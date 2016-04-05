Нині в Україні теоретично є 11,1 мільйона чоловіків, які підлягають мобілізації. Саме стільки чоловіків від 25 до 60 років мають реєстраційний номер платника податків - ІПН. Понад мільйон осіб, 11% від усієї кількості, служать у різних структурах Сил оборони. Майже 3 мільйони чоловіків залишились на окупованих із 2014 року територіях, близько мільйона - перебуває за кордоном і ще щонайменше 1,5 мільйона мають різні групи інвалідності. У підсумку реально мобілізувати можна лише 2,8 мільйона офіційно працевлаштованих людей і майже 0,6 мільйона активних ФОПів. Є ще чоловіки, які перебувають в Україні, однак державі про них взагалі нічогоне відомо, крім ІПН: вони ніде не працюють, не платять податки, не служать у війську. Вони просто є. І їх ціла армія - майже 950 тисяч, навіть забагато для того, щоб провести найближчим часом мобілізацію.
тобто нарахували моб. резерв 4,5 млн? Але судячи по тексту тут не враховані різні види "неівалідних" відсрочок: заброньовані, студенти, багатодітні, опікуни, родичі загиблих. Не враховані також люди з грошима хто не піде при любих розкладах (і їх діти теж). В результаті для отримання бажаного числа 500тис - потрібно мобілізовувати кожного третього-пятого, а аж ніяк не 1 із 100, як писав містер "Генератор випадкових чисел"
Будівельник писав дві речі Перша Як я був у ТЦК - то повістку на службу виписували 1 на 100.. Цей мій допис підтвердив такий собі летсуорк( це ти правда( 99% тих хто заходить в ТЦК - це люди які точно знають що їх не призовуть..
Тепер друге В тому ж повідомленні про ТЦК було 5 млн військовозобовязаних - 0,5 млн потреба = 10%
_hunter написав:.............. >>> в данной статье говорится что никто не имеет права отобрать жизнь своим решением это вы какое-то толкование смотрите?
Каждый человек имеет неотъемлемое право на жизнь. Никто не может быть произвольно лишен жизни. Обязанность государства - защищать жизнь человека. [b Каждый имеет право защищать свою жизнь и здоровье[/b, жизнь и здоровье других людей от противоправных посягательств
решение отправить человека "на 0" вроде как противоречит "защищать свою жизнь и здоровье" -- потому как для их защиты нужно максимально отдаляться от "ноля"...
whois2010 написав:Сьогодні повідомляють про знищення московитськіх су-34 та су-35. За останні кілька днів це вже шість аппаратів. Схоже, у ЗСУ з'явилася нова іграшка. Не можуть же Петріот декілька днів вздовж фронту тягати
Приблизно по сотні літаків кожного типу в раші на озброєні плюс нове виробництво. Знищили десь 25% по самим скромним оцінкам.
Хочу вірити, поки не можу. Не то щоб я абсолютно довіряв кацапському ресурсу F-B , але… Коли вони замовчують - це мабуть вони таки втратили і не визнають (як сьогодні) , але коли твердо кажуть «все вернулись , хахлы 3.14 здят», то у мене сумніви. Їх читають майже всі пілоти кацапії. Брехати їм в очі «патєрь нет» це якось надто цинічно, так швидко втратять довіру. . Та і якось дивно, коли крім наших заяв нема жодних фото і відео від очевидців. Зараз у всіх смарфони, і падаючі літаки (або уламки на землі) відразу в мережі. Тим більше що мова не про ЛБЗ, а тил.
fox767676 написав:-------------------------- mephala а чому на податки саме ваших? він сирота і не було батьків які також би платили?--------------------------------- За ваших - ви питайте
Якщо у 20 років вистачало грошей сплачувати за контракти на навчання, то у 40-50 тим більш повинно вистачити на військовий збір, інакше незрозумілі інвестиції у навчання, ні з боку держави, ні збоку сім'ї
начали за здравие, закончили за упокой. нащо ви змінили тему на військовій збір коли я вказав вам на ваші твердження що він вчився за податки саме ваших батьків? що за безкультур’я змінювати тему розмови і навіть не примружуватися.
