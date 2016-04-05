Додано: Пон 19 лют, 2024 18:20

mephala написав: 61-річний Віталій Лашевич вижив на фронті, пройшов справжнє пекло в найгарячіших точках, був поранений на війні, а тепер змушений стояти в переході з простягнутою рукою — просити гроші на ліки та виживання. Про це йдеться в сюжеті ТСН.



https://inforesist.org/ua/vijskovij-yakij-projshov-garyachi-tochki-teper-otrimue-300-grn-i-prosit-groshi-na-hlib-ta-liki-v-perehodi/ 61-річний Віталій Лашевич вижив на фронті, пройшов справжнє пекло в найгарячіших точках, був поранений на війні, а тепер змушений стояти в переході з простягнутою рукою — просити гроші на ліки та виживання. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Я звернувся в Пенсійний фонд, мені дали поміч — 300 грн на місяць. Хата стара, холодна, треба прогрівати. Мені опалення обходиться 2500 грн, плюс доставка. Виходить 2700. І світло



Військово-лікарська комісія (ВЛК) не просто списала його за віком та станом здоров’я, а й вказала, що “захворювання” повʼязані з “проходженням військової служби”, а не отримані під час “захисту Батьківщини”.



“Так вийшло, що я з Бахмута попав у госпіталь з руками. Після мене направили на ВЛК. Я пройшов, і якраз 5 червня у мене був день народження. Вік більше 60 років, тому сказали “додому”. Коли отримував перше ВЛК, там навіть не було про поранення написано.



Страшно.Але “нічо не понятно”.2700грв/10(за куб)≈270кубів.≈2430кВт, або по 80кВт на добу.Цікаво, які витрати енергії у хатах? 1кВт/м2 за добу?Бо у квартирах менше половини кВт.Далі.Ще є 75% знижки за комірне.Теж пенс.фонд робить. І це понад 1000грв на місяць.61рік і УБД -- це вже пенсія (якщо 25 років стажу, якщо нема -- то скільки треба докупити?)Знову неясно.ВЛК пише висновки на основі довідки про обставини поранення з військ.частини.Якщо частина не написала про “захист Батьківщини”, то які питання до ВЛК?А ще ж і військ.зарплати... 121тис/міс була для УБД. За два роки -- понад 2млн.І 14% по вкладу “героям слава” у Приваті. І ОВДП...А він “у переході”. Як так?? Хто грабонув???Якщо ж повна нездатність керувати грошима (у більшості військових??) -- то і справді було би доречно якби держава видавала значну частину зарплати (хай і всю премію 100тис) у вигляді найдовших ОВДП. Це десь так під 19%. От за 15міс убд у нього було би 1.5млн в ОВДП під 19.2%. 288тис на рік. 24тис в місяць.А журналюгам довелось би писати жалісливі історії як колишньому військовому доводиться щомісяця знімати пачки бездушних грошей з бездушних банкоматів...І триматись аж 4 років до пенсії (якщо лише 15р стажу?)Чи, можливо, вся ця зубодробильна історія була, аби показати, що “всі військові -- то фінанс.кретини, тому вводимо виплату на ОВДП”??А якщо я вже в ОВДП, то мені можна грошима? Чи тепер якийсь дядінька з мінфіну (справжнього) буде за мене вирішувати в якій валюті і на які строки?