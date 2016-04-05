budivelnik написав:Ще один бажаючий пошукати пісчинку в чужому оці не помічаючий своєї колоди...
А-ну Спробуй сам написати суму ПДВ і приведи алгоритм розрахунку який тебе до цієї суми привів...
Ну і звичайно перш ніж когось питати - просвіти нас несчасних - а - суму ПДВ якути ТИ сплатив на рахунки Держави ( а не в чеку) б - суми податків без ПДВ в - розмір донатів...
За 2022 рік: Суми прямих податків згідно даних в кабінетах на tax.gov.ua, pfu.gov.ua, або відповідних звітах які можна сформувати через Дію, округлив вниз до 1000: фоп 5% - 106,000₴ фоп ЕСВ - 14,000₴ в/ч ПДФО - 175,000₴ в/ч ПФ - 150,000₴ Сумарно 445к, або 37к щомісячно (включаючи довоєнні січень та лютий)
Податок на дохід з гривневих депозитів - 40,000₴ Курсовий податок (це коли пів-року здавав валютну виручку ФОП по штучному курсу 29.25 при реальному 40 і вище) - 350,000₴ ПДВ - 600,000₴, алгоритм розрахунку очевидний - це суми які були (чи будуть) перераховані податковому агенту для їх подальшой сплати державі, плюс часткова компенсація його збитків в результаті надання державі безпроцентного кредиту та адміністрування податку. грубо десь 20% від моїх вже оподаткованих доходів за відповідний період (так, саме доходів, тому що суттєві витрати за межами 0.01% світового ринку - 24.02.2022 були заборонені)
Донати - $2000 за перші 2 тижні війни, перший час після мобілізації було трохи не до того..., після часткової відміни курсового податку - 20-30к грн щомісяця. Сумарно за 2022-й рік точно не менше 200,000₴.
За 2023 - податки ще не рахував, але вже не ~1,400,000₴, а десь вдвічі менше, донати ~400,000₴
budivelnik написав:Як тільки озвучиш - так разом і посміємось А от над ким - від тебе залежить
Грішно сміятися над прапорщиком, який майже 2 роки тому визнаний ВЛК цілком придатним, але досі не в ЗСУ та строїть тут із себе супербізнесмена (ага, ТОВ-ка із 4-ма найманими працівниками за півтори мінімалки) та хизується сплаченими податками які в рази меньші, ніж платять тисячі вже мобілізованих. Єдине відчуття - це огида.
Офіс Президента України розглядає ініціативу, яка може змінити підходи до працевлаштування та податкової системи в країні. Міркують над введення податку на нероб.
🔍 Деталі ініціативи:
Цільова аудиторія: Йдеться про приблизно 1 мільйон чоловіків мобілізаційного віку, які наразі не зайняті в Збройних Силах України та не мають офіційного місця роботи, а отже, не сплачують податки. Мета: Ініціатива спрямована на стимулювання громадян до офіційного працевлаштування та внеску в державний бюджет через податки. Розмір податку: Обговорюється можливість встановлення податку в розмірі 1500 грн на місяць, що потенційно може додати до бюджету до 1,5 млрд грн. Наслідки невиплати: Громадяни, які ухилятимуться від сплати, можуть бути обмежені в праві користування державними послугами, керуванні автомобілем, виїзді за кордон, а також ризикують арештом та конфіскацією майна.
💡 Важливо: Сплата податку на нероб не звільняє від можливої мобілізації.
📜 Ця ініціатива може стати частиною законопроєкту про економічну мобілізацію, що розробляється владою.
Відповідно до оцінки юристів, введення такого податку може мати низку правових наслідків:
Грошова проблема: Як саме стягуватимуть кошти з безробітних? Соціальні виплати: Існує ризик позбавлення людей, які не сплачуватимуть податок, соціальних виплат
Офіс Президента України розглядає ініціативу, яка може змінити підходи до працевлаштування та податкової системи в країні. Міркують над введення податку на нероб.
🔍 Деталі ініціативи:
Цільова аудиторія: Йдеться про приблизно 1 мільйон чоловіків мобілізаційного віку, які наразі не зайняті в Збройних Силах України та не мають офіційного місця роботи, а отже, не сплачують податки. Мета: Ініціатива спрямована на стимулювання громадян до офіційного працевлаштування та внеску в державний бюджет через податки. Розмір податку: Обговорюється можливість встановлення податку в розмірі 1500 грн на місяць, що потенційно може додати до бюджету до 1,5 млрд грн. Наслідки невиплати: Громадяни, які ухилятимуться від сплати, можуть бути обмежені в праві користування державними послугами, керуванні автомобілем, виїзді за кордон, а також ризикують арештом та конфіскацією майна.
💡 Важливо: Сплата податку на нероб не звільняє від можливої мобілізації.
📜 Ця ініціатива може стати частиною законопроєкту про економічну мобілізацію, що розробляється владою.