Що я змінив ? Я закінчив 2 виша без військової кафедри за грощі сім'ї, ще 10+ екщаменаційних сертифікатів міжнародних вендорів. Не наполягаю на кордонах 1991. Плачу податки, великий військовий збір, пропоную закріпити це законодавчо. Умовний опонент-одноліток отримав за держбюжет вищу освіту з військовою кафедрою, але має довідку що встиг медично поїзноситися, при цьому платить мізерні податки\донати але турбопатріотично вимагає від інших як не кордонів 1991, то хоча б захисту його нерухомості, а "гроші дасть США на захист демократія, вони завжди дають гроші захисникам демократії" Спробуйте мене переконати, що якщо США гроші не дасть, то додаткове навантаження мусить брати не опонент а я.
Вам никто не запрещал вместо второго виша (или вместе с ним) закончить военную кафедру "за гроші сім'ї" хотя бы на контракте. Вместо "10+ екщаменаційних сертифікатів міжнародних вендорів" или, опять же, вместе с ними. "Якщо у 20 років вистачало грошей сплачувати за контракти на навчання, то ... повинно було вистачити" и на военку.
вчьорашній 1 літак і сьогодні 1 - підтвердження є. і Ф-Б також їх підтвердив
Ок, це добре. Най буде. Я у них в коментах заблочений на всіх можливих акаунтах. Нема в мене сил там мовчати 😅 Тому бачу лише статті, без коментарів. А в своїх статтях по втратам по сьогодні і вчора вони мовчать.
ЛАД ,
Вам никто не запрещал вместо второго виша
Та зайве ви оце… Якщо все що він каже правда - дай бог хоч кожному другому «тиловими» так допомагати фронту.
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 19 лют, 2024 17:41, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав: Вам никто не запрещал вместо второго виша (или вместе с ним) закончить военную кафедру "за гроші сім'ї" хотя бы на контракте. Вместо "10+ екщаменаційних сертифікатів міжнародних вендорів" или, опять же, вместе с ними. "Якщо у 20 років вистачало грошей сплачувати за контракти на навчання, то ... повинно було вистачити" и на военку.
На військову кафедру мене свого часу не взяли, і для рядового занадто агресивний виявився )) А тих кого взяли - кто в ращці, хто в польші, хто в Канаді заробітчанствуєт. Державні інвестиції втрачено, час для мого навчання втрачено, тепер тільки за основною спеціальністю, мені не нпряжно донатити 1000 EUR, а 7-20тис - курам на сміх. Я достатньо розповів про себе. Тепер запитаю я. Чим Ви допомогаєте Україні? Ваші діти, онуки, зятья? Ви маєте найвищу лояльність до влади в цій гілці, тому якісь сумніви щодо доцільності вам точно не заважають, мабуть викладаєтесь по повній і рідних спонукаєте.
Востаннє редагувалось fox767676 в Пон 19 лют, 2024 17:57, всього редагувалось 2 разів.
Та зайве ви оце… Якщо все що він каже правда - дай бог хоч кожному другому «тиловими» так допомагати фронту.
Дай бог. Но Вы как-то, если не ошибаюсь, высказывали мнение, что армию должно снабжать государство, а не донаты. Я с этим согласен, донаты могут играть и играют вспомогательную роль. Не слышал о покупке за донаты самолётов или вертолётов (таких покупок не делает и государство). Но за донаты не покупают ни танки, ни орудия, ни снаряды, ни даже патроны. Насколько понимаю, сейчас и бронежилетами обеспечивает государство. Уровень донатов - то, что советовали на днях Сибариту. Покупали за донаты ФПВ. Но помните в начале войны Байрактары? Сколько шума было. Через несколько месяцев они потеряли значение и сегодня о них просто не вспоминают. Не уверен, но сильно подозреваю, что то же самое будет вскоре с ФПВ. Так что роль донатов мне кажется несколько преувеличенной. Возможности войск определяются, в основном, наличием серьёзных вооружений и наличием солдат, способных их использовать.
Приємно що совки на пару з корисними ідіотами змушені мене моніторити В мене два зауваження Перше - так в повідомленні описка...дописав зайвий нулик Друге - я правда чомусь думав що ця солодка пятірочка , цей 1% витягнула звідси https://forum.finance.ua/topic247991.html?p=5687045#p5687045 Якщо комусь не лінь - сходіть гляньте там в одному повідомленні - вся проблема в цитатах.