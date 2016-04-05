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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6854685568566857>
Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 17:21

  Letusrock написав:
Нині в Україні теоретично є 11,1 мільйона чоловіків, які підлягають мобілізації. Саме стільки чоловіків від 25 до 60 років мають реєстраційний номер платника податків - ІПН. Понад мільйон осіб, 11% від усієї кількості, служать у різних структурах Сил оборони. Майже 3 мільйони чоловіків залишились на окупованих із 2014 року територіях, близько мільйона - перебуває за кордоном і ще щонайменше 1,5 мільйона мають різні групи інвалідності.
У підсумку реально мобілізувати можна лише 2,8 мільйона офіційно працевлаштованих людей і майже 0,6 мільйона активних ФОПів. Є ще чоловіки, які перебувають в Україні, однак державі про них взагалі нічогоне відомо, крім ІПН: вони ніде не працюють, не платять податки, не служать у війську. Вони просто є. І їх ціла армія - майже 950 тисяч, навіть забагато для того, щоб провести найближчим часом мобілізацію.
тобто нарахували моб. резерв 4,5 млн? Але судячи по тексту тут не враховані різні види "неівалідних" відсрочок: заброньовані, студенти, багатодітні, опікуни, родичі загиблих. Не враховані також люди з грошима хто не піде при любих розкладах (і їх діти теж).
В результаті для отримання бажаного числа 500тис - потрібно мобілізовувати кожного третього-пятого, а аж ніяк не 1 із 100, як писав містер "Генератор випадкових чисел"


Будівельник писав дві речі
Перша
Як я був у ТЦК - то повістку на службу виписували 1 на 100..
Цей мій допис підтвердив такий собі летсуорк( це ти правда(
99% тих хто заходить в ТЦК - це люди які точно знають що їх не призовуть..



Тепер друге
В тому ж повідомленні про ТЦК було
5 млн військовозобовязаних - 0,5 млн потреба = 10%
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 17:23

  _hunter написав:..............
>>> в данной статье говорится что никто не имеет права отобрать жизнь своим решением
это вы какое-то толкование смотрите?
Каждый человек имеет неотъемлемое право на жизнь.
Никто не может быть произвольно лишен жизни. Обязанность государства - защищать жизнь человека.
[b Каждый имеет право защищать свою жизнь и здоровье[/b, жизнь и здоровье других людей от противоправных посягательств

решение отправить человека "на 0" вроде как противоречит "защищать свою жизнь и здоровье" -- потому как для их защиты нужно максимально отдаляться от "ноля"...

Можно выделить иначе, вот так.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 17:23

  Hotab написав:
  Ukrainian написав:
  whois2010 написав:Сьогодні повідомляють про знищення московитськіх су-34 та су-35. За останні кілька днів це вже шість аппаратів. Схоже, у ЗСУ з'явилася нова іграшка. Не можуть же Петріот декілька днів вздовж фронту тягати

Приблизно по сотні літаків кожного типу в раші на озброєні плюс нове виробництво. Знищили десь 25% по самим скромним оцінкам.

Хочу вірити, поки не можу. Не то щоб я абсолютно довіряв кацапському ресурсу F-B , але… Коли вони замовчують - це мабуть вони таки втратили і не визнають (як сьогодні) , але коли твердо кажуть «все вернулись , хахлы 3.14 здят», то у мене сумніви. Їх читають майже всі пілоти кацапії. Брехати їм в очі «патєрь нет» це якось надто цинічно, так швидко втратять довіру. . Та і якось дивно, коли крім наших заяв нема жодних фото і відео від очевидців. Зараз у всіх смарфони, і падаючі літаки (або уламки на землі) відразу в мережі. Тим більше що мова не про ЛБЗ, а тил.

https://twitter.com/Osinttechnical/stat ... 75305?s=20
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 17:31

  fox767676 написав:
  mephala написав:
  fox767676 написав:--------------------------
mephala
а чому на податки саме ваших? він сирота і не було батьків які також би платили?---------------------------------
За ваших - ви питайте

Якщо у 20 років вистачало грошей сплачувати за контракти на навчання, то у 40-50 тим більш повинно вистачити на військовий збір, інакше незрозумілі інвестиції у навчання, ні з боку держави, ні збоку сім'ї


начали за здравие, закончили за упокой.
нащо ви змінили тему на військовій збір коли я вказав вам на ваші твердження що він вчився за податки саме ваших батьків?
що за безкультур’я змінювати тему розмови і навіть не примружуватися.


Що я змінив ?
Я закінчив 2 виша без військової кафедри за грощі сім'ї, ще 10+ екщаменаційних сертифікатів міжнародних вендорів. Не наполягаю на кордонах 1991. Плачу податки, великий військовий збір, пропоную закріпити це законодавчо.
Умовний опонент-одноліток отримав за держбюжет вищу освіту з військовою кафедрою, але має довідку що встиг медично поїзноситися, при цьому платить мізерні податки\донати але турбопатріотично вимагає від інших як не кордонів 1991, то хоча б захисту його нерухомості, а "гроші дасть США на захист демократія, вони завжди дають гроші захисникам демократії"
Спробуйте мене переконати, що якщо США гроші не дасть, то додаткове навантаження мусить брати не опонент а я.