Відповідно до оцінки юристів, введення такого податку може мати низку правових наслідків:
Грошова проблема: Як саме стягуватимуть кошти з безробітних? Соціальні виплати: Існує ризик позбавлення людей, які не сплачуватимуть податок, соціальних виплат
Ухилянтам з Німеччини, Польщі і з інших держав будуть штрафувати і переказувати в бюджет України частину ? Авжеж ні.
Офіс Президента України розглядає ініціативу, яка може змінити підходи до працевлаштування та податкової системи в країні. Міркують над введення податку на нероб.
🔍 Деталі ініціативи:
Цільова аудиторія: Йдеться про приблизно 1 мільйон чоловіків мобілізаційного віку, які наразі не зайняті в Збройних Силах України та не мають офіційного місця роботи, а отже, не сплачують податки. Мета: Ініціатива спрямована на стимулювання громадян до офіційного працевлаштування та внеску в державний бюджет через податки. Розмір податку: Обговорюється можливість встановлення податку в розмірі 1500 грн на місяць, що потенційно може додати до бюджету до 1,5 млрд грн. Наслідки невиплати: Громадяни, які ухилятимуться від сплати, можуть бути обмежені в праві користування державними послугами, керуванні автомобілем, виїзді за кордон, а також ризикують арештом та конфіскацією майна.
💡 Важливо: Сплата податку на нероб не звільняє від можливої мобілізації.
📜 Ця ініціатива може стати частиною законопроєкту про економічну мобілізацію, що розробляється владою.
Відповідно до оцінки юристів, введення такого податку може мати низку правових наслідків:
Грошова проблема: Як саме стягуватимуть кошти з безробітних? Соціальні виплати: Існує ризик позбавлення людей, які не сплачуватимуть податок, соціальних виплат
Ухилянтам з Німеччини, Польщі і з інших держав будуть штрафувати і переказувати в бюджет України частину ? Авжеж ні.
В ЕС отношение к налогам строгое и все ухылянты платят налоги там. У нас они вероятно числятся безработными. Но, опять же, как отличить добросовестного) ухылянта от инвалидов живущих на выплаты государства, официально уехавших с тремя детьми, по уходу за инвалидами , уже давно живущих за границей и имеющих там уже и гражданство, но не сумевших или не посчитавших нужным отказаться от украинского ? Как их вычислить? Вангую опять инициативу по созданию электронного кабинета добросовестного плательщика налогов . Либо создания в налоговой еще одного подразделения с достаточно большим штатом для проведения работы по уточнению данных налогоплательщиков. Хотя как то не верится в эту инициативу. Администрирование этих поступлений будет гораздо дороже самих поступлений. Либо эта инициатива направлена на создание дополнительных бронированных мест) в налоговой.
Офіс Президента України розглядає ініціативу, яка може змінити підходи до працевлаштування та податкової системи в країні. Міркують над введення податку на нероб.
🔍 Деталі ініціативи:
Цільова аудиторія: Йдеться про приблизно 1 мільйон чоловіків мобілізаційного віку, які наразі не зайняті в Збройних Силах України та не мають офіційного місця роботи, а отже, не сплачують податки. Мета: Ініціатива спрямована на стимулювання громадян до офіційного працевлаштування та внеску в державний бюджет через податки. Розмір податку: Обговорюється можливість встановлення податку в розмірі 1500 грн на місяць, що потенційно може додати до бюджету до 1,5 млрд грн. Наслідки невиплати: Громадяни, які ухилятимуться від сплати, можуть бути обмежені в праві користування державними послугами, керуванні автомобілем, виїзді за кордон, а також ризикують арештом та конфіскацією майна.
💡 Важливо: Сплата податку на нероб не звільняє від можливої мобілізації.
📜 Ця ініціатива може стати частиною законопроєкту про економічну мобілізацію, що розробляється владою.
Відповідно до оцінки юристів, введення такого податку може мати низку правових наслідків:
Грошова проблема: Як саме стягуватимуть кошти з безробітних? Соціальні виплати: Існує ризик позбавлення людей, які не сплачуватимуть податок, соціальних виплат
Ухилянтам з Німеччини, Польщі і з інших держав будуть штрафувати і переказувати в бюджет України частину ? Авжеж ні.
В ЕС отношение к налогам строгое и все ухылянты платят налоги там. У нас они вероятно числятся безработными. Но, опять же, как отличить добросовестного) ухылянта от инвалидов живущих на выплаты государства, официально уехавших с тремя детьми, по уходу за инвалидами , уже давно живущих за границей и имеющих там уже и гражданство, но не сумевших или не посчитавших нужным отказаться от украинского ? Как их вычислить? Вангую опять инициативу по созданию электронного кабинета добросовестного плательщика налогов . Либо создания в налоговой еще одного подразделения с достаточно большим штатом для проведения работы по уточнению данных налогоплательщиков. Хотя как то не верится в эту инициативу. Администрирование этих поступлений будет гораздо дороже самих поступлений. Либо эта инициатива направлена на создание дополнительных бронированных мест) в налоговой.
