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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 19 лют, 2024 23:49
adeges написав: budivelnik написав:
Скільки заінвестували в місяць податків і донатів в середньому за останні 24 місяця?
Бо в мене 50000+/- виходить...
Скільки ПДВ в 50000?
Ще один бажаючий пошукати пісчинку в чужому оці не помічаючий своєї колоди...
А-ну
Спробуй сам написати суму ПДВ і приведи алгоритм розрахунку який тебе до цієї суми привів...
Ну і звичайно перш ніж когось питати - просвіти нас несчасних -
а - суму ПДВ якути ТИ сплатив на рахунки Держави ( а не в чеку)
б - суми податків без ПДВ
в - розмір донатів...
Як тільки озвучиш - так разом і посміємось
А от над ким - від тебе залежить
Отже
Цифри в студію...
ПС
Зверніть увагу на недолугість опонентів
а - донати йдуть без ПДВ
б - якщо опонент здурі вирішить заявити що він купує товари з ПДВ - то тоді мої суми автоматично збільшаться ще десь на 10000 грн в місяць..я ж також купую товари і в моїх чеках також присутнє і ПДВ і Акциз (алкоголь/сигарети не до мене - але палива там буде багатенько)
Отже чекаємо як буде викручуватись...просто цікаво
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Додано: Пон 19 лют, 2024 23:51
fox767676 написав:
..........
Потому что Китай последний локомотив мировой экономики, технологический лидер, Немцы сошли с дистанции еще в 90-х. Ну и чем немцы могут похвастаться в социальном управлении, применительно к которому я упомянул социальные рейтинги, - завозом неадаптируемых мигрантов с которыми не знают что делать и которые гадят им на головы ?
Здоровья у оппонента хватало поступить на военку и выучиться на лейтенанта за гос.бюджет. Но он его профукал за 20 лет, и денежки налогоплательщиков вместе с ним. И другие должны за него и армию спонсировать и по окопам лазить? А может что-то в консерватории поправить и к ответственности двуногий скот приучить ? Не бухать, не голосовать назло предыдущим кумирам?
"Патернализм" вам не понравился. Вас тут пинают все направо-налево,такими словами что уши в трубочку заворачиваются, а вы рещили к культурному человеку придраться. Нехорошо.
Простите, так Вы о "технологическом лидере" или о "социальном управлении"?
Если о "технологическом лидере", то сомневаюсь, что Китай уже такой.
Если о "социальном управлении", то слабо знаком с ситуацией в Китае, но тоже сомневаюсь, что он является образцом.
"Завозом неадаптируемых мигрантов" немцы не занимаются - мигранты сами к ним едут. Так же, как сегодня наши беженцы, которые вполне себе адаптируемые.
Здоровье человек не обязательно "профукал". Это далеко не всегда связано с алкоголем или ещё чем-то таким. Совсем не обязательно, что это его вина. И попрекать человека этим, не зная его, не стоит. Да и зная, тоже. Вряд ли кто-то радуется тому, что потерял здоровье. И уж точно не надо называть "двуногим скотом".
"голосовать назло предыдущим кумирам" - у нас часто нет другого выбора. Гірше аби інше.
Меня пинают "такими словами что уши в трубочку заворачиваются" - модераторы так, видимо, не считают.
Это меня ещё в последнее время банить почти перестали. Ещё недавно это было регулярным развлечением, причём сроки были приличные. Хотя пишу всё время одно и то же.
А те, кто пинает... Некоторые в чс и я этого просто не вижу. Некоторые... Знаете, есть категория людей, на которых не обижаются.
К Вам я не придрался, просто не хочу, чтобы культурный человек усваивал стиль общения, принятый на этом форуме.
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Додано: Пон 19 лют, 2024 23:52
Hotab написав:
........Но, повторюсь, нам могут говорить совсем не то что было в реальности
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Додано: Вів 20 лют, 2024 00:02
ЛАД написав: fox767676 написав:
..........
Потому что Китай последний локомотив мировой экономики, технологический лидер, Немцы сошли с дистанции еще в 90-х. Ну и чем немцы могут похвастаться в социальном управлении, применительно к которому я упомянул социальные рейтинги, - завозом неадаптируемых мигрантов с которыми не знают что делать и которые гадят им на головы ?
Здоровья у оппонента хватало поступить на военку и выучиться на лейтенанта за гос.бюджет. Но он его профукал за 20 лет, и денежки налогоплательщиков вместе с ним. И другие должны за него и армию спонсировать и по окопам лазить? А может что-то в консерватории поправить и к ответственности двуногий скот приучить ? Не бухать, не голосовать назло предыдущим кумирам?
"Патернализм" вам не понравился. Вас тут пинают все направо-налево,такими словами что уши в трубочку заворачиваются, а вы рещили к культурному человеку придраться. Нехорошо.
