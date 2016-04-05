Но Вы как-то, если не ошибаюсь, высказывали мнение, что армию должно снабжать государство, а не донаты. Я с этим согласен, донаты могут играть и играют вспомогательную роль.
Может и говорил, не все помню… Но донат донату рознь. Если чел уклонился от уплаты налогов на 50 кгрн, а задонатил 100 грн, это одно. Если чел работает в «серую», но донатит по 1 Куе в месяц, это абсолютно другое. Фантастические и редкие моменты, когда чел и в светлую платит 1 куй, и донатит от себя 1 куй пока оставим в стороне, как крайне редкие. Да, основная нагрузка на войне на гос. бюджете. И именно оттуда платежи в основном содержат войну. Но если есть прослойка людей, которые принципиально не доверяют государству, и платят лишь в целевые потребности (но много платят ) - это тоже прекрасно. У них вопрос стоит «могу вообще не платить». И кто тогда выиграет? В общем, на фоне мамкиных черешень , которых не взяли в 22 года работать в школу децким психологом, и потому они обиделись на всю жизнь, и потому ни налогов, ни донатов, и только ждут «скорее мне закончите эту войну»…. В общем правда здесь не стоит это мусолить))
prodigy написав:
В Іспанії знайдено мертвим російського пілота Мі-8, який перегнав вертоліт до України, - ГУР
Жаль. Думал врут кацапы. Но вообще ожидаемо. В этом мире не скрыться.
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 19 лют, 2024 18:26, всього редагувалось 2 разів.
mephala написав:61-річний Віталій Лашевич вижив на фронті, пройшов справжнє пекло в найгарячіших точках, був поранений на війні, а тепер змушений стояти в переході з простягнутою рукою — просити гроші на ліки та виживання. Про це йдеться в сюжеті ТСН.
Я звернувся в Пенсійний фонд, мені дали поміч — 300 грн на місяць. Хата стара, холодна, треба прогрівати. Мені опалення обходиться 2500 грн, плюс доставка. Виходить 2700. І світло
2700грв/10(за куб)≈270кубів.≈2430кВт, або по 80кВт на добу. Цікаво, які витрати енергії у хатах? 1кВт/м2 за добу? Бо у квартирах менше половини кВт.
Далі.
Ще є 75% знижки за комірне. Теж пенс.фонд робить. І це понад 1000грв на місяць.
61рік і УБД -- це вже пенсія (якщо 25 років стажу, якщо нема -- то скільки треба докупити?)
Військово-лікарська комісія (ВЛК) не просто списала його за віком та станом здоров’я, а й вказала, що “захворювання” повʼязані з “проходженням військової служби”, а не отримані під час “захисту Батьківщини”.
“Так вийшло, що я з Бахмута попав у госпіталь з руками. Після мене направили на ВЛК. Я пройшов, і якраз 5 червня у мене був день народження. Вік більше 60 років, тому сказали “додому”. Коли отримував перше ВЛК, там навіть не було про поранення написано.
Знову неясно. ВЛК пише висновки на основі довідки про обставини поранення з військ.частини. Якщо частина не написала про “захист Батьківщини”, то які питання до ВЛК?
А ще ж і військ.зарплати... 121тис/міс була для УБД. За два роки -- понад 2млн. І 14% по вкладу “героям слава” у Приваті. І ОВДП... А він “у переході”. Як так?? Хто грабонув??? Якщо ж повна нездатність керувати грошима (у більшості військових??) -- то і справді було би доречно якби держава видавала значну частину зарплати (хай і всю премію 100тис) у вигляді найдовших ОВДП. Це десь так під 19%. От за 15міс убд у нього було би 1.5млн в ОВДП під 19.2%. 288тис на рік. 24тис в місяць. А журналюгам довелось би писати жалісливі історії як колишньому військовому доводиться щомісяця знімати пачки бездушних грошей з бездушних банкоматів... І триматись аж 4 років до пенсії (якщо лише 15р стажу?)
Чи, можливо, вся ця зубодробильна історія була, аби показати, що “всі військові -- то фінанс.кретини, тому вводимо виплату на ОВДП”?? А якщо я вже в ОВДП, то мені можна грошима? Чи тепер якийсь дядінька з мінфіну (справжнього) буде за мене вирішувати в якій валюті і на які строки?
Востаннє редагувалось Bobua в Пон 19 лют, 2024 18:29, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав: Вам никто не запрещал вместо второго виша (или вместе с ним) закончить военную кафедру "за гроші сім'ї" хотя бы на контракте. Вместо "10+ екщаменаційних сертифікатів міжнародних вендорів" или, опять же, вместе с ними. "Якщо у 20 років вистачало грошей сплачувати за контракти на навчання, то ... повинно було вистачити" и на военку.
