригом в блиндаже план стирания оркоконтрнаступа из за горизонта перетереть(есть одногруппник комбриг)
А вот пример Геринга в НСДАП в рейхе показывает, что ВВС страны являются мощным драйвером для молодёжи стать патриотом своей страны, ну вы помните асов Геринга с почти 300ми "звёздочками" на Фоккерах и Мессерах, может возьмёте процесс под свой контроль?
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 16:05

  mephala написав:_hunter
еще раз - когда вы будете добровольно работать пожарником и вас отправят в пекло пожара его тушить вы тоже будете рассказывать что у вас есть конституционные права и вы никуда не пойдете? спать в каптерке будете а на пожар ни ни.
так и тут - если в стране случился пожар то вас отправят туда где его нужно гасить.
не хотите быть пожарником (гражданином Украины) - нужно было думать раньше и увольняться (менять гражданство)
27 статья она вообще про другую ситуацию а не про то что вас отправят в опасную зону по должностным обязанностям. а защищать страну и есть должностные обязанности каждого гражданина.
в данной ситуации можно только разглагольствовать почему это одни исполняют свои обязанности а другие нет (монако, судьи и их семиьи, прокуроры и их семьи и прочие хитросделанные) - но это никак не тема 27 статьи Конституции.

еще раз -- в пожарники бусики не возят (пока?). Как начнут -- можно будет о чем-то говорить.

>>> а защищать страну и есть должностные обязанности каждого гражданина.
ну да -- как ВГК -- снимать небритые видосики/кататься по разным странам по гастролям -- "от каждого по возможностям" так сказать.
А про фронт -- в Конституции ни слова. :wink:

>>> 27 статья она вообще про другую ситуацию
это _ваше_ мнение. Мое -- другое. На этом предлагаю закончить: ибо по кругу ходим...
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 16:06

барабашов ,

спина, колени, артриты с артрозами,


может возьмёте процесс под свой контроль?


К Холяве… без наркоза.
Обещаю занести в палату апельсины.
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 16:19

  _hunter написав:еще раз -- в пожарники бусики не возят (пока?). Как начнут -- можно будет о чем-то говорить.


вы путаете совершенно два разных события.
в пожарники (стали гражданином Украины) вы попали с легкой руки родителей.
и вот вы всю жизнь пожарником проспали в каптерке а во время пожара решили рассказывать что вам это не нравится и ничего вы тушить не пойдете. так раньше нужно было думать и увольняться (выходить из гражданства).
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 16:31

  fox767676 написав:............
Я дослідник
Досліджую випромінювання у тепляк суспільних паразитів
пора б вам на білоруський кордон для початку
Я не розумію чому успіхи повинні захищаи ваші кавлірки навть не за дякую

Можна поцікавитись, на якому кордоні особисто Ви досліджуєте випромінювання у тепляк?
І особисто Вашу кавалірку успіхи захищають за "дякую"? Щось я не чув від Вас подяк Успіху.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 16:44

  ЛАД написав:
  fox767676 написав:............
Я дослідник
Досліджую випромінювання у тепляк суспільних паразитів
пора б вам на білоруський кордон для початку
Я не розумію чому успіхи повинні захищаи ваші кавлірки навть не за дякую

Можна поцікавитись, на якому кордоні особисто Ви досліджуєте випромінювання у тепляк?
І особисто Вашу кавалірку успіхи захищають за "дякую"? Щось я не чув від Вас подяк Успіху.


були подяки колективні захисникам, і Успіха я майже не тролю., якщо в нього і були прєгрєшєнія, то людина вже виросла духовно та інтелектуально, це помітно.
Бандерлог та Бобуа взагалі мої кумири, поки є такі люди Україна не загине, ні слава, ні воля.
Приймаю участь у всіх зборах віртуально знайомим військовослужбовцям, у фонди бригад ЗСУ та спецрахунки за 2 роки віддав вже мабуть прикиївську кавалірку.
Хочу щоб люди приблизно аудиторії цього форума(45+), не прикривались аспірантурами та медичними довідками, а робили приблизно те саме. Тоді й цілі у війні стануть більш осяжними
Востаннє редагувалось fox767676 в Пон 19 лют, 2024 17:30, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 16:46

  whois2010 написав:Сьогодні повідомляють про знищення московитськіх су-34 та су-35. За останні кілька днів це вже шість аппаратів. Схоже, у ЗСУ з'явилася нова іграшка. Не можуть же Петріот декілька днів вздовж фронту тягати

