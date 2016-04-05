Додано: Вів 20 лют, 2024 09:30

Investor_K написав: budivelnik написав: Отримав висновок - обмежено годний

Отримав повістку з вимогою прибути по телефонному звінку...

І на остаток - мені 58,5 років Отримав висновок - обмежено годнийОтримав повістку з вимогою прибути по телефонному звінку...І на остаток - мені 58,5 років Investor_K

Я уважно колись дивився ваше интервью.

По обличчю видно - Придатний. Поки немає 70 років - сміливо можете йти в ЗСУ. Investor_KЯ уважно колись дивився ваше интервью.По обличчю видно - Придатний. Поки немає 70 років - сміливо можете йти в ЗСУ.

Навіщо нам ВЛК - коли такі таланти пропадають....По виразу лиця в інтервью данному 14 років тому назад , визначають пригодність до служби сьогодні....Всім хто мріє відправити мене в ЗСУ1 Вам це не вигідно економічно2 Внаслідок того , що я краще від Вас це розумію ( а разом зі мною це розуміє ТЦК)То потрапити в ЗСУ я можу тільки добровольцем3 Я піду добровольцем тільки в тому випадку , коли вирішу нашкодити майбутньому життю тих хто мене критикує.Пояснююа - я чудово знаю свій фізичний стан, мав колись хорошу військову підготовку , а тому загину там де треба і так як треба ( маючи надію що зі шкодою для педераційників)б - цими своїми діями , я змушу своїх критиків , впродовж наступних 3 років виплатити моїй сімї 15 млн грн( нагадаю за 30 років важкої праці я створив капітал всього в 10 млн грн).Так що вибирайте що вигідніше ВамБудівельник в тилу - платить податки/донатить на 0,5-1 млн грн/рікЧи Будівельник на фронті, забере пяток москаликів а Ви за це заплатите його сімї 15 млн грнПСЯ бувший спортсмен і чудово відчуваю свій організм. При нормальному військовому навантаженні він протягне максимум місяць-три ( такий собі одноразовий...)