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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 20 лют, 2024 08:56
Бетон
,
Пусть сначала отчитаются, куда просрали мои несколько лямов НДФЛ
Витратили на війну - це «просрали»?
Щось з вас від страху нового закону все більше дурниць ллється.
Звідки така паніка?
А цифри віри в перемогу, які ви привели, таки достатньо високі.
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Hotab
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Додано: Вів 20 лют, 2024 09:05
Бетон написав:
Перше повідомлення о 8г.41 хв ,
українці невдоволені шляхом України ......
Друге повідомлення ,8г. 47 хв .
Пусть сначала отчитаются, куда просрали мои несколько лямов НДФЛ. Потом посмотрим.
А вообще репрессии наступают, поэтому избавляемся от недвижимости, кредиток, авто и уходим в тень
Всі українці ховайте все що маєте .
Ось тому я і чекаю прийняття відповідних законів ВР .Особливо для мешканця , як хтось написав , мукачівського котла .
Вже незабаром .
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холява
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Додано: Вів 20 лют, 2024 09:06
Hotab написав:
Витратили на війну - це «просрали»?
Щось з вас від страху нового закону все більше дурниць ллється.
Є таке
проте донати і збори надходять від волонтерів куди треба - є запит є виконання .
Щодо державності і допомоги - якщо є змога не виконати тому що заборона , то будь-який державний діяч зробить як прописано саме в Законі і сам не буде проявляти жодної ініціативи - ми ж бачимо всі хто має бронь і доплату за військовий стан мовчки виконують .
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sens
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Додано: Вів 20 лют, 2024 09:07
Ostrv написав:
В ЕС отношение к налогам строгое и все ухылянты платят налоги там.
А в Україні не платять? Якось маніпулятивно. У нас в 100% випадків вирішує платити чи не платити в конверті роботодавець
.
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Додано: Вів 20 лют, 2024 09:13
sens написав:
🚨 Нероби теж мають платити податки
Офіс Президента України розглядає ініціативу, яка може змінити підходи до працевлаштування та податкової системи в країні. Міркують над введення податку на нероб.
🔍 Деталі ініціативи:
Цільова аудиторія: Йдеться про приблизно 1 мільйон чоловіків мобілізаційного віку, які наразі не зайняті в Збройних Силах України та не мають офіційного місця роботи, а отже, не сплачують податки.
Дуже схоже на вкид, бо як будуть сегрегувати по статі? І як стягувати майно? Чи взагалі є "мальчік", бо можновладці останній раз робили перепис свого населення в 2001 році.
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Додано: Вів 20 лют, 2024 09:16
Hotab написав:Бетон
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ви дійсно рахуєте що хтось каже правду скільки мобілізують, скільки потрібно?
від вас втрати приховують. приховують сдачу теріторій. приховують смерті. в мене сусіда на фарш порубало, є свідки - "їдьте самі шукайте свого сина", без вісті пропавший 1,5 року
Не занадто багато «всепропащих» інсайдів від вас?
Не забагато у вас, звичайної переляканої від війни людини, знайомих на фронті?
Ви точно той, за кого себе подаєте?
то ви по занзібарах мабуть дуже далеко від війни опинилися. якщо немає останків щоб перевірити днк то держава не визнає загибель. навіть якщо є свідки (від трьох) то спробуйте ще доведіть через суд.
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mephala
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