Приблизно по сотні літаків кожного типу в раші на озброєні плюс нове виробництво. Знищили десь 25% по самим скромним оцінкам.
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 17:00

  Ukrainian написав:
  whois2010 написав:Сьогодні повідомляють про знищення московитськіх су-34 та су-35. За останні кілька днів це вже шість аппаратів. Схоже, у ЗСУ з'явилася нова іграшка. Не можуть же Петріот декілька днів вздовж фронту тягати

Приблизно по сотні літаків кожного типу в раші на озброєні плюс нове виробництво. Знищили десь 25% по самим скромним оцінкам.

Хочу вірити, поки не можу. Не то щоб я абсолютно довіряв кацапському ресурсу F-B , але… Коли вони замовчують - це мабуть вони таки втратили і не визнають (як сьогодні) , але коли твердо кажуть «все вернулись , хахлы 3.14 здят», то у мене сумніви. Їх читають майже всі пілоти кацапії. Брехати їм в очі «патєрь нет» це якось надто цинічно, так швидко втратять довіру. . Та і якось дивно, коли крім наших заяв нема жодних фото і відео від очевидців. Зараз у всіх смарфони, і падаючі літаки (або уламки на землі) відразу в мережі. Тим більше що мова не про ЛБЗ, а тил.
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 17:08

  _hunter написав:
  yama написав:
  budivelnik написав:По офіційній заявці прес-служби 3 Штурмової Бригади
Воїни бригади знищили 1500 ворогів і ще 3500 поранили.
Чи розумієте ви що навіть у випадку 1 до 10 - Бригада втратила 150 вбитих і 350 поранених... і це успіх, бо у випадку втрат 1 до 5 - Україна гарантовано переможе.
звідки такий оптимізм по наших втратах ? Ізраїль їх не приховувує. А наші приховують, напевно є що приховувати ? Так би й написали ми в боях за Авідївку втратили в 5 раз менше людей ніж москалі, але є ні

Кстати да: там как-то МО шутканул про 100 тысяч и что нужно бы потери рассекретить.
Потом, похоже, кто-то ему цифры показал -- и к этой теме он больше не возвращался...
Ще раз
1 Я знаю де знайти ПОІМЕННИЙ список ВСІХ загинувших у війні 2014-по сьогодні мешканців Львівщини , в привязці до дати смерті
2 Я знаю як перевірити відповідність цього списку до дат і прізвищ закарбованих на дощечках 500+ могил доступ до яких відкритий
3 Я знаю що мешканці Львівщини це 4% від загальної кількості мешканців України

Тому стверджую
Втрати України 100 000 осіб в порівнянні з втратами росії 400 000+ осіб

ПС
Яма - Ви львівянин , звяжіться зі мною , я Вам покажу і поясню звідки ця цифра.

ППС
Шановні модератори , прохання на час війни трошки пообрізати можливості для корисних ідіотів - розганяти панічні настрої..
При чому ці настрої розганяються на перший погляд ніби й невинними питаннями...

Але коли сто разів сказати нью а потім запитати яка столиця США - у відповідь отримаєм Нью-Йорк , замість Вашингтон...
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 17:13

  Hotab написав:Хочу вірити, поки не можу. Не то щоб я абсолютно довіряв кацапському ресурсу F-B , але… Коли вони замовчують - це мабуть вони таки втратили і не визнають (як сьогодні) , але коли твердо кажуть «все вернулись , хахлы 3.14 здят», то у мене сумніви. Їх читають майже всі пілоти кацапії. Брехати їм в очі «патєрь нет» це якось надто цинічно, так швидко втратять довіру. . Та і якось дивно, коли крім наших заяв нема жодних фото і відео від очевидців. Зараз у всіх смарфони, і падаючі літаки (або уламки на землі) відразу в мережі. Тим більше що мова не про ЛБЗ, а тил.

вчьорашній 1 літак і сьогодні 1 - підтвердження є.
і Ф-Б також їх підтвердив

по іншій кількості наші також прикрашають реальність
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