budivelnik написав:

adeges написав: budivelnik написав: Скільки заінвестували в місяць податків і донатів в середньому за останні 24 місяця?

Бо в мене 50000+/- виходить... Скільки заінвестували в місяць податків і донатів в середньому за останні 24 місяця?Бо в мене 50000+/- виходить... Скільки ПДВ в 50000? Скільки ПДВ в 50000?

Ще один бажаючий пошукати пісчинку в чужому оці не помічаючий своєї колоди...А-нуСпробуй сам написати суму ПДВ і приведи алгоритм розрахунку який тебе до цієї суми привів...Ну і звичайно перш ніж когось питати - просвіти нас несчасних -а - суму ПДВ якути ТИ сплатив на рахунки Держави ( а не в чеку)б - суми податків без ПДВв - розмір донатів...Як тільки озвучиш - так разом і посміємосьА от над ким - від тебе залежитьОтжеЦифри в студію...ПСЗверніть увагу на недолугість опонентіва - донати йдуть без ПДВб - якщо опонент здурі вирішить заявити що він купує товари з ПДВ - то тоді мої суми автоматично збільшаться ще десь на 10000 грн в місяць..я ж також купую товари і в моїх чеках також присутнє і ПДВ і Акциз (алкоголь/сигарети не до мене - але палива там буде багатенько)Отже чекаємо як буде викручуватись...просто цікаво