budivelnik написав:То якщо я такий поганий різні там віталіани ,ангели ,хами ,хантери,дейтройти,лади,летусорки..і ще десяток інших - ще гірші? То може свій гнів спрямуєш на них? Вони ж ще менше платять
Я зараз трохи розширю горизонт будівельнику щоб зліз зі стільця третейського судді цього форума і зрозумів що іноді реальність інша ніж марення в його голові.
Ці фото невеличка сторона одного з родів нашої діяльності. Жаль фотки з літа-2023 (свіжіші з осені не скину бо там фон занадто легко визначити), за 2024-й поки нема, "завдяки" розбіркам у США, полякам та Фіцо.
Ще багато чого можу скинути (пачки декларацій на гуманітарку, платіжки на фонди і більш серйозні речі) але який сенс щось доводити людині яка як садочку щоразу свідомо перекручує нікнейм, паралельно поливаючи брудом всіх опонентів
Стосовно цього форуму, я вже писав - його читають чоловік 15, і спроби будівельника та флер зробити з цієї гілки фортпост боротьби проти кацапського ІПСО, наративів та зради (яка через півроку чомусь стає правдою ) виглядають просто смішно. Всі ми люди зі своїми недоліками, хтось після вкладу у перемогу вечером бухає чи кошмарить дружину а хтось напише на вузькоспеціалізованому форумі "потібно було виводити з Авдіївки на тиждень раніше"
Вітаю! Ба як вчасно я зазирнув на вогник.
Тут просто класичне - *А мене-то за що?!*. Коли оцьому будівельнику детройти, які щось зробили і роблять ще (хоч і нехай менш,чим він), пояснювали - направляй свій гнів (ЯКЩО ВЖЕ ТАК КОРТИТЬ БИКУВАТИ НА КОГОСЬ) на тих, хто або нічого не зробив і не робить, або на тих, хто і овсім тільки крав, корупціонував тощо, то він морозився і продовжував гнівно бикувати. А тепер заверещав, коли на нього биконули, тим же аргументом у відповідь на наїзд.
Да і ще зробив вигляд, що не помітив малесенький нюанс - на нього-то биконули, тому що це він *строїть тут із себе супербізнесмена (ага, ТОВ-ка із 4-ма найманими працівниками за півтори мінімалки) та хизується сплаченими податками* і суперпатріота видає, коли *майже 2 роки тому визнаний ВЛК цілком придатним, але досі не в ЗСУ*. На відміну від тих, хто ні на героя, ні на хероя не претендує.
Класика і у місцевих героїв. Запинають будівельників ... дійдуть і до своїх рядів. Зато будуть мовчки спостерігати-проковтувати далі на тих корупціонерів та злодіїв, які ... їх самих у відповідь забикують.
Добре, всім нормальним форумчанам вдачі та успіхів!
Хотаб Можна було хоча б почекати від мене наступних повідомлень (хоча б пари коротеньких, вже не кажучи про об'ємні), а вже потім висувати отаке прохання. Тобто будуйте прохання, претензії тощо на фактах...
Не турбуйтеся, продовження не буде і не передбачалося. Я, максимум, іноді може зазирну сюди. Stm колись дала Успіху чудову відповідь. Мені сподобалося. До того ж тепер вже я позбавлю її, вас та Ко від " нравится доставлять (Детройту) небольшие неудобства".
Я коли у новорічну ніч вітав Вас з Новим Роком саме так і написав. Досі не розумію, чому мене тоді на тиждень забанили.
Я тоді писав вам в ОП , щоб пояснити детальніше вам незрозуміле, але коли побачив, що ви прочитаєте через тиждень аж, а через 3 дні мене вже не буде поблизу вас, то видалив. Отак ви залишились без відповіді і страждаєте другий місяць. Проте невирішуємих питань нема.