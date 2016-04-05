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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6856685768586859>
Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 19:23

  ЛАД написав:
  fox767676 написав:
  ЛАД написав:
Вам никто не запрещал вместо второго виша (или вместе с ним) закончить военную кафедру "за гроші сім'ї" хотя бы на контракте. Вместо "10+ екщаменаційних сертифікатів міжнародних вендорів" или, опять же, вместе с ними.
"Якщо у 20 років вистачало грошей сплачувати за контракти на навчання, то ... повинно було вистачити" и на военку.


На військову кафедру мене свого часу не взяли, і для рядового занадто агресивний виявився )) А тих кого взяли - кто в ращці, хто в польші, хто в Канаді заробітчанствуєт. Державні інвестиції втрачено, час для мого навчання втрачено, тепер тільки за основною спеціальністю, мені не нпряжно донатити 1000 EUR, а 7-20тис - курам на сміх.
Я достатньо розповів про себе.
Тепер запитаю я.
Чим Ви допомогаєте Україні? Ваші діти, онуки, зятья?
Ви маєте найвищу лояльність до влади в цій гілці, тому якісь сумніви щодо доцільності вам точно не заважають, мабуть викладаєтесь по повній і рідних спонукаєте.

Я не маю "найвищої лояльності до влади". Не молюсь на Зеленского, как и на кого-то ещё. Своё отношение много раз объяснял. Не буду повторяться.
На Ваш вопрос, простите, отвечать не буду. Я и так слишком много о себе рассказывал. Но всё это переиначивается и используется для оскорблений. Например, я когда-то рассказал, что у меня внук в Германии (один из 5). Сколько раз после этого песикот писал, что я умничаю, хотя своих внуков отправил за границу. Рассказывал, кем и когда я работал и в Союзе, и после. И что в партии не был. Тем не менее, тот же песикот вместе с будивельником продолжают рассказывать о "парторге", а будивельник говорит, что после Союза я сидел на пенсии (это с 40 лет :) ). Не знаю, песикот продолжает или нет, давно не читаю (чс).
Да и у Вас я не спрашивал сколько Вы донатите. Рассказали - это Ваш выбор.
Но, простите, я не считаю донаты оправданием того, что человек не в армии. Я ни от кого не требую идти добровольцем и могу понять, что Вы не в армии просто потому, что пока не призвали. И не обвиняю в этом.
А Вы упрекнули оппонента, что "отримав за держбюжет вищу освіту з військовою кафедрою, але має довідку що встиг медично поїзноситися, при цьому платить мізерні податки\донати". Ну что ж, он хорошо учился и смог поступить на бюджет. Здоровье у всех разное- кто-то доживает до 100 лет, а кто-то умирает ещё в детстве. Зарплати тоже разные. У Вас есть возможность донатить 20-40 тыс., а для кого-то и 200 очень много.
На форуме мы не знаем друг друга в реальной жизни, поэтому можно спорить со взглядами, но не стоит переходить на личности. Да, и взгляды тоже желательно понять, а не вкладывать свои мысли и обвинять человека во всех смертных грехах (это не о Вас).


Я не казав що "молитесь", я казав що ви самий лояльний, погано читаєте.
Я не виправдовуюсь, але сам можу вимагати поясненнь-виправдовуваннь, коли бачу безвідповідальність.
Я так і не почув які в вас були претензії до могу допису, скоріш за все їх і не може бути з вашого боку, бо ви радянська людина схильна до патерналізму. Щоб хтось за когось вирішував проблеми не ясно на яких підставах. Так вже не буде, всі ресурси вичерпані, треба міняти підходи. Вчимось у китайців, соціальні рейтинги і т.і.
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 19:35

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Но вообще ожидаемо. В этом мире не скрыться.
Вышел на бывшую, за которой был осуществлена слежка, и она его сдала:
Украинская правда написав:...Из того, что знаем: пригласил свою бывшую к себе и нашли застреленным», — сообщает источник издания «Украинская правда» в разведке.
https://t.me/nexta_live/71334


Осмелившись на шанс с ГУР Украины ему следовало бы обрубать все корни с россией и начать жизнь с чистого лица.
Howl
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 19:36

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Bobua написав:2700грв/10(за куб)≈270кубів.≈2430кВт, або по 80кВт на добу.
Цікаво, які витрати енергії у хатах? 1кВт/м2 за добу?
Бо у квартирах менше половини кВт.

Залежить від будинку, може бути від 0,3 і до 3. В мене є старенька хата (спадок від бабусі) там витрати десь 300-400 кубів/місяць (залежно від температури на дворі) / 80 м2. В кума десь 1000 кВт*год (електроенергії) на 120 м2 нової хати, але там тепловий насос і повне отеплення.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 19:48

  Howl написав:
  Hotab написав:Но вообще ожидаемо. В этом мире не скрыться.
Вышел на бывшую, за которой был осуществлена слежка, и она его сдала:
Украинская правда написав:...Из того, что знаем: пригласил свою бывшую к себе и нашли застреленным», — сообщает источник издания «Украинская правда» в разведке.
https://t.me/nexta_live/71334


Осмелившись на шанс с ГУР Украины ему следовало бы обрубать все корни с россией и начать жизнь с чистого лица.


