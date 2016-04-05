Додано: Пон 19 лют, 2024 22:23

flyman написав: yama написав: vitaliiangel написав:

ну бо як можна працювати якщо по дорозі на роботу чи з роботи бусифікація ну бо як можна працювати якщо по дорозі на роботу чи з роботи бусифікація

9% не існує в природі, скоріше за все, так як або їх вже нема від слова зовсім, або виїхали на яке ПМЖ і лише числяться що ніби є, аналогічно 26% на окупованих територіях, число з довідника "стеля" 9% не існує в природі, скоріше за все, так як або їх вже нема від слова зовсім, або виїхали на яке ПМЖ і лише числяться що ніби є, аналогічно 26% на окупованих територіях, число з довідника "стеля"

Як виїхали? Не потрапивши в статистику??В України є:З майже 41млн всього.Якщо відняти аж 9років (з 16 до 25) то це мінус 5млн (≈9/(59-16)*24).19млн.Чоловічої статі -- 9.5млн.А на інфографіці 11.1млн-2.1млн(кримоордла)≈9млн.Непогано. Майже не занизили держ.дані. Чи може рахували ще і 59-60? Але то таке... Хіба що... на 3-4місяці?!Судячи ж новин:* працевлаштованих перевірять і вигребуть вантажників атб на 1/5 ставки, ≈1-2млн рекрутів,* “сили оборони” перерахують і з`ясують хто де був вже два роки..., ≈0.5млн для заміни,* “інволідів” пропустять через ще не пригодовані ВЛК, фальшивих мабуть є ≈1млн,* втікачі за кордон рано чи пізно схочуть щось якусь нерухомість в Україні, от тоді треба би їх “атрибутувати і верифікувати”, ≈ 0.5млн для війни років через 10?,* фопів половина може бути фальшивками, ≈0.25млн,* “невидимки”, 1млн, але цікаво, яка нерухомість у них на ІПН записана?3.75-4.75млн на моменті, а 0.5млн у глибокому резерві.Реально було би вийти на 3-4міс раз на два роки... (200тис щомісяця в режимі FIFO, 4.8млн за два роки).А ще було би гарно мати при владі хоч одну дорослу людину, здатну чесно повідомити людям, що:1) нам просто пощастило, коли на півночі, харківщині, херсонщині москвини відступили внаслідок нечисельності й логістич.проблем,2) наступати нам нема чим,3) треба глибоко вкопуватись і відступати в ту глибину, аби зберегти всіх, і дайте техніку, будматеріали, бетон... ще влітку 2022 треба було...,4) треба було набирати всіх можливих ще у 2022, а якщо тимчасово непотрібні -- то у відпустку без зарплати,5) відпустіть додому строковиків і виведених зі штату, а не тримайте їх у задуп`ї на “зарплаті” 500-800грв..., або сам би дав наказ, що всі такі їдуть додому у “безстрокове відрядження”,6) поранені солдати не повинні кататись по всій країні за папірцями (Мустафа Наєм), а так само у “безстрокове відрядження”, поки всі папірці не вродяться.7) до дупи ті “ротації”, якщо людей зривають з налагодженого побуту, везуть кудись в “дику природу”, змушують імітувати щасливе табірне життя, а потім у нове фронт.місце і починайте все з початку...