Ostrv написав:В ЕС отношение к налогам строгое и все ухылянты платят налоги там. У нас они вероятно числятся безработными. Но, опять же, как отличить добросовестного) ухылянта от инвалидов живущих на выплаты государства, официально уехавших с тремя детьми, по уходу за инвалидами , уже давно живущих за границей и имеющих там уже и гражданство, но не сумевших или не посчитавших нужным отказаться от украинского ? Как их вычислить? Вангую опять инициативу по созданию электронного кабинета добросовестного плательщика налогов . Либо создания в налоговой еще одного подразделения с достаточно большим штатом для проведения работы по уточнению данных налогоплательщиков. Хотя как то не верится в эту инициативу. Администрирование этих поступлений будет гораздо дороже самих поступлений. Либо эта инициатива направлена на создание дополнительных бронированных мест) в налоговой.
А може все таки прийняти закон , який де-криміналізує знаходження людей за кордоном... Створення податкового відділу-нічого не дасть А Закон по якому ті хто ДОБРОВІЛЬНО задонатять від ????? грн/місяць - і при цьому отримають легалізацію( від України) свого перебування за кордоном) - на пару десятків мільярдів Бюджет наповнить...
Але ж треба люто плюсувати комусь , хто критикує необхідність економічної підтримки в тилу...
Труси-хрестик?
У нас пока нет закона, который крыминализуе) нахождение за границей, поэтому принятие закона «який де-криміналізує» не требуется.
budivelnik написав:Скільки заінвестували в місяць податків і донатів в середньому за останні 24 місяця? Бо в мене 50000+/- виходить...
Скільки ПДВ в 50000?
Ще один бажаючий пошукати пісчинку в чужому оці не помічаючий своєї колоди...
А-ну Спробуй сам написати суму ПДВ і приведи алгоритм розрахунку який тебе до цієї суми привів...
Ну і звичайно перш ніж когось питати - просвіти нас несчасних - а - суму ПДВ якути ТИ сплатив на рахунки Держави ( а не в чеку) б - суми податків без ПДВ в - розмір донатів...
Як тільки озвучиш - так разом і посміємось А от над ким - від тебе залежить
Отже Цифри в студію...
ПС Зверніть увагу на недолугість опонентів а - донати йдуть без ПДВ б - якщо опонент здурі вирішить заявити що він купує товари з ПДВ - то тоді мої суми автоматично збільшаться ще десь на 10000 грн в місяць..я ж також купую товари і в моїх чеках також присутнє і ПДВ і Акциз (алкоголь/сигарети не до мене - але палива там буде багатенько)
Отже чекаємо як буде викручуватись...просто цікаво
Скільки гімна у відповідь на просте питання ) Я просто памятаю, що у вас творчий підхід до оподаткування і ви не розумієте різниці між прямими і непрямими податками. Тому і запитав.
Україна більше отримує прямих податків з моєї зарплати, ніж 50000 на місяць. Це щодо вашого питання
Лично я успиха очень уважаю. Человек находится на передовой с самого начала, защищает страну с опасностью для жизни и здоровья, в очень плохих бытовых условиях, в отрыве от дома и семьи. Таким памятники надо ставить при жизни просто за то, что они еще есть. Не понимаю форумчан, которые сидя по домам или находясь вообще за пределами нашей Родины под пивко кидаются на него аки псы скаженные. Успиху и таким как он здоровья и что бы не прилетело. Спасибо им!
то ви по занзібарах мабуть дуже далеко від війни опинилися
А ви ближче до війни? Читати «страшні історії» про невпізнані фрагменти тіл кількох відсотків від всіх загиблих , сидячи через тернопільського провайдера інтернет - це патріотичніше , ніж читати це все через Orange DR Congo? В чому патріотичніше?
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 20 лют, 2024 10:43, всього редагувалось 1 раз.
холява написав:Ось тому я і чекаю прийняття відповідних законів ВР .Особливо для мешканця , як хтось написав , мукачівського котла . Вже незабаром .
вы за всіх так переживаєте (судді, прокурори, депутати) чи як?
Так . Ніхо не повинен мати виключень . Ви необережно сюди не вписали працівників поліції , працівників закладів де відбувають покарання , усіляких фельдегерей і багато кого ще .
Полностью поддерживаю, никто не должен остаться безнаказанным! Неотвратимость наказания есть одна из основ крепкой государственности! Муха на хвосте принесла, что начинается ротация с польско румынских границ в сторону восточных с целью смены наших воинов с нуля. Для этого никакие законы не нужны, достаточно приказа. Ну и естественно усиление мобилизационных мер, так как новых рекрутов еще учить надо.
холява написав:Ось тому я і чекаю прийняття відповідних законів ВР .Особливо для мешканця , як хтось написав , мукачівського котла . Вже незабаром .
вы за всіх так переживаєте (судді, прокурори, депутати) чи як?
Так . Ніхо не повинен мати виключень . Ви необережно сюди не вписали працівників поліції , працівників закладів де відбувають покарання , усіляких фельдегерей і багато кого ще .[/quote]
Полностью поддерживаю, никто не должен остаться безнаказанным! Неотвратимость наказания есть одна из основ крепкой государственности! Муха на хвосте принесла, что начинается ротация с польско румынских границ в сторону восточных с целью смены наших воинов с нуля. Для этого никакие законы не нужны, достаточно приказа. Ну и естественно усиление мобилизационных мер, так как новых рекрутов еще учить надо.[/quote]
Доброго дня . Захист Батьківщини не може бути " покаранням " ! Це честь і обов,язок . Як цю новину прислав наш "муха "(Флай) , то добре .
budivelnik написав:То якщо я такий поганий різні там віталіани ,ангели ,хами ,хантери,дейтройти,лади,летусорки..і ще десяток інших - ще гірші? То може свій гнів спрямуєш на них? Вони ж ще менше платять
Я зараз трохи розширю горизонт будівельнику щоб зліз зі стільця третейського судді цього форума і зрозумів що іноді реальність інша ніж марення в його голові.
Ці фото невеличка сторона одного з родів нашої діяльності. Жаль фотки з літа-2023 (свіжіші з осені не скину бо там фон занадто легко визначити), за 2024-й поки нема, "завдяки" розбіркам у США, полякам та Фіцо.
Ще багато чого можу скинути (пачки декларацій на гуманітарку, платіжки на фонди і більш серйозні речі) але який сенс щось доводити людині яка як садочку щоразу свідомо перекручує нікнейм, паралельно поливаючи брудом всіх опонентів
Стосовно цього форуму, я вже писав - його читають чоловік 15, і спроби будівельника та флер зробити з цієї гілки фортпост боротьби проти кацапського ІПСО, наративів та зради (яка через півроку чомусь стає правдою ) виглядають просто смішно. Всі ми люди зі своїми недоліками, хтось після вкладу у перемогу вечером бухає чи кошмарить дружину а хтось напише на вузькоспеціалізованому форумі "потібно було виводити з Авдіївки на тиждень раніше"