Додано: Пон 19 лют, 2024 23:51

fox767676 написав: ..........

Потому что Китай последний локомотив мировой экономики, технологический лидер, Немцы сошли с дистанции еще в 90-х. Ну и чем немцы могут похвастаться в социальном управлении, применительно к которому я упомянул социальные рейтинги, - завозом неадаптируемых мигрантов с которыми не знают что делать и которые гадят им на головы ?

Здоровья у оппонента хватало поступить на военку и выучиться на лейтенанта за гос.бюджет. Но он его профукал за 20 лет, и денежки налогоплательщиков вместе с ним. И другие должны за него и армию спонсировать и по окопам лазить? А может что-то в консерватории поправить и к ответственности двуногий скот приучить ? Не бухать, не голосовать назло предыдущим кумирам?

"Патернализм" вам не понравился. Вас тут пинают все направо-налево,такими словами что уши в трубочку заворачиваются, а вы рещили к культурному человеку придраться. Нехорошо. ..........Потому что Китай последний локомотив мировой экономики, технологический лидер, Немцы сошли с дистанции еще в 90-х. Ну и чем немцы могут похвастаться в социальном управлении, применительно к которому я упомянул социальные рейтинги, - завозом неадаптируемых мигрантов с которыми не знают что делать и которые гадят им на головы ?Здоровья у оппонента хватало поступить на военку и выучиться на лейтенанта за гос.бюджет. Но он его профукал за 20 лет, и денежки налогоплательщиков вместе с ним. И другие должны за него и армию спонсировать и по окопам лазить? А может что-то в консерватории поправить и к ответственности двуногий скот приучить ? Не бухать, не голосовать назло предыдущим кумирам?"Патернализм" вам не понравился. Вас тут пинают все направо-налево,такими словами что уши в трубочку заворачиваются, а вы рещили к культурному человеку придраться. Нехорошо.

Простите, так Вы о "технологическом лидере" или о "социальном управлении"?Если о "технологическом лидере", то сомневаюсь, что Китай уже такой.Если о "социальном управлении", то слабо знаком с ситуацией в Китае, но тоже сомневаюсь, что он является образцом."Завозом неадаптируемых мигрантов" немцы не занимаются - мигранты сами к ним едут. Так же, как сегодня наши беженцы, которые вполне себе адаптируемые.Здоровье человек не обязательно "профукал". Это далеко не всегда связано с алкоголем или ещё чем-то таким. Совсем не обязательно, что это его вина. И попрекать человека этим, не зная его, не стоит. Да и зная, тоже. Вряд ли кто-то радуется тому, что потерял здоровье. И уж точно не надо называть "двуногим скотом"."голосовать назло предыдущим кумирам" - у нас часто нет другого выбора. Гірше аби інше.Меня пинают "такими словами что уши в трубочку заворачиваются" - модераторы так, видимо, не считают.Это меня ещё в последнее время банить почти перестали. Ещё недавно это было регулярным развлечением, причём сроки были приличные. Хотя пишу всё время одно и то же.А те, кто пинает... Некоторые в чс и я этого просто не вижу. Некоторые... Знаете, есть категория людей, на которых не обижаются.К Вам я не придрался, просто не хочу, чтобы культурный человек усваивал стиль общения, принятый на этом форуме.