Вам никто не запрещал вместо второго виша (или вместе с ним) закончить военную кафедру "за гроші сім'ї" хотя бы на контракте. Вместо "10+ екщаменаційних сертифікатів міжнародних вендорів" или, опять же, вместе с ними.
"Якщо у 20 років вистачало грошей сплачувати за контракти на навчання, то ... повинно було вистачити" и на военку.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 17:35

Xenon ,

вчьорашній 1 літак і сьогодні 1 - підтвердження є.
і Ф-Б також їх підтвердив


Ок, це добре. Най буде.
Я у них в коментах заблочений на всіх можливих акаунтах. Нема в мене сил там мовчати 😅
Тому бачу лише статті, без коментарів. А в своїх статтях по втратам по сьогодні і вчора вони мовчать.

ЛАД ,

Вам никто не запрещал вместо второго виша


Та зайве ви оце…
Якщо все що він каже правда - дай бог хоч кожному другому «тиловими» так допомагати фронту.
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 19 лют, 2024 17:41, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 17:38

Новий пакет антиросійських санкцій буде спрямований проти виробництва дронів
Ірина_
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 17:45

  ЛАД написав:
Вам никто не запрещал вместо второго виша (или вместе с ним) закончить военную кафедру "за гроші сім'ї" хотя бы на контракте. Вместо "10+ екщаменаційних сертифікатів міжнародних вендорів" или, опять же, вместе с ними.
"Якщо у 20 років вистачало грошей сплачувати за контракти на навчання, то ... повинно було вистачити" и на военку.


На військову кафедру мене свого часу не взяли, і для рядового занадто агресивний виявився )) А тих кого взяли - кто в ращці, хто в польші, хто в Канаді заробітчанствуєт. Державні інвестиції втрачено, час для мого навчання втрачено, тепер тільки за основною спеціальністю, мені не нпряжно донатити 1000 EUR, а 7-20тис - курам на сміх.
Я достатньо розповів про себе.
Тепер запитаю я.
Чим Ви допомогаєте Україні? Ваші діти, онуки, зятья?
Ви маєте найвищу лояльність до влади в цій гілці, тому якісь сумніви щодо доцільності вам точно не заважають, мабуть викладаєтесь по повній і рідних спонукаєте.
Востаннє редагувалось fox767676 в Пон 19 лют, 2024 17:57, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 17:47

Треба мобілізувати 500 000 за наступних 12 місяців....
Навіть математично це один з 100 військовозобовязаних.

https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5686769#p5686769
Дальше элементарная арифметика -
500 000 х 100 = 50 000 000 "військовозобовязаних".
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 18:04

  Hotab написав:.............
ЛАД ,
Вам никто не запрещал вместо второго виша

Та зайве ви оце…
Якщо все що він каже правда - дай бог хоч кожному другому «тиловими» так допомагати фронту.

Дай бог.
Но Вы как-то, если не ошибаюсь, высказывали мнение, что армию должно снабжать государство, а не донаты. Я с этим согласен, донаты могут играть и играют вспомогательную роль.
Не слышал о покупке за донаты самолётов или вертолётов (таких покупок не делает и государство). Но за донаты не покупают ни танки, ни орудия, ни снаряды, ни даже патроны. Насколько понимаю, сейчас и бронежилетами обеспечивает государство. Уровень донатов - то, что советовали на днях Сибариту.
Покупали за донаты ФПВ. Но помните в начале войны Байрактары? Сколько шума было. Через несколько месяцев они потеряли значение и сегодня о них просто не вспоминают. Не уверен, но сильно подозреваю, что то же самое будет вскоре с ФПВ.
Так что роль донатов мне кажется несколько преувеличенной.
Возможности войск определяются, в основном, наличием серьёзных вооружений и наличием солдат, способных их использовать.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 18:05

  ЛАД написав:
Треба мобілізувати 500 000 за наступних 12 місяців....
Навіть математично це один з 100 військовозобовязаних.
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5686769#p5686769
Дальше элементарная арифметика -
500 000 х 100 = 50 000 000 "військовозобовязаних".
Приємно що совки на пару з корисними ідіотами змушені мене моніторити
В мене два зауваження
Перше - так в повідомленні описка...дописав зайвий нулик
Друге - я правда чомусь думав що ця солодка пятірочка , цей 1% витягнула звідси
https://forum.finance.ua/topic247991.html?p=5687045#p5687045
Якщо комусь не лінь - сходіть гляньте там в одному повідомленні - вся проблема в цитатах.
budivelnik
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  #<1 ... 6854685568566857>
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