Яка різниця де безробітна людина с паспортом громадянина України знаходиться - головне сплатити податок в бюджет України!!!
sens написав:В ЕС отношение к налогам строгое и все ухылянты платят налоги там. У нас они вероятно числятся безработными. Но, опять же, как отличить добросовестного) ухылянта от инвалидов живущих на выплаты государства, официально уехавших с тремя детьми, по уходу за инвалидами , уже давно живущих за границей и имеющих там уже и гражданство, но не сумевших или не посчитавших нужным отказаться от украинского ? Как их вычислить? Вангую опять инициативу по созданию электронного кабинета добросовестного плательщика налогов . Либо создания в налоговой еще одного подразделения с достаточно большим штатом для проведения работы по уточнению данных налогоплательщиков. Хотя как то не верится в эту инициативу. Администрирование этих поступлений будет гораздо дороже самих поступлений. Либо эта инициатива направлена на создание дополнительных бронированных мест) в налоговой.
Яка різниця де безробітна людина с паспортом громадянина України знаходиться - головне сплатити податок в бюджет України!!!
candle645 написав:та хизується сплаченими податками які в рази меньші, ніж платять тисячі вже мобілізованих. Єдине відчуття - це огида.
Сідай - два.... Всі податки і зарплати - сплачені мобілізованими - це гроші отримані від тилу, тобто від мене...Тобто всі твої ПДФО і ПФ і Зарплата =1,3 млн/рік - сплачені такими як я. Тому 1 Тільки дурна собака кусає руку того хто її годує..і при цьому ризикує залишитись голодною, але навіть голодною їй прийдеться боротись з вовками 2 З ЗСУ - розібрались Тепер залишилось порівняти з тилом Скільки сотень тисяч прикладів ти можеш привести , які в тилу роблять більше від мене, памятаючи що всього втилу працює 5+/- млн..
То якщо я такий поганий різні там віталіани ,ангели ,хами ,хантери,дейтройти,лади,летусорки..і ще десяток інших - ще гірші? То може свій гнів спрямуєш на них? Вони ж ще менше платять
ПС коли Бог хоче когось наказати - він забирає розум... В тебе вже більшу частину забрав.
Востаннє редагувалось budivelnik в Вів 20 лют, 2024 08:43, всього редагувалось 1 раз.
Офіс Президента України розглядає ініціативу, яка може змінити підходи до працевлаштування та податкової системи в країні. Міркують над введення податку на нероб.
🔍 Деталі ініціативи:
Цільова аудиторія: Йдеться про приблизно 1 мільйон чоловіків мобілізаційного віку, які наразі не зайняті в Збройних Силах України та не мають офіційного місця роботи, а отже, не сплачують податки. Мета: Ініціатива спрямована на стимулювання громадян до офіційного працевлаштування та внеску в державний бюджет через податки. Розмір податку: Обговорюється можливість встановлення податку в розмірі 1500 грн на місяць, що потенційно може додати до бюджету до 1,5 млрд грн. Наслідки невиплати: Громадяни, які ухилятимуться від сплати, можуть бути обмежені в праві користування державними послугами, керуванні автомобілем, виїзді за кордон, а також ризикують арештом та конфіскацією майна.
💡 Важливо: Сплата податку на нероб не звільняє від можливої мобілізації.
📜 Ця ініціатива може стати частиною законопроєкту про економічну мобілізацію, що розробляється владою.
Відповідно до оцінки юристів, введення такого податку може мати низку правових наслідків:
Грошова проблема: Як саме стягуватимуть кошти з безробітних? Соціальні виплати: Існує ризик позбавлення людей, які не сплачуватимуть податок, соціальних виплат
Пусть сначала отчитаются, куда просрали мои несколько лямов НДФЛ. Потом посмотрим. А вообще репрессии наступают, поэтому избавляемся от недвижимости, кредиток, авто и уходим в тень
Ostrv написав:В ЕС отношение к налогам строгое и все ухылянты платят налоги там. У нас они вероятно числятся безработными. Но, опять же, как отличить добросовестного) ухылянта от инвалидов живущих на выплаты государства, официально уехавших с тремя детьми, по уходу за инвалидами , уже давно живущих за границей и имеющих там уже и гражданство, но не сумевших или не посчитавших нужным отказаться от украинского ? Как их вычислить? Вангую опять инициативу по созданию электронного кабинета добросовестного плательщика налогов . Либо создания в налоговой еще одного подразделения с достаточно большим штатом для проведения работы по уточнению данных налогоплательщиков. Хотя как то не верится в эту инициативу. Администрирование этих поступлений будет гораздо дороже самих поступлений. Либо эта инициатива направлена на создание дополнительных бронированных мест) в налоговой.
А може все таки прийняти закон , який де-криміналізує знаходження людей за кордоном... Створення податкового відділу-нічого не дасть А Закон по якому ті хто ДОБРОВІЛЬНО задонатять від ????? грн/місяць - і при цьому отримають легалізацію( від України) свого перебування за кордоном) - на пару десятків мільярдів Бюджет наповнить...
Але ж треба люто плюсувати комусь , хто критикує необхідність економічної підтримки в тилу...