budivelnik написав:Скільки заінвестували в місяць податків і донатів в середньому за останні 24 місяця? Бо в мене 50000+/- виходить...
Скільки ПДВ в 50000?
Ще один бажаючий пошукати пісчинку в чужому оці не помічаючий своєї колоди...
А-ну Спробуй сам написати суму ПДВ і приведи алгоритм розрахунку який тебе до цієї суми привів...
Ну і звичайно перш ніж когось питати - просвіти нас несчасних - а - суму ПДВ якути ТИ сплатив на рахунки Держави ( а не в чеку) б - суми податків без ПДВ в - розмір донатів...
Як тільки озвучиш - так разом і посміємось А от над ким - від тебе залежить
Отже Цифри в студію...
ПС Зверніть увагу на недолугість опонентів а - донати йдуть без ПДВ б - якщо опонент здурі вирішить заявити що він купує товари з ПДВ - то тоді мої суми автоматично збільшаться ще десь на 10000 грн в місяць..я ж також купую товари і в моїх чеках також присутнє і ПДВ і Акциз (алкоголь/сигарети не до мене - але палива там буде багатенько)
Отже чекаємо як буде викручуватись...просто цікаво
fox767676 написав:.......... Потому что Китай последний локомотив мировой экономики, технологический лидер, Немцы сошли с дистанции еще в 90-х. Ну и чем немцы могут похвастаться в социальном управлении, применительно к которому я упомянул социальные рейтинги, - завозом неадаптируемых мигрантов с которыми не знают что делать и которые гадят им на головы ? Здоровья у оппонента хватало поступить на военку и выучиться на лейтенанта за гос.бюджет. Но он его профукал за 20 лет, и денежки налогоплательщиков вместе с ним. И другие должны за него и армию спонсировать и по окопам лазить? А может что-то в консерватории поправить и к ответственности двуногий скот приучить ? Не бухать, не голосовать назло предыдущим кумирам? "Патернализм" вам не понравился. Вас тут пинают все направо-налево,такими словами что уши в трубочку заворачиваются, а вы рещили к культурному человеку придраться. Нехорошо.
Простите, так Вы о "технологическом лидере" или о "социальном управлении"? Если о "технологическом лидере", то сомневаюсь, что Китай уже такой. Если о "социальном управлении", то слабо знаком с ситуацией в Китае, но тоже сомневаюсь, что он является образцом. "Завозом неадаптируемых мигрантов" немцы не занимаются - мигранты сами к ним едут. Так же, как сегодня наши беженцы, которые вполне себе адаптируемые.
Здоровье человек не обязательно "профукал". Это далеко не всегда связано с алкоголем или ещё чем-то таким. Совсем не обязательно, что это его вина. И попрекать человека этим, не зная его, не стоит. Да и зная, тоже. Вряд ли кто-то радуется тому, что потерял здоровье. И уж точно не надо называть "двуногим скотом". "голосовать назло предыдущим кумирам" - у нас часто нет другого выбора. Гірше аби інше.
Меня пинают "такими словами что уши в трубочку заворачиваются" - модераторы так, видимо, не считают. Это меня ещё в последнее время банить почти перестали. Ещё недавно это было регулярным развлечением, причём сроки были приличные. Хотя пишу всё время одно и то же. А те, кто пинает... Некоторые в чс и я этого просто не вижу. Некоторые... Знаете, есть категория людей, на которых не обижаются. К Вам я не придрался, просто не хочу, чтобы культурный человек усваивал стиль общения, принятый на этом форуме.
fox767676 написав:.......... Потому что Китай последний локомотив мировой экономики, технологический лидер, Немцы сошли с дистанции еще в 90-х. Ну и чем немцы могут похвастаться в социальном управлении, применительно к которому я упомянул социальные рейтинги, - завозом неадаптируемых мигрантов с которыми не знают что делать и которые гадят им на головы ? Здоровья у оппонента хватало поступить на военку и выучиться на лейтенанта за гос.бюджет. Но он его профукал за 20 лет, и денежки налогоплательщиков вместе с ним. И другие должны за него и армию спонсировать и по окопам лазить? А может что-то в консерватории поправить и к ответственности двуногий скот приучить ? Не бухать, не голосовать назло предыдущим кумирам? "Патернализм" вам не понравился. Вас тут пинают все направо-налево,такими словами что уши в трубочку заворачиваются, а вы рещили к культурному человеку придраться. Нехорошо.
Простите, так Вы о "технологическом лидере" или о "социальном управлении"? Если о "технологическом лидере", то сомневаюсь, что Китай уже такой. Если о "социальном управлении", то слабо знаком с ситуацией в Китае, но тоже сомневаюсь, что он является образцом. "Завозом неадаптируемых мигрантов" немцы не занимаются - мигранты сами к ним едут. Так же, как сегодня наши беженцы, которые вполне себе адаптируемые.