На військову кафедру мене свого часу не взяли, і для рядового занадто агресивний виявився )) А тих кого взяли - кто в ращці, хто в польші, хто в Канаді заробітчанствуєт. Державні інвестиції втрачено, час для мого навчання втрачено, тепер тільки за основною спеціальністю, мені не нпряжно донатити 1000 EUR, а 7-20тис - курам на сміх. Я достатньо розповів про себе. Тепер запитаю я. Чим Ви допомогаєте Україні? Ваші діти, онуки, зятья? Ви маєте найвищу лояльність до влади в цій гілці, тому якісь сумніви щодо доцільності вам точно не заважають, мабуть викладаєтесь по повній і рідних спонукаєте.
Я не маю "найвищої лояльності до влади". Не молюсь на Зеленского, как и на кого-то ещё. Своё отношение много раз объяснял. Не буду повторяться. На Ваш вопрос, простите, отвечать не буду. Я и так слишком много о себе рассказывал. Но всё это переиначивается и используется для оскорблений. Например, я когда-то рассказал, что у меня внук в Германии (один из 5). Сколько раз после этого песикот писал, что я умничаю, хотя своих внуков отправил за границу. Рассказывал, кем и когда я работал и в Союзе, и после. И что в партии не был. Тем не менее, тот же песикот вместе с будивельником продолжают рассказывать о "парторге", а будивельник говорит, что после Союза я сидел на пенсии (это с 40 лет ). Не знаю, песикот продолжает или нет, давно не читаю (чс). Да и у Вас я не спрашивал сколько Вы донатите. Рассказали - это Ваш выбор. Но, простите, я не считаю донаты оправданием того, что человек не в армии. Я ни от кого не требую идти добровольцем и могу понять, что Вы не в армии просто потому, что пока не призвали. И не обвиняю в этом. А Вы упрекнули оппонента, что "отримав за держбюжет вищу освіту з військовою кафедрою, але має довідку що встиг медично поїзноситися, при цьому платить мізерні податки\донати". Ну что ж, он хорошо учился и смог поступить на бюджет. Здоровье у всех разное- кто-то доживает до 100 лет, а кто-то умирает ещё в детстве. Зарплати тоже разные. У Вас есть возможность донатить 20-40 тыс., а для кого-то и 200 очень много. На форуме мы не знаем друг друга в реальной жизни, поэтому можно спорить со взглядами, но не стоит переходить на личности. Да, и взгляды тоже желательно понять, а не вкладывать свои мысли и обвинять человека во всех смертных грехах (это не о Вас).
На рахунку ЗРК Patriot в Україні вже 18 російських літаків, - експерт
Про це повідомив італійський військовий експерт Томас Тейнер. Таким чином він прокоментував знищення ще двох ворожих бортів 19 лютого.
"Знову відпрацювала подарована Німеччиною батарея Patriot. Командир батареї сказав, що їм подобаються пускові установки, встановлені на тягачах, оскільки вони дозволяють активно рухатися, стріляти і зникати, коли ракети влучають у російські літаки", – зазначив експерт.
За його інформацією, за допомогою Patriot було збито:
Мі-8 – 3; Су-24 – 1; Су-34 – 9; Су-35 – 3; А-50 – 1; Іл-22М – 1 (пошкоджений). Тейнер додав, що якби українські військові отримали ще п'ять батарей Patriot, вони могли б закрити всю російську авіацію в радіусі 150 км від України.
"Але для цього їм потрібні батареї з пусковими установками на вантажівках, а не на причепах", – зазначив італійський військовий експерт.
"Але для цього їм потрібні батареї з пусковими установками на вантажівках, а не на причепах", – зазначив італійський військовий експерт
Ух ти.. В моїх «школах» не вчили, що тут є різновиди… Своїми очами із західного ППО бачив лише НАСАМС , на одному з вертолітних майданчиків, де перебував. . І пуски з нього також. Там 100% попадання. Нам казали «якщо в вас (нас) летить менше 6 ракет - ви (ми) в безпеці»
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 19 лют, 2024 18:43, всього редагувалось 1 раз.
sens написав:Сколько же еще таких схем и таких сволочей в госорганах..?
Хватает. К примеру "Ершик для унитаза" за 3 091 гривну в феврале 2024 года:
Капітальний ремонт Криворізької загальноосвітньої школи I-III ступенів № 89 Криворізької міської ради Дніпропетровської області за адресою: 50054, місто Кривий Ріг, вулиця Мальовнича, будинок 1А (ДК 021: 2015: 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація) UA-2024-01-10-002940-a
Статус Завершено Сума 174 393 663 грн Створений 10.01.2024 Останнє оновлення 08.02.2024