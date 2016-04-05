Додано: Вів 20 лют, 2024 02:01

budivelnik написав: Ще один бажаючий пошукати пісчинку в чужому оці не помічаючий своєї колоди...



А-ну

Спробуй сам написати суму ПДВ і приведи алгоритм розрахунку який тебе до цієї суми привів...



Ну і звичайно перш ніж когось питати - просвіти нас несчасних -

а - суму ПДВ якути ТИ сплатив на рахунки Держави ( а не в чеку)

б - суми податків без ПДВ

в - розмір донатів...

Ще один бажаючий пошукати пісчинку в чужому оці не помічаючий своєї колоди...А-нуСпробуй сам написати суму ПДВ і приведи алгоритм розрахунку який тебе до цієї суми привів...Ну і звичайно перш ніж когось питати - просвіти нас несчасних -а - суму ПДВ якути ТИ сплатив на рахунки Держави ( а не в чеку)б - суми податків без ПДВв - розмір донатів...

budivelnik написав: Як тільки озвучиш - так разом і посміємось

А от над ким - від тебе залежить

Як тільки озвучиш - так разом і посміємосьА от над ким - від тебе залежить

За 2022 рік:Суми прямих податків згідно даних в кабінетах на tax.gov.ua, pfu.gov.ua, або відповідних звітах які можна сформувати через Дію, округлив вниз до 1000:фоп 5% - 106,000₴фоп ЕСВ - 14,000₴в/ч ПДФО - 175,000₴в/ч ПФ - 150,000₴Сумарно 445к, або 37к щомісячно (включаючи довоєнні січень та лютий)Податок на дохід з гривневих депозитів - 40,000₴Курсовий податок (це коли пів-року здавав валютну виручку ФОП по штучному курсу 29.25 при реальному 40 і вище) - 350,000₴ПДВ - 600,000₴, алгоритм розрахунку очевидний - це суми які були (чи будуть) перераховані податковому агенту для їх подальшой сплати державі, плюс часткова компенсація його збитків в результаті надання державі безпроцентного кредиту та адміністрування податку. грубо десь 20% від моїх вже оподаткованих доходів за відповідний період (так, саме доходів, тому що суттєві витрати за межами 0.01% світового ринку - 24.02.2022 були заборонені)Донати - $2000 за перші 2 тижні війни, перший час після мобілізації було трохи не до того..., після часткової відміни курсового податку - 20-30к грн щомісяця. Сумарно за 2022-й рік точно не менше 200,000₴.За 2023 - податки ще не рахував, але вже не ~1,400,000₴, а десь вдвічі менше, донати ~400,000₴Грішно сміятися над прапорщиком, який майже 2 роки тому визнаний ВЛК цілком придатним, але досі не в ЗСУ та строїть тут із себе супербізнесмена (ага, ТОВ-ка із 4-ма найманими працівниками за півтори мінімалки) та хизується сплаченими податками які в рази меньші, ніж платять тисячі вже мобілізованих.Єдине відчуття - це огида.