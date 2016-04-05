ЛАД написав: Вам никто не запрещал вместо второго виша (или вместе с ним) закончить военную кафедру "за гроші сім'ї" хотя бы на контракте. Вместо "10+ екщаменаційних сертифікатів міжнародних вендорів" или, опять же, вместе с ними. "Якщо у 20 років вистачало грошей сплачувати за контракти на навчання, то ... повинно було вистачити" и на военку.
На військову кафедру мене свого часу не взяли, і для рядового занадто агресивний виявився )) А тих кого взяли - кто в ращці, хто в польші, хто в Канаді заробітчанствуєт. Державні інвестиції втрачено, час для мого навчання втрачено, тепер тільки за основною спеціальністю, мені не нпряжно донатити 1000 EUR, а 7-20тис - курам на сміх. Я достатньо розповів про себе. Тепер запитаю я. Чим Ви допомогаєте Україні? Ваші діти, онуки, зятья? Ви маєте найвищу лояльність до влади в цій гілці, тому якісь сумніви щодо доцільності вам точно не заважають, мабуть викладаєтесь по повній і рідних спонукаєте.
Я не маю "найвищої лояльності до влади". Не молюсь на Зеленского, как и на кого-то ещё. Своё отношение много раз объяснял. Не буду повторяться. На Ваш вопрос, простите, отвечать не буду. Я и так слишком много о себе рассказывал. Но всё это переиначивается и используется для оскорблений. Например, я когда-то рассказал, что у меня внук в Германии (один из 5). Сколько раз после этого песикот писал, что я умничаю, хотя своих внуков отправил за границу. Рассказывал, кем и когда я работал и в Союзе, и после. И что в партии не был. Тем не менее, тот же песикот вместе с будивельником продолжают рассказывать о "парторге", а будивельник говорит, что после Союза я сидел на пенсии (это с 40 лет ). Не знаю, песикот продолжает или нет, давно не читаю (чс). Да и у Вас я не спрашивал сколько Вы донатите. Рассказали - это Ваш выбор. Но, простите, я не считаю донаты оправданием того, что человек не в армии. Я ни от кого не требую идти добровольцем и могу понять, что Вы не в армии просто потому, что пока не призвали. И не обвиняю в этом. А Вы упрекнули оппонента, что "отримав за держбюжет вищу освіту з військовою кафедрою, але має довідку що встиг медично поїзноситися, при цьому платить мізерні податки\донати". Ну что ж, он хорошо учился и смог поступить на бюджет. Здоровье у всех разное- кто-то доживает до 100 лет, а кто-то умирает ещё в детстве. Зарплати тоже разные. У Вас есть возможность донатить 20-40 тыс., а для кого-то и 200 очень много. На форуме мы не знаем друг друга в реальной жизни, поэтому можно спорить со взглядами, но не стоит переходить на личности. Да, и взгляды тоже желательно понять, а не вкладывать свои мысли и обвинять человека во всех смертных грехах (это не о Вас).
Я не казав що "молитесь", я казав що ви самий лояльний, погано читаєте. Я не виправдовуюсь, але сам можу вимагати поясненнь-виправдовуваннь, коли бачу безвідповідальність. Я так і не почув які в вас були претензії до могу допису, скоріш за все їх і не може бути з вашого боку, бо ви радянська людина схильна до патерналізму. Щоб хтось за когось вирішував проблеми не ясно на яких підставах. Так вже не буде, всі ресурси вичерпані, треба міняти підходи. Вчимось у китайців, соціальні рейтинги і т.і.
Bobua написав:2700грв/10(за куб)≈270кубів.≈2430кВт, або по 80кВт на добу. Цікаво, які витрати енергії у хатах? 1кВт/м2 за добу? Бо у квартирах менше половини кВт.
Залежить від будинку, може бути від 0,3 і до 3. В мене є старенька хата (спадок від бабусі) там витрати десь 300-400 кубів/місяць (залежно від температури на дворі) / 80 м2. В кума десь 1000 кВт*год (електроенергії) на 120 м2 нової хати, але там тепловий насос і повне отеплення.
Bobua написав:2700грв/10(за куб)≈270кубів.≈2430кВт, або по 80кВт на добу. Цікаво, які витрати енергії у хатах? 1кВт/м2 за добу? Бо у квартирах менше половини кВт.
Залежить від будинку, може бути від 0,3 і до 3. В мене є старенька хата (спадок від бабусі) там витрати десь 300-400 кубів/місяць (залежно від температури на дворі) / 80 м2. В кума десь 1000 кВт*год (електроенергії) на 120 м2 нової хати, але там тепловий насос і повне отеплення.
У меня в Киеве дача, 280 квм, прошлый месяц 450 кубов, температура внутри 20-21 градус. Но окна витринные, поэтому наверно так много.
Осмелившись на шанс с ГУР Украины ему следовало бы обрубать все корни с россией и начать жизнь с чистого лица.
Це як мінімум (умова необхідна, але не факт що достатня). А там ще багато чого. Я не знаю чи зміг би я врахувати всі ризики .Зі своїм життєвим досвідом. Але його мали навчити гурівці. Якщо він здатний до навчання. Або якщо їм цікаво щоб він жив. Можливо він відпрацьований матеріал для них. Але є як є.
Було дві спроби виходу. В першу ніч, 14 лютого, пішла перша десятка. Якій довелось вступити в стрілецький бій. Артилерія вже була наведена. Тільки троє поранених добралося назад. І якщо двоє добралося по темноті. То евакуація останнього відбулася вже зранку. І я, та ще троє добровольців, його несли. А день, це не той час для переміщень, так ще й таких важких. І як закономірний результат. З одного пораненого, стало нас ще 4. І це мені ще дуже повезло, що не втратив рухливість, а лишень отримав посмішку Джокера. Окей. Новий день, нова темнота. Генплан, або пан, або пропав. Формувались нові групи. Я не вникав. Так як сказали, що за пораненими приїде коробочка. Розслабився. Вирушали групи, одна за одною. На вулиці видимість була нульова. Це було тупо виживання. Кілометр по полю. Та купка котиків сліпих, керованих дроном. Ворожа артилерія. Дорога в Авдіївку всіяна нашими трупами. Чекати евак, я не лишився. Очолив групу, та вирушив в невідомість. Накрили. Проєбав групу. Але в кінцевому результаті, добрався до точки. І як перші групи повмирали стикаючись з ворогом. То наступних повели вже трохи в обхід. Це і дозволило, тим кому повезло, вийти. Евак не приїхав. Остання група покинула бункер. А цей діалог по рації, ранив нас в самі наші глубини: Поранений. А що, еваку не буде? Командир. Ні, не буде, залишайте 300 та спалюйте все. Він не знав, що говорить з пораненим. Залишилось як мінімум шість чоловік. І так само, було важко читати їхні повідомлення, в чаті в сигналі. Їхній відчай, та приреченість. Це завжди залишиться в нас. Гинуть самі сміливі.
Але кожне слово -- це лише чергове свідчення підлості тилів. Тилів, що бачили як змикається котел, і не вимагали якомога швидше і безпечніше відступити. Тилів усіх рангів -- від ухилянтів до зеленсько-сирських. Тилів, що граються у швидкісне новобудування:
... замість робити укріплення на фронті для відступу й хоч би відносно безпечного утримання...