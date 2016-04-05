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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6862686368646865>
Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2024 08:56

Бетон ,

Пусть сначала отчитаются, куда просрали мои несколько лямов НДФЛ


Витратили на війну - це «просрали»?
Щось з вас від страху нового закону все більше дурниць ллється.
Звідки така паніка?
А цифри віри в перемогу, які ви привели, таки достатньо високі.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2024 09:05

  Бетон написав:
Перше повідомлення о 8г.41 хв ,
українці невдоволені шляхом України ......

Друге повідомлення ,8г. 47 хв .
Пусть сначала отчитаются, куда просрали мои несколько лямов НДФЛ. Потом посмотрим.
А вообще репрессии наступают, поэтому избавляемся от недвижимости, кредиток, авто и уходим в тень


Всі українці ховайте все що маєте .

Ось тому я і чекаю прийняття відповідних законів ВР .Особливо для мешканця , як хтось написав , мукачівського котла .
Вже незабаром .
холява
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2024 09:06

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Витратили на війну - це «просрали»?
Щось з вас від страху нового закону все більше дурниць ллється.


Є таке
проте донати і збори надходять від волонтерів куди треба - є запит є виконання .
Щодо державності і допомоги - якщо є змога не виконати тому що заборона , то будь-який державний діяч зробить як прописано саме в Законі і сам не буде проявляти жодної ініціативи - ми ж бачимо всі хто має бронь і доплату за військовий стан мовчки виконують .
sens
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2024 09:07

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Ostrv написав:В ЕС отношение к налогам строгое и все ухылянты платят налоги там.

А в Україні не платять? Якось маніпулятивно. У нас в 100% випадків вирішує платити чи не платити в конверті роботодавець.
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2024 09:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  sens написав:🚨 Нероби теж мають платити податки

Офіс Президента України розглядає ініціативу, яка може змінити підходи до працевлаштування та податкової системи в країні. Міркують над введення податку на нероб.

🔍 Деталі ініціативи:

Цільова аудиторія: Йдеться про приблизно 1 мільйон чоловіків мобілізаційного віку, які наразі не зайняті в Збройних Силах України та не мають офіційного місця роботи, а отже, не сплачують податки.

Дуже схоже на вкид, бо як будуть сегрегувати по статі? І як стягувати майно? Чи взагалі є "мальчік", бо можновладці останній раз робили перепис свого населення в 2001 році.
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2024 09:16

  Hotab написав:Бетон ,

ви дійсно рахуєте що хтось каже правду скільки мобілізують, скільки потрібно?
від вас втрати приховують. приховують сдачу теріторій. приховують смерті. в мене сусіда на фарш порубало, є свідки - "їдьте самі шукайте свого сина", без вісті пропавший 1,5 року


Не занадто багато «всепропащих» інсайдів від вас?
Не забагато у вас, звичайної переляканої від війни людини, знайомих на фронті?
Ви точно той, за кого себе подаєте?


то ви по занзібарах мабуть дуже далеко від війни опинилися. якщо немає останків щоб перевірити днк то держава не визнає загибель. навіть якщо є свідки (від трьох) то спробуйте ще доведіть через суд.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2024 09:30

  Investor_K написав:
  budivelnik написав:Отримав висновок - обмежено годний
Отримав повістку з вимогою прибути по телефонному звінку...
І на остаток - мені 58,5 років
Investor_K
Я уважно колись дивився ваше интервью.
По обличчю видно - Придатний. Поки немає 70 років - сміливо можете йти в ЗСУ.
Навіщо нам ВЛК - коли такі таланти пропадають....
По виразу лиця в інтервью данному 14 років тому назад , визначають пригодність до служби сьогодні....

Всім хто мріє відправити мене в ЗСУ
1 Вам це не вигідно економічно
2 Внаслідок того , що я краще від Вас це розумію ( а разом зі мною це розуміє ТЦК)
То потрапити в ЗСУ я можу тільки добровольцем
3 Я піду добровольцем тільки в тому випадку , коли вирішу нашкодити майбутньому життю тих хто мене критикує.
Пояснюю
а - я чудово знаю свій фізичний стан, мав колись хорошу військову підготовку , а тому загину там де треба і так як треба ( маючи надію що зі шкодою для педераційників)
б - цими своїми діями , я змушу своїх критиків , впродовж наступних 3 років виплатити моїй сімї 15 млн грн( нагадаю за 30 років важкої праці я створив капітал всього в 10 млн грн).

Так що вибирайте що вигідніше Вам
Будівельник в тилу - платить податки/донатить на 0,5-1 млн грн/рік
Чи Будівельник на фронті, забере пяток москаликів а Ви за це заплатите його сімї 15 млн грн

ПС
Я бувший спортсмен і чудово відчуваю свій організм. При нормальному військовому навантаженні він протягне максимум місяць-три ( такий собі одноразовий...)
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2024 09:36

  mephala написав:якщо немає останків щоб перевірити днк то держава не визнає загибель. навіть якщо є свідки (від трьох) то спробуйте ще доведіть через суд.
1 Втрати 100 000 Держава признає, фіксує в різних джерелах , але не озвучує
2 Як думаєте - які в нас будуть цифри по категорії без вісті пропав після війни?
3 Станом на сьогодні в категорії без вісті зникли серед військових - приблизно 7000 осіб ( частина їх в полоні), точність дуже висока , бо є список людей у ЗСУ( і інших формуваннях) , якиі не отримують грошове і матеріальне забезпечення і не знаходяться у інших категоріях)

То як вважаєте 5000 в порівнянні до 100 000 - це дуже критична величина, чи все таки це величина математичної похибки?

Закликаю тут присутніх
Перестаньте мислити емоційними категоріями багато/дуже багато/жесть і так далі
Смерть однієї людини - це велика втрата
Ми говоримо про десятки тисяч...

Але треба чітко розуміти і мати можливість приблизно оцінити - математичну складову.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2024 09:39

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:Але треба чітко розуміти і мати можливість приблизно оцінити - математичну складову.


Ви маєте на увазі ?


  budivelnik написав:впродовж наступних 3 років виплатити моїй сімї 15 млн грн
Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2024 09:50

Re: Напад росії і білорусі на Україну

А какая тут математическая составляющая? Война полностью финансируется извне деньгами и товарами партнёров. Но есть нюанс: вместе с фронтом, деньги сосут коррупционеры и огромное число "халявщиков". То есть, штат силовиков 1 млн, но к ним идёт в приданное 25 млн людей гражданского населения. Пусть последние - моб. ресурс, но на обустраивании инфраструктуры вокруг них некоторые умудряются красть миллионы.

Как разорвать этот порочный круг? Отправить всех здоровых на фронт, тех кто ведёт прибыльный бизнес и платит налоги - дать бронь, а тех, кто "не вписался в рыночные реалии" - выдавить в Европу в поисках лучшей жизни.

Это не мои идеи, а предположения. Но такое ощущение, что к этому всё и идёт.
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