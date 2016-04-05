Але кожне слово -- це лише чергове свідчення підлості тилів. Тилів, що бачили як змикається котел, і не вимагали якомога швидше і безпечніше відступити. Тилів усіх рангів -- від ухилянтів до зеленсько-сирських. Тилів, що граються у швидкісне новобудування:
... замість робити укріплення на фронті для відступу й хоч би відносно безпечного утримання...
Після цього західні ЗМІ повідомляли, що Військово-Повітряні сили Еквадору готуються до передачі США шести зенітно-ракетних комплексів "Оса-АКМ" типу MAPO 9M33, які пізніше будуть відправлені до України. Голова МЗС Еквадору Габріела Зоммерфельд заявила, що її країна не буде передавати будь-яку військову техніку Україні чи будь-якій іншій країні, яка бере участь у збройному конфлікті.
Для справки в України та Польші на початок війни було 80 та 64 такий систем
Investor_K написав:Будівельник Ви собі яку спеціальність та війська обрали?
Економічного донора Правда повторю десь раз десятий ТЦК - пройшов Отримав висновок - обмежено годний Отримав повістку з вимогою прибути по телефонному звінку... І на остаток - мені 58,5 років. Ще будуть дурні чи тупі питання до мене? А тепер в мене питання до людини з яскравим ніком - інвестор... Скільки заінвестували в місяць податків і донатів в середньому за останні 24 місяця? Бо в мене 50000+/- виходить...
Обовʼязково. Але ви десь бачили, що ті хто ставляють ці питання, відповідали на них про себе? Ніколи. То чому ви забули, куди посилати таких «запитувальників».
Ні Цих високих інтелектуалів посилати не треба , вони тільки того й можуть що на емоції тиснути А по факту - їм сказати нічого Тому їх треба постійно макати мордою у їх же фекаліїї, нехай нажруться власного гімна...
ПС Для всіх остальних Я не хвастаюсь еономічними питаннями...я просто роблю те що максимально ефективно мені вдається робити При цьому практично не можу бачити некрологів 18-60 річних..які там ВИКОНАЛИ СВІЙ ОБОВЯЗОК і вже нікому нічого не повинні доводити... Тому я тут стараюсь зробити все від мене можливе - щоб цих некрологів було менше... Щоб менше було молодих( і не тільки_ хлопців на милицях чи інвалідних візках... І дуже переживаю , що економіка бє і по мені..тому не можу виконати навіть свій мінімальний прогноз про 0,5 млн донатів/рік... Це мене гнітить..
А якісь інвестори ,власники кавалірок, захисники мукачівського котла,пенсіонери - з високо піднятою головою обговорюють дії влади/ЗСУ ..і при цьому навіть не удосужились сказати просто добре слово ТИМ ХТО ЗА НИХ ГИНЕ....
У 110-й бригаді підтвердили, що кількох тяжкопоранених і загиблих військовослужбовців не вдалося евакуювати під час відходу з позиції «Зеніт» в Авдіївці.
Про це повідомляє Телеграм-канал Суспільне Запоріжжя.
В бригаді зазначили, що через повне оточення опорного пункту «Зеніт» було прийнято рішення зв’язатися з координаційним центром і організаціями, які ведуть переговори з рф щодо обміну полонених для надання допомоги українським військовим. Російська сторона повідомила координаторів процесу, що погоджується провести евакуацію поранених і надати їм допомогу, а в подальшому — обміняти.
Раніше у мережі з’явилося відео розстрілу шістьох українських військових. Трьох загиблих впізнали рідні, загибель ще двох військовослужбовців підтвердили у бригаді, інформація щодо шостого бійця наразі не підтверджена, уточнили у 110-й бригаді.
Невозможно. Нафиг такая операция после которой никто другой вертолет не погонит. Прсто чувака заела тоска в эмиграции (писали что у убитого были проблемы с алкоголем) и он позвонил подруге что в его ситуации равно самоубийству.
Невозможно. Нафиг такая операция после которой никто другой вертолет не погонит. Прсто чувака заела тоска в эмиграции (писали что у убитого были проблемы с алкоголем) и он позвонил подруге что в его ситуации равно самоубийству.
Невозможно. Нафиг такая операция после которой никто другой вертолет не погонит. Прсто чувака заела тоска в эмиграции (писали что у убитого были проблемы с алкоголем) и он позвонил подруге что в его ситуации равно самоубийству.
Смерть Кузьминова подтвердил представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов. Сообщается о множественных огнестрельных ранениях и переезде его машиной. Но доказательств, что застрелен был именно он, нет. По сообщениям испанской прессы, застреленному украинцу было 33 года, в то время как Кузьминову — 28 лет. К тому же публикация о том, что убит пилот, впервые появились на одном из мелких испанских телеграм-каналов, насчитывающем менее 10 тысяч подписчиков, при этом с момента стрельбы в Вильяхойосе прошло уже пять дней. В гражданской гвардии Испании заявили, что не могут подтвердить сообщения об убийстве летчика Кузьминова. Так что как всегда понятно, что ничего не понятно.