ЛАД написав:................ А Вы упрекнули оппонента, что "отримав за держбюжет вищу освіту з військовою кафедрою, але має довідку що встиг медично поїзноситися, при цьому платить мізерні податки\донати". Ну что ж, он хорошо учился и смог поступить на бюджет. Здоровье у всех разное- кто-то доживает до 100 лет, а кто-то умирает ещё в детстве. Зарплаты тоже разные. У Вас есть возможность донатить 20-40 тыс., а для кого-то и 200 очень много. На форуме мы не знаем друг друга в реальной жизни, поэтому можно спорить со взглядами, но не стоит переходить на личности. Да, и взгляды тоже желательно понять, а не вкладывать свои мысли и обвинять человека во всех смертных грехах (это не о Вас).
.............. Я так і не почув які в вас були претензії до могу допису, скоріш за все їх і не може бути з вашого боку, бо ви радянська людина схильна до патерналізму. Щоб хтось за когось вирішував проблеми не ясно на яких підставах. Так вже не буде, всі ресурси вичерпані, треба міняти підходи. Вчимось у китайців, соціальні рейтинги і т.і.
Претензии я, вроде, написал. Если было не понятно, то сейчас оставил только их и подчеркнул. Но теперь, после этого поста возникла ещё одна. Вы знакомы со мной? Знаете, до чого я схильний? Я кого-то просил вирішувати мої проблеми? Какое отношение к нашему разговору имеет патернализм? Это не "переход на личности?
Какие ресурси вичерпані? Почему и чему надо учиться у китайцев? Почему не у немцев, или шведов, или американцев?
Потому что Китай последний локомотив мировой экономики, технологический лидер, Немцы сошли с дистанции еще в 90-х. Ну и чем немцы могут похвастаться в социальном управлении, применительно к которому я упомянул социальные рейтинги, - завозом неадаптируемых мигрантов с которыми не знают что делать и которые гадят им на головы ? Здоровья у оппонента хватало поступить на военку и выучиться на лейтенанта за гос.бюджет. Но он его профукал за 20 лет, и денежки налогоплательщиков вместе с ним. И другие должны за него и армию спонсировать и по окопам лазить? А может что-то в консерватории поправить и к ответственности двуногий скот приучить ? Не бухать, не голосовать назло предыдущим кумирам? "Патернализм" вам не понравился. Вас тут пинают все направо-налево,такими словами что уши в трубочку заворачиваются, а вы рещили к культурному человеку придраться. Нехорошо.
Не очень понятно о какой "бывшей" идёт речь. О жене?
«Жена» та «бывшая» зазвичай різні речі)
Ну почему, жена тоже бывает "бывшей". А "бывших" не жён бывает много. И вызывать "бывшую" не жену из России в Испанию, надо быть полным идиотом. Он в 27 лет не мог себе какую-нибудь испанку найти? Парень, вроде, нормальный, не калека, не урод.
И вызывать "бывшую" не жену из России в Испанию, надо быть полным идиотом
Или под сливой. 27 еще тот возраст, когда наломать дров легко. Ну и вообще… я не физиогномик, но по лицу чет мне он не внушает ума , необходимой расчетливости и хладнокровия. Нет там яиц. По его перелету в Украину … Я не знаю правды, и может оф.. версия тоже не правдивая, но при таком перелете через границу (коль уж он решился) надо «валить» сразу 2-х остальных членов экипажа. Прилететь куда надо он бы без проблем справился и сам. Валить сразу и хладнокровно. А не вот этот детский сад «побежали , их наверное застрелили». Они вообще могли завалить всю операцию. Но, повторюсь, нам могут говорить совсем не то что было в реальности.