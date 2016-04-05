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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6857685868596860
Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 22:11

  budivelnik написав:Для всьопропалістів
Україна планує за рік мобілізувати 500 000 = 10 000 в тиждень/200ТЦК=50тиждень

Львів

наївняк
ви дійсно рахуєте що хтось каже правду скільки мобілізують, скільки потрібно?
від вас втрати приховують. приховують сдачу теріторій. приховують смерті. в мене сусіда на фарш порубало, є свідки - "їдьте самі шукайте свого сина", без вісті пропавший 1,5 року
те, що кожному і відомо від знайомих - такого навіть писати не можна.
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 22:23

  flyman написав:
  yama написав:
  vitaliiangel написав:Зображення

ну бо як можна працювати якщо по дорозі на роботу чи з роботи бусифікація

9% не існує в природі, скоріше за все, так як або їх вже нема від слова зовсім, або виїхали на яке ПМЖ і лише числяться що ніби є, аналогічно 26% на окупованих територіях, число з довідника "стеля"


Як виїхали? Не потрапивши в статистику??





В України є: 24млн осіб від 16 до 59 років. З майже 41млн всього.

Якщо відняти аж 9років (з 16 до 25) то це мінус 5млн (≈9/(59-16)*24).
19млн.
Чоловічої статі -- 9.5млн.


А на інфографіці 11.1млн-2.1млн(кримоордла)≈9млн.

Непогано. Майже не занизили держ.дані. Чи може рахували ще і 59-60? Але то таке... Хіба що... на 3-4місяці?!


Судячи ж новин:
* працевлаштованих перевірять і вигребуть вантажників атб на 1/5 ставки, ≈1-2млн рекрутів,
* “сили оборони” перерахують і з`ясують хто де був вже два роки..., ≈0.5млн для заміни,
* “інволідів” пропустять через ще не пригодовані ВЛК, фальшивих мабуть є ≈1млн,
* втікачі за кордон рано чи пізно схочуть щось якусь нерухомість в Україні, от тоді треба би їх “атрибутувати і верифікувати”, ≈ 0.5млн для війни років через 10?,
* фопів половина може бути фальшивками, ≈0.25млн,
* “невидимки”, 1млн, але цікаво, яка нерухомість у них на ІПН записана?

3.75-4.75млн на моменті, а 0.5млн у глибокому резерві.
Реально було би вийти на 3-4міс раз на два роки... (200тис щомісяця в режимі FIFO, 4.8млн за два роки).



А ще було би гарно мати при владі хоч одну дорослу людину, здатну чесно повідомити людям, що:

1) нам просто пощастило, коли на півночі, харківщині, херсонщині москвини відступили внаслідок нечисельності й логістич.проблем,
2) наступати нам нема чим,
3) треба глибоко вкопуватись і відступати в ту глибину, аби зберегти всіх, і дайте техніку, будматеріали, бетон... ще влітку 2022 треба було...,
4) треба було набирати всіх можливих ще у 2022, а якщо тимчасово непотрібні -- то у відпустку без зарплати,
5) відпустіть додому строковиків і виведених зі штату, а не тримайте їх у задуп`ї на “зарплаті” 500-800грв..., або сам би дав наказ, що всі такі їдуть додому у “безстрокове відрядження”,
6) поранені солдати не повинні кататись по всій країні за папірцями (Мустафа Наєм), а так само у “безстрокове відрядження”, поки всі папірці не вродяться.
7) до дупи ті “ротації”, якщо людей зривають з налагодженого побуту, везуть кудись в “дику природу”, змушують імітувати щасливе табірне життя, а потім у нове фронт.місце і починайте все з початку...
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 22:23

  Дюрі-бачі написав:
  ЛАД написав:Не уверен, но сильно подозреваю, что то же самое будет вскоре с ФПВ.

ИМХО як тільки допилять автопілот - так FPV закінчаться, але за дронами і роботами - майбутнє війни.

Может закончиться и без автопилота, как с Байрактаром - научатся бороться. Это не сложно, помехоустойчивость у них так себе, во всяком случае, у дешёвых.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 22:36

  fox767676 написав:
  ЛАД написав:................
А Вы упрекнули оппонента, что "отримав за держбюжет вищу освіту з військовою кафедрою, але має довідку що встиг медично поїзноситися, при цьому платить мізерні податки\донати". Ну что ж, он хорошо учился и смог поступить на бюджет. Здоровье у всех разное- кто-то доживает до 100 лет, а кто-то умирает ещё в детстве. Зарплаты тоже разные. У Вас есть возможность донатить 20-40 тыс., а для кого-то и 200 очень много.
На форуме мы не знаем друг друга в реальной жизни, поэтому можно спорить со взглядами, но не стоит переходить на личности. Да, и взгляды тоже желательно понять, а не вкладывать свои мысли и обвинять человека во всех смертных грехах (это не о Вас).

..............
Я так і не почув які в вас були претензії до могу допису, скоріш за все їх і не може бути з вашого боку, бо ви радянська людина схильна до патерналізму. Щоб хтось за когось вирішував проблеми не ясно на яких підставах. Так вже не буде, всі ресурси вичерпані, треба міняти підходи. Вчимось у китайців, соціальні рейтинги і т.і.

Претензии я, вроде, написал.
Если было не понятно, то сейчас оставил только их и подчеркнул.
Но теперь, после этого поста возникла ещё одна. :)
Вы знакомы со мной? Знаете, до чого я схильний? Я кого-то просил вирішувати мої проблеми? Какое отношение к нашему разговору имеет патернализм? Это не "переход на личности?

Какие ресурси вичерпані?
Почему и чему надо учиться у китайцев? Почему не у немцев, или шведов, или американцев?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 22:44

  Hotab написав:Howl ,

Осмелившись на шанс с ГУР Украины ему следовало бы обрубать все корни с россией и начать жизнь с чистого лица.


Це як мінімум (умова необхідна, але не факт що достатня). А там ще багато чого. Я не знаю чи зміг би я врахувати всі ризики .Зі своїм життєвим досвідом. Але його мали навчити гурівці. Якщо він здатний до навчання. Або якщо їм цікаво щоб він жив. Можливо він відпрацьований матеріал для них.
Але є як є.

Может, и відпрацьований.
Но если думать о повторении такой операции, то его жизнь на вес золота. Кто ещё решится, зная, что через пару месяцев убьют.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 22:52

Бетон ,

ви дійсно рахуєте що хтось каже правду скільки мобілізують, скільки потрібно?
від вас втрати приховують. приховують сдачу теріторій. приховують смерті. в мене сусіда на фарш порубало, є свідки - "їдьте самі шукайте свого сина", без вісті пропавший 1,5 року


Не занадто багато «всепропащих» інсайдів від вас?
Не забагато у вас, звичайної переляканої від війни людини, знайомих на фронті?
Ви точно той, за кого себе подаєте?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 22:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Тревожно…

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