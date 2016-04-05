ЛАД написав:

fox767676 написав: ЛАД написав:

Вам никто не запрещал вместо второго виша (или вместе с ним) закончить военную кафедру "за гроші сім'ї" хотя бы на контракте. Вместо "10+ екщаменаційних сертифікатів міжнародних вендорів" или, опять же, вместе с ними.

"Якщо у 20 років вистачало грошей сплачувати за контракти на навчання, то ... повинно було вистачити" и на военку. Вам никто не запрещал вместо второго виша (или вместе с ним) закончить военную кафедру "за гроші сім'ї" хотя бы на контракте. Вместо "10+ екщаменаційних сертифікатів міжнародних вендорів" или, опять же, вместе с ними."Якщо у 20 років вистачало грошей сплачувати за контракти на навчання, то ... повинно було вистачити" и на военку.



На військову кафедру мене свого часу не взяли, і для рядового занадто агресивний виявився )) А тих кого взяли - кто в ращці, хто в польші, хто в Канаді заробітчанствуєт. Державні інвестиції втрачено, час для мого навчання втрачено, тепер тільки за основною спеціальністю, мені не нпряжно донатити 1000 EUR, а 7-20тис - курам на сміх.

Я достатньо розповів про себе.

Тепер запитаю я.

Чим Ви допомогаєте Україні? Ваші діти, онуки, зятья?

Ви маєте найвищу лояльність до влади в цій гілці, тому якісь сумніви щодо доцільності вам точно не заважають, мабуть викладаєтесь по повній і рідних спонукаєте. На військову кафедру мене свого часу не взяли, і для рядового занадто агресивний виявився )) А тих кого взяли - кто в ращці, хто в польші, хто в Канаді заробітчанствуєт. Державні інвестиції втрачено, час для мого навчання втрачено, тепер тільки за основною спеціальністю, мені не нпряжно донатити 1000 EUR, а 7-20тис - курам на сміх.Я достатньо розповів про себе.Тепер запитаю я.Чим Ви допомогаєте Україні? Ваші діти, онуки, зятья?Ви маєте найвищу лояльність до влади в цій гілці, тому якісь сумніви щодо доцільності вам точно не заважають, мабуть викладаєтесь по повній і рідних спонукаєте.

Я не маю "найвищої лояльності до влади". Не молюсь на Зеленского, как и на кого-то ещё. Своё отношение много раз объяснял. Не буду повторяться.На Ваш вопрос, простите, отвечать не буду. Я и так слишком много о себе рассказывал. Но всё это переиначивается и используется для оскорблений. Например, я когда-то рассказал, что у меня внук в Германии (один из 5). Сколько раз после этого песикот писал, что я умничаю, хотя своих внукотправил за границу. Рассказывал, кем и когда я работал и в Союзе, и после. И что в партии не был. Тем не менее, тот же песикот вместе с будивельником продолжают рассказывать о "парторге", а будивельник говорит, что после Союза я сидел на пенсии (это с 40 лет). Не знаю, песикот продолжает или нет, давно не читаю (чс).Да и у Вас я не спрашивал сколько Вы донатите. Рассказали - это Ваш выбор.Но, простите, я не считаю донаты оправданием того, что человек не в армии. Я ни от кого не требую идти добровольцем и могу понять, что Вы не в армии просто потому, что пока не призвали. И не обвиняю в этом.А Вы упрекнули оппонента, что "отримав за держбюжет вищу освіту з військовою кафедрою, але має довідку що встиг медично поїзноситися, при цьому платить мізерні податки\донати". Ну что ж, он хорошо учился и смог поступить на бюджет. Здоровье у всех разное- кто-то доживает до 100 лет, а кто-то умирает ещё в детстве. Зарплати тоже разные. У Вас есть возможность донатить 20-40 тыс., а для кого-то и 200 очень много.На форуме мы не знаем друг друга в реальной жизни, поэтому можно спорить со взглядами, но не стоит переходить на личности. Да, и взгляды тоже желательно понять, а не вкладывать свои мысли и обвинять человека во всех смертных грехах (это не о Вас).