Пусть сначала отчитаются, куда просрали мои несколько лямов НДФЛ
Витратили на війну - це «просрали»?
Щось з вас від страху нового закону все більше дурниць ллється.
Звідки така паніка?
А цифри віри в перемогу, які ви привели, таки достатньо високі.
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Додано: Вів 20 лют, 2024 08:56
Бетон ,
Витратили на війну - це «просрали»?
Щось з вас від страху нового закону все більше дурниць ллється.
Звідки така паніка?
А цифри віри в перемогу, які ви привели, таки достатньо високі.
Додано: Вів 20 лют, 2024 09:05
Всі українці ховайте все що маєте .
Ось тому я і чекаю прийняття відповідних законів ВР .Особливо для мешканця , як хтось написав , мукачівського котла .
Вже незабаром .
Додано: Вів 20 лют, 2024 09:06
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Є таке
проте донати і збори надходять від волонтерів куди треба - є запит є виконання .
Щодо державності і допомоги - якщо є змога не виконати тому що заборона , то будь-який державний діяч зробить як прописано саме в Законі і сам не буде проявляти жодної ініціативи - ми ж бачимо всі хто має бронь і доплату за військовий стан мовчки виконують .
Додано: Вів 20 лют, 2024 09:07
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Вів 20 лют, 2024 09:13
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Дуже схоже на вкид, бо як будуть сегрегувати по статі? І як стягувати майно? Чи взагалі є "мальчік", бо можновладці останній раз робили перепис свого населення в 2001 році.
Додано: Вів 20 лют, 2024 09:16
то ви по занзібарах мабуть дуже далеко від війни опинилися. якщо немає останків щоб перевірити днк то держава не визнає загибель. навіть якщо є свідки (від трьох) то спробуйте ще доведіть через суд.
Додано: Вів 20 лют, 2024 09:30
Навіщо нам ВЛК - коли такі таланти пропадають....
По виразу лиця в інтервью данному 14 років тому назад , визначають пригодність до служби сьогодні....
Всім хто мріє відправити мене в ЗСУ
1 Вам це не вигідно економічно
2 Внаслідок того , що я краще від Вас це розумію ( а разом зі мною це розуміє ТЦК)
То потрапити в ЗСУ я можу тільки добровольцем
3 Я піду добровольцем тільки в тому випадку , коли вирішу нашкодити майбутньому життю тих хто мене критикує.
Пояснюю
а - я чудово знаю свій фізичний стан, мав колись хорошу військову підготовку , а тому загину там де треба і так як треба ( маючи надію що зі шкодою для педераційників)
б - цими своїми діями , я змушу своїх критиків , впродовж наступних 3 років виплатити моїй сімї 15 млн грн( нагадаю за 30 років важкої праці я створив капітал всього в 10 млн грн).
Так що вибирайте що вигідніше Вам
Будівельник в тилу - платить податки/донатить на 0,5-1 млн грн/рік
Чи Будівельник на фронті, забере пяток москаликів а Ви за це заплатите його сімї 15 млн грн
ПС
Я бувший спортсмен і чудово відчуваю свій організм. При нормальному військовому навантаженні він протягне максимум місяць-три ( такий собі одноразовий...)
Додано: Вів 20 лют, 2024 09:36
1 Втрати 100 000 Держава признає, фіксує в різних джерелах , але не озвучує
2 Як думаєте - які в нас будуть цифри по категорії без вісті пропав після війни?
3 Станом на сьогодні в категорії без вісті зникли серед військових - приблизно 7000 осіб ( частина їх в полоні), точність дуже висока , бо є список людей у ЗСУ( і інших формуваннях) , якиі не отримують грошове і матеріальне забезпечення і не знаходяться у інших категоріях)
То як вважаєте 5000 в порівнянні до 100 000 - це дуже критична величина, чи все таки це величина математичної похибки?
Закликаю тут присутніх
Перестаньте мислити емоційними категоріями багато/дуже багато/жесть і так далі
Смерть однієї людини - це велика втрата
Ми говоримо про десятки тисяч...
Але треба чітко розуміти і мати можливість приблизно оцінити - математичну складову.
Додано: Вів 20 лют, 2024 09:39
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Вів 20 лют, 2024 09:50
Re: Напад росії і білорусі на Україну
А какая тут математическая составляющая? Война полностью финансируется извне деньгами и товарами партнёров. Но есть нюанс: вместе с фронтом, деньги сосут коррупционеры и огромное число "халявщиков". То есть, штат силовиков 1 млн, но к ним идёт в приданное 25 млн людей гражданского населения. Пусть последние - моб. ресурс, но на обустраивании инфраструктуры вокруг них некоторые умудряются красть миллионы.
Как разорвать этот порочный круг? Отправить всех здоровых на фронт, тех кто ведёт прибыльный бизнес и платит налоги - дать бронь, а тех, кто "не вписался в рыночные реалии" - выдавить в Европу в поисках лучшей жизни.
Это не мои идеи, а предположения. Но такое ощущение, что к этому всё и идёт.
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