Простите, так Вы о "технологическом лидере" или о "социальном управлении"?
Если о "технологическом лидере", то сомневаюсь, что Китай уже такой.
Если о "социальном управлении", то слабо знаком с ситуацией в Китае, но тоже сомневаюсь, что он является образцом.
"Завозом неадаптируемых мигрантов" немцы не занимаются - мигранты сами к ним едут. Так же, как сегодня наши беженцы, которые вполне себе адаптируемые.
Здоровье человек не обязательно "профукал". Это далеко не всегда связано с алкоголем или ещё чем-то таким. Совсем не обязательно, что это его вина. И попрекать человека этим, не зная его, не стоит. Да и зная, тоже. Вряд ли кто-то радуется тому, что потерял здоровье. И уж точно не надо называть "двуногим скотом".
"голосовать назло предыдущим кумирам" - у нас часто нет другого выбора. Гірше аби інше.
Меня пинают "такими словами что уши в трубочку заворачиваются" - модераторы так, видимо, не считают.
Это меня ещё в последнее время банить почти перестали. Ещё недавно это было регулярным развлечением, причём сроки были приличные. Хотя пишу всё время одно и то же.
А те, кто пинает... Некоторые в чс и я этого просто не вижу. Некоторые... Знаете, есть категория людей, на которых не обижаются.
К Вам я не придрался, просто не хочу, чтобы культурный человек усваивал стиль общения, принятый на этом форуме.
До речі,
вкрав з іншого форума:
власники паїв що отримали під час так званої "адмінреформи" на землі треба здоров'я, силу, час і можливість працювати
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fox767676
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Додано: Вів 20 лют, 2024 00:03
ЛАД написав: Hotab написав:ЛАД
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Не очень понятно о какой "бывшей" идёт речь.
О жене?
«Жена» та «бывшая» зазвичай різні речі)
Ну почему, жена тоже бывает "бывшей".
А "бывших" не жён бывает много.
И вызывать "бывшую" не жену из России в Испанию, надо быть полным идиотом. Он в 27 лет не мог себе какую-нибудь испанку найти? Парень, вроде, нормальный, не калека, не урод.
Вы видели тех испанок? Все мало мальски симпатичные все с Украины) Или Румынии))
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Додано: Вів 20 лют, 2024 00:08
Все ж таки є певний прогрес за 100 років
На той час українські делегації не отримали жодної підтримки з боку Франції та Великої Британії. Хоча було досягнуто певних домовленостей, але жодна з держав не надала жодної фактичної підтримки, оскільки загалом їх зацікавлення полягали у відновленні Польщі та єдиної антибільшовицької Росії[5]. Таким чином, українські делегати Арнольд Марголін і Теофіл Окуневський покладали великі надії на американську місію, але врешті-решт виявили її ще більш категоричною, ніж французька та британська:
Ця зустріч, яка відбулася 30 червня, справила надзвичайне враження як на мене, так і на Окуневського. Ленсінг продемонстрував повне незнання ситуації та сліпу віру в Колчака та Денікіна. Він категорично наполягав на тому, щоб український уряд визнав Колчака верховним правителем і лідером усіх антибільшовицьких армій. Коли мова зайшла про принципи Вільсона, застосування яких було зумовлене стосовно народів колишньої Австро-Угорської монархії, Лансінг сказав, що він знає лише про єдиний російський народ і що єдиним способом відновлення Росії є федерація за зразком на США. Коли я спробував довести йому, що приклад США свідчить про необхідність попереднього існування окремих штатів як суб'єктів для будь-яких можливих домовленостей між ними в майбутньому, він ухилився від відповіді і знову почав вперто закликати нас визнати Колчака. [...] Ось як насправді ці принципи були реалізовані. США підтримали Колчака, Англія — Денінікіна та Юденича, Франція — Галлера ... Тільки Петлюра залишився без жодної підтримки.
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Додано: Вів 20 лют, 2024 00:11
Hotab это что, допрос?
Надо освобождать. Кем? Хз, если честно кем. И есть ли у нас силы для его освобождения.
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Andrey2512
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Додано: Вів 20 лют, 2024 00:16
Andrey2512 написав:Hotab
это что, допрос?
Надо освобождать. Кем? Хз, если честно кем. И есть ли у нас силы для его освобождения.
Нет, не допрос.
Ваша личная
позиция интересна.
Бытует мнение, что интерес освобождать должен быть в первую очередь как раз у тех, кого оккупировали. Ну типа «кому как не вам». Я участвовал до весны 2023. Херсон (у меня там квартира ) был освобожден осенью 2022. (Это на случай вопросов о моем личном интересе).
Как вы относитесь к вышеупомянутому мнению?
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Hotab
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