Возможно операция прикрытия. Хотя Испания сейчас проходной двор, а москалей там скоро будет столько, сколько арабов. Все может быть. Как говорил Сократ- Я знаю, что ничего не знаю.
Ostrv
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 19:52

  Дюрі-бачі написав:
  Bobua написав:2700грв/10(за куб)≈270кубів.≈2430кВт, або по 80кВт на добу.
Цікаво, які витрати енергії у хатах? 1кВт/м2 за добу?
Бо у квартирах менше половини кВт.

Залежить від будинку, може бути від 0,3 і до 3. В мене є старенька хата (спадок від бабусі) там витрати десь 300-400 кубів/місяць (залежно від температури на дворі) / 80 м2. В кума десь 1000 кВт*год (електроенергії) на 120 м2 нової хати, але там тепловий насос і повне отеплення.


У меня в Киеве дача, 280 квм, прошлый месяц 450 кубов, температура внутри 20-21 градус. Но окна витринные, поэтому наверно так много.
Ostrv
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 19:59

Для всьопропалістів
Україна планує за рік мобілізувати 500 000 = 10 000 в тиждень/200ТЦК=50тиждень

Львів
https://tvoemisto.tv/news/u_lvovi_ie_znachna_kilkist_ohochyh_yaki_pragnut_vstupyty_do_zsu_yaki_vakansii_ie_zatrebuvanymy_160968.html?
Станом на 19 лютого(почали працювати 13 лютого) працівники центру рекрутингу у Львові опрацьовують 48 заповнених анкет. 13 людей вже сконтактували з конкретними військовими частинами, які розмістили вакансії. Про це повідомила директорка департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради Валентина Бартошик.
.....
Дізнатись більше про рекрутинговий центр української армії у Львові можна за телефонами: (032) 254 62 81; (032) 254 62 80.

Додамо, що у Львові також працюють рекрутингові центри
бригади спеціального призначення НГУ «Азов»,
3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ,
львівської 103-ї бригади ТрО
батальйону «Вовки Да Вінчі».
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 20:06

Howl ,

Осмелившись на шанс с ГУР Украины ему следовало бы обрубать все корни с россией и начать жизнь с чистого лица.


Це як мінімум (умова необхідна, але не факт що достатня). А там ще багато чого. Я не знаю чи зміг би я врахувати всі ризики .Зі своїм життєвим досвідом. Але його мали навчити гурівці. Якщо він здатний до навчання. Або якщо їм цікаво щоб він жив. Можливо він відпрацьований матеріал для них.
Але є як є.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 20:06

Будівельник
Ви собі яку спеціальність та війська обрали?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 20:33

  vitaliiangel написав:
Було дві спроби виходу. В першу ніч, 14 лютого, пішла перша десятка. Якій довелось вступити в стрілецький бій. Артилерія вже була наведена. Тільки троє поранених добралося назад. І якщо двоє добралося по темноті. То евакуація останнього відбулася вже зранку. І я, та ще троє добровольців, його несли. А день, це не той час для переміщень, так ще й таких важких. І як закономірний результат. З одного пораненого, стало нас ще 4. І це мені ще дуже повезло, що не втратив рухливість, а лишень отримав посмішку Джокера.
Окей. Новий день, нова темнота. Генплан, або пан, або пропав. Формувались нові групи. Я не вникав. Так як сказали, що за пораненими приїде коробочка. Розслабився.
Вирушали групи, одна за одною. На вулиці видимість була нульова. Це було тупо виживання. Кілометр по полю. Та купка котиків сліпих, керованих дроном. Ворожа артилерія. Дорога в Авдіївку всіяна нашими трупами.
Чекати евак, я не лишився. Очолив групу, та вирушив в невідомість. Накрили. Проєбав групу. Але в кінцевому результаті, добрався до точки.
І як перші групи повмирали стикаючись з ворогом. То наступних повели вже трохи в обхід. Це і дозволило, тим кому повезло, вийти.
Евак не приїхав. Остання група покинула бункер. А цей діалог по рації, ранив нас в самі наші глубини:
Поранений. А що, еваку не буде?
Командир. Ні, не буде, залишайте 300 та спалюйте все.
Він не знав, що говорить з пораненим. Залишилось як мінімум шість чоловік.
І так само, було важко читати їхні повідомлення, в чаті в сигналі. Їхній відчай, та приреченість. Це завжди залишиться в нас. Гинуть самі сміливі.

https://www.instagram.com/p/C3YlMYUtZON/
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Моторошно...

Але кожне слово -- це лише чергове свідчення підлості тилів.
Тилів, що бачили як змикається котел, і не вимагали якомога швидше і безпечніше відступити.
Тилів усіх рангів -- від ухилянтів до зеленсько-сирських.
Тилів, що граються у швидкісне новобудування:
Зображення
Зображення

... замість робити укріплення на фронті для відступу й хоч би відносно безпечного утримання...
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 20:35

  Investor_K написав:Будівельник
Ви собі яку спеціальність та війська обрали?
Економічного донора
Правда повторю десь раз десятий
ТЦК - пройшов
Отримав висновок - обмежено годний
Отримав повістку з вимогою прибути по телефонному звінку...
І на остаток - мені 58,5 років.

Ще будуть дурні чи тупі питання до мене?

А тепер в мене питання до людини з яскравим ніком - інвестор...
Скільки заінвестували в місяць податків і донатів в середньому за останні 24 місяця?
Бо в мене 50000+/- виходить...
budivelnik
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