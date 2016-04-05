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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 20 лют, 2024 02:01
budivelnik написав:
Ще один бажаючий пошукати пісчинку в чужому оці не помічаючий своєї колоди...
А-ну
Спробуй сам написати суму ПДВ і приведи алгоритм розрахунку який тебе до цієї суми привів...
Ну і звичайно перш ніж когось питати - просвіти нас несчасних -
а - суму ПДВ якути ТИ сплатив на рахунки Держави ( а не в чеку)
б - суми податків без ПДВ
в - розмір донатів...
За 2022 рік:
Суми прямих податків згідно даних в кабінетах на tax.gov.ua, pfu.gov.ua, або відповідних звітах які можна сформувати через Дію, округлив вниз до 1000:
фоп 5% - 106,000₴
фоп ЕСВ - 14,000₴
в/ч ПДФО - 175,000₴
в/ч ПФ - 150,000₴
Сумарно 445к, або 37к щомісячно (включаючи довоєнні січень та лютий)
Податок на дохід з гривневих депозитів - 40,000₴
Курсовий податок (це коли пів-року здавав валютну виручку ФОП по штучному курсу 29.25 при реальному 40 і вище) - 350,000₴
ПДВ - 600,000₴, алгоритм розрахунку очевидний - це суми які були (чи будуть) перераховані податковому агенту для їх подальшой сплати державі, плюс часткова компенсація його збитків в результаті надання державі безпроцентного кредиту та адміністрування податку. грубо десь 20% від моїх вже оподаткованих доходів за відповідний період (так, саме доходів, тому що суттєві витрати за межами 0.01% світового ринку - 24.02.2022 були заборонені)
Донати - $2000 за перші 2 тижні війни, перший час після мобілізації було трохи не до того..., після часткової відміни курсового податку - 20-30к грн щомісяця. Сумарно за 2022-й рік точно не менше 200,000₴.
За 2023 - податки ще не рахував, але вже не ~1,400,000₴, а десь вдвічі менше, донати ~400,000₴
budivelnik написав:
Як тільки озвучиш - так разом і посміємось
А от над ким - від тебе залежить
Грішно сміятися над прапорщиком, який майже 2 роки тому визнаний ВЛК цілком придатним, але досі не в ЗСУ та строїть тут із себе супербізнесмена (ага, ТОВ-ка із 4-ма найманими працівниками за півтори мінімалки) та хизується сплаченими податками які в рази меньші, ніж платять тисячі вже мобілізованих.
Єдине відчуття - це огида.
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candle645
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Додано: Вів 20 лют, 2024 06:17
candle645 написав:
Грішно сміятися над прапорщиком, який майже 2 роки тому визнаний ВЛК цілком придатним, але досі не в ЗСУ та строїть тут із себе супербізнесмена (ага, ТОВ-ка із 4-ма найманими працівниками за півтори мінімалки) та хизується сплаченими податками які в рази меньші, ніж платять тисячі вже мобілізованих.
Єдине відчуття - це огида.
[/quote]
Люто плюсую!)) Всем доброе утро!
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Ostrv
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Додано: Вів 20 лют, 2024 06:59
ПРИГОТУВАТИСЯ
Вт 20 фев, 2024 06:57
🚨 Нероби теж мають платити податки
Офіс Президента України розглядає ініціативу, яка може змінити підходи до працевлаштування та податкової системи в країні. Міркують над введення податку на нероб.
🔍 Деталі ініціативи:
Цільова аудиторія: Йдеться про приблизно 1 мільйон чоловіків мобілізаційного віку, які наразі не зайняті в Збройних Силах України та не мають офіційного місця роботи, а отже, не сплачують податки.
Мета: Ініціатива спрямована на стимулювання громадян до офіційного працевлаштування та внеску в державний бюджет через податки.
Розмір податку: Обговорюється можливість встановлення податку в розмірі 1500 грн на місяць, що потенційно може додати до бюджету до 1,5 млрд грн.
Наслідки невиплати: Громадяни, які ухилятимуться від сплати, можуть бути обмежені в праві користування державними послугами, керуванні автомобілем, виїзді за кордон, а також ризикують арештом та конфіскацією майна.
💡 Важливо: Сплата податку на нероб не звільняє від можливої мобілізації.
📜 Ця ініціатива може стати частиною законопроєкту про економічну мобілізацію, що розробляється владою.
Відповідно до оцінки юристів, введення такого податку може мати низку правових наслідків:
Грошова проблема: Як саме стягуватимуть кошти з безробітних?
Соціальні виплати: Існує ризик позбавлення людей, які не сплачуватимуть податок, соціальних виплат
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2
Додано: Вів 20 лют, 2024 07:09
sens написав:
ПРИГОТУВАТИСЯ
Вт 20 фев, 2024 06:57
🚨 Нероби теж мають платити податки
Офіс Президента України розглядає ініціативу, яка може змінити підходи до працевлаштування та податкової системи в країні. Міркують над введення податку на нероб.
🔍 Деталі ініціативи:
Цільова аудиторія: Йдеться про приблизно 1 мільйон чоловіків мобілізаційного віку, які наразі не зайняті в Збройних Силах України та не мають офіційного місця роботи, а отже, не сплачують податки.
Мета: Ініціатива спрямована на стимулювання громадян до офіційного працевлаштування та внеску в державний бюджет через податки.
Розмір податку: Обговорюється можливість встановлення податку в розмірі 1500 грн на місяць, що потенційно може додати до бюджету до 1,5 млрд грн.
Наслідки невиплати: Громадяни, які ухилятимуться від сплати, можуть бути обмежені в праві користування державними послугами, керуванні автомобілем, виїзді за кордон, а також ризикують арештом та конфіскацією майна.
💡 Важливо: Сплата податку на нероб не звільняє від можливої мобілізації.
📜 Ця ініціатива може стати частиною законопроєкту про економічну мобілізацію, що розробляється владою.
Відповідно до оцінки юристів, введення такого податку може мати низку правових наслідків:
Грошова проблема: Як саме стягуватимуть кошти з безробітних?
Соціальні виплати: Існує ризик позбавлення людей, які не сплачуватимуть податок, соціальних виплат
Ухилянтам з Німеччини, Польщі і з інших держав будуть штрафувати і переказувати в бюджет України частину ? Авжеж ні.
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