Здоровье человек не обязательно "профукал". Это далеко не всегда связано с алкоголем или ещё чем-то таким. Совсем не обязательно, что это его вина. И попрекать человека этим, не зная его, не стоит. Да и зная, тоже. Вряд ли кто-то радуется тому, что потерял здоровье. И уж точно не надо называть "двуногим скотом". "голосовать назло предыдущим кумирам" - у нас часто нет другого выбора. Гірше аби інше.
Меня пинают "такими словами что уши в трубочку заворачиваются" - модераторы так, видимо, не считают. Это меня ещё в последнее время банить почти перестали. Ещё недавно это было регулярным развлечением, причём сроки были приличные. Хотя пишу всё время одно и то же. А те, кто пинает... Некоторые в чс и я этого просто не вижу. Некоторые... Знаете, есть категория людей, на которых не обижаются. К Вам я не придрался, просто не хочу, чтобы культурный человек усваивал стиль общения, принятый на этом форуме.
До речі, вкрав з іншого форума:
власники паїв що отримали під час так званої "адмінреформи" на землі треба здоров'я, силу, час і можливість працювати
Не очень понятно о какой "бывшей" идёт речь. О жене?
«Жена» та «бывшая» зазвичай різні речі)
Ну почему, жена тоже бывает "бывшей". А "бывших" не жён бывает много. И вызывать "бывшую" не жену из России в Испанию, надо быть полным идиотом. Он в 27 лет не мог себе какую-нибудь испанку найти? Парень, вроде, нормальный, не калека, не урод.
Вы видели тех испанок? Все мало мальски симпатичные все с Украины) Или Румынии))
На той час українські делегації не отримали жодної підтримки з боку Франції та Великої Британії. Хоча було досягнуто певних домовленостей, але жодна з держав не надала жодної фактичної підтримки, оскільки загалом їх зацікавлення полягали у відновленні Польщі та єдиної антибільшовицької Росії[5]. Таким чином, українські делегати Арнольд Марголін і Теофіл Окуневський покладали великі надії на американську місію, але врешті-решт виявили її ще більш категоричною, ніж французька та британська: Ця зустріч, яка відбулася 30 червня, справила надзвичайне враження як на мене, так і на Окуневського. Ленсінг продемонстрував повне незнання ситуації та сліпу віру в Колчака та Денікіна. Він категорично наполягав на тому, щоб український уряд визнав Колчака верховним правителем і лідером усіх антибільшовицьких армій. Коли мова зайшла про принципи Вільсона, застосування яких було зумовлене стосовно народів колишньої Австро-Угорської монархії, Лансінг сказав, що він знає лише про єдиний російський народ і що єдиним способом відновлення Росії є федерація за зразком на США. Коли я спробував довести йому, що приклад США свідчить про необхідність попереднього існування окремих штатів як суб'єктів для будь-яких можливих домовленостей між ними в майбутньому, він ухилився від відповіді і знову почав вперто закликати нас визнати Колчака. [...] Ось як насправді ці принципи були реалізовані. США підтримали Колчака, Англія — Денінікіна та Юденича, Франція — Галлера ... Тільки Петлюра залишився без жодної підтримки.
Надо освобождать. Кем? Хз, если честно кем. И есть ли у нас силы для его освобождения.
Нет, не допрос. Ваша личная позиция интересна. Бытует мнение, что интерес освобождать должен быть в первую очередь как раз у тех, кого оккупировали. Ну типа «кому как не вам». Я участвовал до весны 2023. Херсон (у меня там квартира ) был освобожден осенью 2022. (Это на случай вопросов о моем личном интересе). Как вы относитесь к вышеупомянутому мнению?
Hotab Такое мнение «вас оккупировали - вы сами и освобождайте» бытует у недалёких людей, которых очень много. Уж от этого хуторства мы, наверное, никогда не избавимся.
Знаю по себе и по своим землякам. УБД я получил еще далековато до 22 года и знаю каково это, когда возле твоего дома пожар, а чуть дальше от Востока у всех всё збс. Кстати, сейчас это возвращается, только вот условия более ужасающие.
Получается, с 2014 до 2022 - ипитесь сами как хотите, потом голосование по приколу, а теперь «вас там крепят, вот сами там и воюйте».
Я - дурак квартиру купил на окраине города, в 15 км от Широкино 😂 вот как хотелось верить в то, что всё будет ок))) а в других городах, в 2022 году, после нескольких прилётов некоторые свалили в Польшу )))
Невозможно. Нафиг такая операция после которой никто другой вертолет не погонит. Прсто чувака заела тоска в эмиграции (писали что у убитого были проблемы с алкоголем) и он позвонил подруге что в его ситуации равно самоубийству.
229 - встановлення грошової винагороди за добровільно передану ЗСУ придатну для застосування бойову техніку держави-агресора. Літак та корабель 1 млн $, танк 100 тис $, бронетранспортер 50 тис $ та інші цікаві позиції // в цілому (320)